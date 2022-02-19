Khen Hòa Minzy chia tay văn minh, Quỳnh Thư "đá đểu" Diệp Lâm Anh tự tạo vở kịch để lấy lòng thương?

Từng bị tố là "người thứ 3" xen vào hôn nhân của Diệp Lâm Anh, Quỳnh Thư tiếp tục có động thái gây chú ý khi nói về chuyện Hòa Minzy chia tay bạn trai thiếu gia.

Chiều 19/2, thông báo chia tay bạn trai thiếu gia Minh Hải của Hòa Minzy gây xôn xao khắp MXH. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ cho biết cả hai chia tay vì không tìm được tiếng nói chung, bên cạnh đó, Hòa Minzy cũng dành nhiều lời tốt đẹp cho bạn trai trong thông báo chia tay của mình. Chính điều này giúp giọng ca "Rời bỏ" nhận về hàng ngàn lời khen ngợi bởi cách hành xử văn minh sau chia tay. Trên trang cá nhân, Quỳnh Thư cũng có động thái gây chú ý khi chia sẻ lại dòng thông báo của Hòa Minzy và dành sự khen ngợi, tuy nhiên ẩn ý trong những lời nói là sự chê trách nhân vật khác chứ chẳng phải chỉ dừng lại ở việc ủng hộ cách làm của giọng ca sinh năm 1995.

Quỳnh Thư viết: "Trong showbiz mình không ghét ai, không thần tượng ai, cũng như chưa bao giờ lên facebook bàn tán về vấn đề của ai bao giờ. Sau sự chia ly chắc chắn rằng ai cũng sẽ có nỗi đau, nỗi buồn nhưng cách mà cô ấy chia tay văn minh, văn minh trong từng chữ viết, nhìn nhận được vấn đề của cả 2, không cố tình dựng lên 1 vở kịch drama để lấy lòng thương hại, như thế này thì cho cô ấy thật nhiều điểm cộng! Cô ấy hát hay, xinh đẹp, nay còn xứng đáng là người mẹ tuyệt vời khi từng việc làm còn nghĩ cho con sau này lớn lên nhìn nhận bố mẹ ra sao… Chúc cho những người hiểu chuyện như thế này sẽ mãi hạnh phúc, sẽ được những gì xứng đáng hơn thế nữa".

Dù không nhắc thẳng tên nhưng ai cũng có thể đoán được Quỳnh Thư đang ẩn ý về việc Diệp Lâm Anh sau ly hôn đã lên truyền thông chia sẻ nhiều uẩn khúc đằng sau. Trong đó, Diệp Lâm Anh cho biết Quỳnh Thư chính là là người thứ 3 phá vỡ hôn nhân của mình và doanh nhân Đức Phạm. Nữ người mẫu cũng thẳng thắn nói về thái độ "thách thức" của Quỳnh Thư khi cô đến nói chuyện. Trước những lời tố cáo của Diệp Lâm Anh, Quỳnh Thư đến nay vẫn chưa có phát ngôn chính thức nào về mối quan hệ với Đức Phạm. Thay vào đó, trên mạng xã hội, nữ diễn viên nhiều lần "ẩn ý" về việc mình không sai. Cô nàng cũng chia sẻ nhiều dòng trạng thái mang tính triết lý về tình yêu của mình, thay vì đưa ra bằng chứng thẳng thắn chứng mình bản thân không phải là "con giáp thứ 13".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khen-hoa-minzy-chia-tay-van-minh-quynh-thu-da-deu-diep-lam-anh-tu-tao-vo-kich-de-lay-long-thuong-450981.html