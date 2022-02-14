Bị nghi là tiểu tam, Quỳnh Thư tiếp tục có phát ngôn về đàn ông, nói gì mà để CĐM mỉa mai 'nữ hoàng đạo lý'?

Hậu trường 14/02/2022 10:30

Bị nghi tiểu tam, Quỳnh Thư tiếp tục nói triết lý 'đàn ông'. Phát ngôn lần này gây tranh cãi khiến CĐM không ngại phong cho nữ diễn viên là "nữ hoàng đạo lý".

Mới đây, vào sáng ngày 13/1, Diệp Lâm Anh đã chính thức xác nhận với giới truyền thông báo chí về cuộc hôn nhân của mình với thiếu gia Đức Phạm đã chính thức "toang". Nguyên nhân khiến cô không còn sức chịu đựng và không muốn cứu vãn hạnh phúc gia đình của mình một phần là vì có "trà xanh" chen vào. Trước đó, nhiều netizen đã khẳng định người thứ ba là nữ diễn viên Quỳnh Thư.

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Hôn nhân của Diệp Lâm Anh và thiếu gia Đức Phạm tan vỡ vì có người thứ ba chen chân - Ảnh: Internet

Ngay sau khi bị réo tên, "tiểu tam trong vòng nghi vấn" - Quỳnh Thư liên tục nói đạo lý khiến CĐM ngán ngẩm.

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Nữ diễn viên nhiều lần nói đạo lý, đề cập đến chuyện tình yêu sau khi bị réo tên trong ồn ào tiểu tam - Ảnh chụp màn hình

Mới đây nhất, nữ diễn viên tiếp tục đăng story với nội dung: "Người đàn ông có bản lĩnh là biết dùng sự dịu dàng của mình để làm cho người phụ nữ anh ta yêu nhận ra cái sai, chứ không phải lớn giọng mắng mỏ để phân biệt cái sai, cái đúng. Đôi khi thái độ quan trọng hơn sự logic đúng".

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Story mới nhất của Quỳnh Thư - Ảnh chụp màn hình

Đây không phải là lần đầu tiên Quỳnh Thư đăng tải trạng thái nói về chuyện tình yêu. Tuy nhiên mỗi lần nữ diễn viên có bất kỳ động thái nào đều bị netizen mỉa mai không ngừng. Thậm chí một số cư dân mạng còn không ngại gọi cô là "thánh đạo lý" vì những phát ngôn như thời gian vừa qua.

Từ khóa:   Diệp Lâm Anh Quỳnh Thư Diệp Lâm Anh ly hôn

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