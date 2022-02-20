Phản ứng bất ngờ của Hương Giang khi bị Xuân Lan 'cà khịa' chuyện hay nói đạo lý

Trong một chương trình truyền hình mới đây, Xuân Lan vì muốn giành giật một thí sinh về đội mình nên đã không ngại việc "đá xéo" Hương Giang là người hay nói đạo lý.

Thời gian gần đây, khán giả luôn được tiếp "drama" khi trong một chương trình truyền hình mới đây có sự tham gia của 3 chân dài đình đám Hà Anh - Hương Giang - Xuân Lan. Nếu quan tâm theo dõi, công chúng sẽ cảm thấy vô cùng quen thuộc với những lời nói thẳng đến đau tim đến từ vị trí của HLV Xuân Lan. Trong một tập gần đây của chương trình, Xuân Lan vì muốn chiêu mộ thí sinh đã không ngần ngại đưa ra những lời nói có phần "đụng chạm" đến một vị HLV khác. Cụ thể, cô nói: "Đội của chị có bad boy, có những người ngu ngơ nè. Nên chị cần một người nói về đạo lý để giúp chị giảng cho những người ngơ kia. Em về với chị em sẽ không là thí sinh, mà em sẽ là người trợ giúp cho chị".

Bộ 3 HLV Hà Anh - Hương Giang - Xuân Lan đem lại nhiều 'drama' cho chương trình Sau khi nghe xong Xuân Lan trình bày, Hương Giang đã ngay lập tức phản pháo với thí sinh rằng: "Em đến với chương trình này là để em đi tìm sự nghiệp cho chính mình, em không đến đây để làm trợ giảng, giúp đỡ người khác. Chị chỉ muốn chắp cánh cho em, nâng đỡ, chứ chị không bắt em làm cho các bạn trưởng thành lên. Các bạn ngu ngơ giỏi lên, đó là nhiệm vụ của huấn luyện viên, không phải của em".

Trước việc Hương Giang ra tay giành giật thí sinh về đội mình, Xuân Lan đã bất ngờ bày tỏ đôi lời, câu nói lần này gây sốc cực độ vì có liên quan trực tiếp đến Hương Giang và lý do cô từng bị tẩy chay trên mạng một thời gian dài: "Chị biết tại sao chị Giang chọn em rồi. Tại vì em hay nói đạo lý đó". Để chiêu mộ thí sinh, Xuân Lan không ngần ngại 'đá xéo' chuyện Hương Giang bị anti Được biết, cách đây không lâu, Hương Giang đã thu về rất nhiều anti-fan thông qua một group kín trên Facebook mang tên "Anti Nữ Hoàng đạo lý" với hơn 100 nghìn thành viên. Những người trong nhóm này đưa ra lý do ghét nữ ca sĩ là vì cô "thường xuyên rao giảng đạo lý" ở các talkshow nhưng lại có rất nhiều phát ngôn đối nghịch nhau đến mức khó hiểu. Bất ngờ với câu nói của Xuân Lan, nhưng Hương Giang vẫn giữ được sự chuyên nghiệp của mình mà bình tĩnh nói với thí sinh kia: "Không em ơi, tất cả những người mà nghĩ đó là đạo lý là sai. Đó là một quá trình em đọc, em học và em đang muốn mình thực sự trở thành một người đàn ông thực thụ".

Hương Giang đứng ra giải hòa cho Khánh Vân và stylist: "Nếu 2 bạn không chơi với nhau thì Giang sẽ rất buồn" Giữa những nghi vấn xích mích, tẩy chay của Khánh Vân và ekip Miss Universe, Hương Giang vừa qua đã bất ngờ đứng ra giải hòa cho cả 2 phía.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phan-ung-bat-ngo-cua-huong-giang-khi-bi-xuan-lan-ca-khia-chuyen-hay-noi-dao-ly-451097.html