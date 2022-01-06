Có ai như Hương Giang không, check-in trên du thuyền cùng tình cũ lẫn bồ mới vui vẻ thế này đây

Check-in trên du thuyền sang trọng cùng tình cũ Criss Lai và cả bồ mới Matt Liu, cư dân mạng chỉ biết thốt lên rằng “chỉ có thể là Hương Giang”.

Bức ảnh chụp chung một nhóm bạn của Hương Giang trên du thuyền hạng sang, trong đó có cả bồ cũ Criss Lai và nhân tình hiện tại là Matt Liu nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Trước đó, cặp đôi Hương Giang – Matt Liu đã chính thức dọn về sống chung một nhà cũng khiến netizen đồn đoán sắp có một đám cưới “rình rang” diễn ra. Khoảnh khắc chứng minh mối quan hệ tốt đẹp giữa tình cũ và bồ mới của Hương Giang

Mới đây nhất, nữ hoàng chuyển giới có chuyến thưởng ngoạn trên du thuyền sang – xịn – mịn khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ khi hai anh chàng từng hẹn hò với Hương Giang đều vui cười thân thiết ngồi cạnh nhau trong một khung ảnh. Trước Matt Liu thì Criss Lai chính là chàng trai được Hương Giang công khai hẹn hò. Tuy đã "đường ai nấy đi" nhưng cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết. Trước đây Hương Giang từng có mối quan hệ mặn nồng cùng Criss Lai, sau này hai người vẫn là bạn bè thân thiết

Bạn trai hiện tại của Hoa hậu chuyển giới chính là Matt Liu, tuy nhiên đây cũng không phải là lần đầu tiên Matt Liu và Criss Lai xuất hiện cùng nhau. Bạn trai Hương Giang thường xuyên khoe ảnh đi đánh golf cùng Criss Lai, không những thế cả hai còn thường quàng vai bá cổ đầy thân thiết. Thật là một việc hiếm có khi cả tình cũ và bồ mới lại có mối quan hệ tốt đẹp và gắn bó thế này, đúng là chị đẹp Hương Giang là đỉnh nhất. Criss Lai cũng hào hứng đăng ảnh check-in du thuyền hạng sang và thể hiện mối quan hệ anh em tốt cùng Matt Liu CEO Matt Liu cùng người đẹp Hương Giang thường xuyên đăng tải hình ảnh “tình bể bình” khiến dân tình rần rần vì cặp đôi tung hint hẹn hò cực ngọt. Cặp đôi "trai tài gái sắc" này đang được người hâm mộ đặc biệt quan tâm và mong chờ cả hai về chung một nhà trong thời gian sắp tới. Matt Liu và Hương Giang đã dọn chung về một nhà, fan hâm mộ đang mong chờ một siêu đám cưới trong năm nay

Hậu scandal, Hương Giang nhắn nhủ Khánh Vân: 'Mạnh mẽ lên nhé, so với chị thấm thía gì' Vlog của Khánh Vân hội ngộ cùng Hương Giang Idol phía sau sân khấu cùng lời nhắn nhủ của hoa hậu chuyển giới tới học trò của mình khiến cư dân mạng không khỏi xót xa.

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