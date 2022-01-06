Có ai như Hương Giang không, check-in trên du thuyền cùng tình cũ lẫn bồ mới vui vẻ thế này đây

Hậu trường 06/01/2022 11:54

Check-in trên du thuyền sang trọng cùng tình cũ Criss Lai và cả bồ mới Matt Liu, cư dân mạng chỉ biết thốt lên rằng “chỉ có thể là Hương Giang”.

Bức ảnh chụp chung một nhóm bạn của Hương Giang trên du thuyền hạng sang, trong đó có cả bồ cũ Criss Lai và nhân tình hiện tại là Matt Liu nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Trước đó, cặp đôi Hương Giang – Matt Liu đã chính thức dọn về sống chung một nhà cũng khiến netizen đồn đoán sắp có một đám cưới “rình rang” diễn ra.

Có ai như Hương Giang không, check-in trên du thuyền cùng tình cũ lẫn bồ mới vui vẻ thế này đây - Ảnh 1

 Khoảnh khắc chứng minh mối quan hệ tốt đẹp giữa tình cũ và bồ mới của Hương Giang

Mới đây nhất, nữ hoàng chuyển giới có chuyến thưởng ngoạn trên du thuyền sang – xịn – mịn khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ khi hai anh chàng từng hẹn hò với Hương Giang đều vui cười thân thiết ngồi cạnh nhau trong một khung ảnh. Trước Matt Liu thì Criss Lai chính là chàng trai được Hương Giang công khai hẹn hò. Tuy đã "đường ai nấy đi" nhưng cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết.

Có ai như Hương Giang không, check-in trên du thuyền cùng tình cũ lẫn bồ mới vui vẻ thế này đây - Ảnh 2
Có ai như Hương Giang không, check-in trên du thuyền cùng tình cũ lẫn bồ mới vui vẻ thế này đây - Ảnh 3

 Trước đây Hương Giang từng có mối quan hệ mặn nồng cùng Criss Lai, sau này hai người vẫn là bạn bè thân thiết

Bạn trai hiện tại của Hoa hậu chuyển giới chính là Matt Liu, tuy nhiên đây cũng không phải là lần đầu tiên Matt Liu và Criss Lai xuất hiện cùng nhau. Bạn trai Hương Giang thường xuyên khoe ảnh đi đánh golf cùng Criss Lai, không những thế cả hai còn thường quàng vai bá cổ đầy thân thiết. Thật là một việc hiếm có khi cả tình cũ và bồ mới lại có mối quan hệ tốt đẹp và gắn bó thế này, đúng là chị đẹp Hương Giang là đỉnh nhất.

Có ai như Hương Giang không, check-in trên du thuyền cùng tình cũ lẫn bồ mới vui vẻ thế này đây - Ảnh 4
Có ai như Hương Giang không, check-in trên du thuyền cùng tình cũ lẫn bồ mới vui vẻ thế này đây - Ảnh 5

 Criss Lai cũng hào hứng đăng ảnh check-in du thuyền hạng sang và thể hiện mối quan hệ anh em tốt cùng Matt Liu

CEO Matt Liu cùng người đẹp Hương Giang thường xuyên đăng tải hình ảnh “tình bể bình” khiến dân tình rần rần vì cặp đôi tung hint hẹn hò cực ngọt. Cặp đôi "trai tài gái sắc" này đang được người hâm mộ đặc biệt quan tâm và mong chờ cả hai về chung một nhà trong thời gian sắp tới.

Có ai như Hương Giang không, check-in trên du thuyền cùng tình cũ lẫn bồ mới vui vẻ thế này đây - Ảnh 6
Có ai như Hương Giang không, check-in trên du thuyền cùng tình cũ lẫn bồ mới vui vẻ thế này đây - Ảnh 7
Có ai như Hương Giang không, check-in trên du thuyền cùng tình cũ lẫn bồ mới vui vẻ thế này đây - Ảnh 8

 Matt Liu và Hương Giang đã dọn chung về một nhà, fan hâm mộ đang mong chờ một siêu đám cưới trong năm nay

Hậu scandal, Hương Giang nhắn nhủ Khánh Vân: 'Mạnh mẽ lên nhé, so với chị thấm thía gì'

Hậu scandal, Hương Giang nhắn nhủ Khánh Vân: 'Mạnh mẽ lên nhé, so với chị thấm thía gì'

Vlog của Khánh Vân hội ngộ cùng Hương Giang Idol phía sau sân khấu cùng lời nhắn nhủ của hoa hậu chuyển giới tới học trò của mình khiến cư dân mạng không khỏi xót xa.

Xem thêm
Từ khóa:   Hương Giang Matt Liu Hương Giang Hương Giang Criss Lai

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 2 giờ 4 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 2 giờ 34 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 3 giờ 4 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 3 giờ 4 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 3 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?