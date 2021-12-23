Hậu scandal, Hương Giang nhắn nhủ Khánh Vân: 'Mạnh mẽ lên nhé, so với chị thấm thía gì'

Vlog của Khánh Vân hội ngộ cùng Hương Giang Idol phía sau sân khấu cùng lời nhắn nhủ của hoa hậu chuyển giới tới học trò của mình khiến cư dân mạng không khỏi xót xa.

Mới đây, netizen đang truyền tay nhau một Vlog ghi lại màn hội ngộ đầy cảm xúc và tình thương mến của Hoa hậu Khánh Vân và cô giáo Hương Giang của mình. Điều mà cư dân mạng chú ý và thương xót hơn cả dành cho hai nàng hậu chính là lời nhắn nhủ đầy cảm động của Hương Giang dành cho Khánh Vân. Khánh Vân - Hương Giang hội ngộ phía sau sân khấu Sau hậu trường của sự kiện Vietnam International Fashion Week 2021 (VIFW), trên trang YouTube cá nhân của mình, Khánh Vân chia sẻ Vlog ghi lại cảnh phía sau sân khấu. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy "cô giáo" của mình, nàng Hậu không kìm nén được xúc động, ôm chầm lấy Hương Giang. Thậm chí, còn đòi hôn má nữ ca sĩ cho bằng được. Đồng thời, Khánh Vân liên tục hỏi thăm tình hình sức khỏe đàn chị suốt thời gian ở ẩn vừa qua.

Khánh Vân vướng phải một loạt scandal ồn ào gần đây, từ vụ việc đánh hội đồng bạn cùng lớp cho tới thông tin trưởng nhóm fan club của cô nói xấu và bôi nhọ hình ảnh nhiều nghệ sĩ trong một diễn đàn gây xôn xao dư luận. Dù đã lên tiếng phủ nhận và đính chính sự thật, thế nhưng nàng Hậu không thể nguôi ngoai được cú sốc tâm lý khi bị “réo tên” liên tục trong loạt ồn ào này. Khánh Vân vướng một loạt scandal gần đây khiến cô gặp cú sốc tâm lý mạnh Dõi theo bước chân của học trò thường xuyên, với giọng nói trầm ấm, ân cần cùng những cái ôm thân thiết, Hương Giang an ủi Khánh Vân: "Mọi thứ với em có ổn không? Mạnh mẽ lên nhé, so với chị thấm thía gì. Bản lĩnh lên, luôn tự tin". Thế nhưng, chỉ với 1 câu nhắn nhủ, khán giả đã nhanh chóng chú ý. Có thể hiểu được, không chỉ Khánh Vân mà Hương Giang cũng đã chịu đựng nhiều tổn thương trong những lùm xùm đã qua.

Hương Giang ân cần nhắn nhủ học trò vô cùng cảm động Sau một năm ở ẩn cùng nhiều lùm xùm với antifan, Hương Giang Idol cho biết suốt thời gian qua không lên tiếng vì muốn âm thầm sửa đổi, thể hiện phần nào bù đắp những thất vọng, tổn thương mà cô đã gây ra với fan hâm mộ. Hoa hậu chuyển giới ở ẩn sau một thời gian vì vướng nhiều ồn ào với antifan Trước màn hội ngộ đầy cảm động của hai nàng Hậu, netizen vẫn có nhiều luồng tranh luận khác nhau. Tuy nhiên, rất nhiều tài khoản bày tỏ sự đồng cảm và thương xót dành cho 2 nàng Hậu, đặc biệt là Hương Giang. Có ý kiến còn cho rằng, vì vướng phải nhiều drama liên tiếp ập tới mà gây không ít thiệt thòi cho cả Khánh Vân và Hương Giang trong sự nghiệp nghệ thuật đầy triển vọng.

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