Người “tố” Khánh Vân bạo lực học đường tiếp tục lên tiếng, tiết lộ đang bị “đe dọa”, sẽ đăng ghi âm cuộc gọi

Hậu trường 20/12/2021 14:19

Vụ việc hoa hậu Khánh Vân bị “tố” bạo lực học đường tiếp tục có những diễn biến mới khi nhân vật trong câu chuyện mới đây đã bất ngờ lên tiếng khẳng định việc bị nàng hậu đánh là sự thật.

Những ngày qua, Hoa hậu Khánh Vân đang là trở thành tâm điểm của dư luận khi MXH liên tục xuất hiện những tin tức không hay về người đẹp. Sau khi vừa vướng ồn ào liên quan việc trưởng FC của mình có hành động “chơi xấu” những hoa hậu khác thì Khánh Vân mới đây tiếp tục bị một nhân vật “tố” có hành động bạo lực học đường thời cấp 2 khiến người này phải nhập viện.

Người “tố” Khánh Vân bạo lực học đường tiếp tục lên tiếng, tiết lộ đang bị “đe dọa”, sẽ đăng ghi âm cuộc gọi - Ảnh 1

Người tố Khánh Vân đã cầm đầu một nhóm bạn đến đánh hội đồng cô đến mức phải nhập viện, lý do chỉ vì cô "không chịu làm osin để Khánh Vân sai vặt". Ngay sau đó, một nhân vật khác tự xưng là “sao đỏ” cũng lên tiếng đứng về phía nàng hậu và cho biết không có việc Khánh Vân đánh hội đồng bạn.

Người “tố” Khánh Vân bạo lực học đường tiếp tục lên tiếng, tiết lộ đang bị “đe dọa”, sẽ đăng ghi âm cuộc gọi - Ảnh 2

Trước những lời bênh vực Khánh Vân, mới đây, người tố nàng hậu đã tiếp tục lên tiếng. Chia sẻ với Pháp luật và Bạn đọc, người này cho biết cô đang bị đe dọa, khẳng định mọi lời mình nói là sự thật và sẽ đăng ghi âm cuộc gọi nếu vẫn tiếp tục bị ép xoá bài.

 Người “tố” Khánh Vân bạo lực học đường tiếp tục lên tiếng, tiết lộ đang bị “đe dọa”, sẽ đăng ghi âm cuộc gọi - Ảnh 3

“Nếu không đúng sự thật thì bên kia sẽ không gọi điện đe dọa. Cây ngay không sợ chết đứng. Tôi hiện đang bị tấn công và rất bất an. Tôi chia sẻ bài viết là do cảm xúc nhất thời, chứ không có ý gì với Khánh Vân. Nhưng rồi câu chuyện lớn lên và tôi bị công kích”.

Ở thời điểm hiện tại, phía Khánh Vân vẫn chưa lên tiếng chính thức về vấn đề này. Trước những thông tin không hay hiện nay, công chúng đang rất mong chờ lời phản hồi chính thức từ phía Khánh Vân.

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Từ khóa:   Hoa hậu Khánh Vân Khánh Vân bạo lực học đường Khánh Vân

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