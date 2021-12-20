Tử vi tuần mới từ ngày 20-26/12/2021 của 12 con giáp: Tuổi Tuất được 'crush' tỏ tình bất ngờ, tuổi Tỵ kinh doanh thuận lợi đem tiền bạc về túi nhanh chóng

Phương diện tài lộc chưa có nhiều dấu hiệu phát triển đáng chú ý. Đa phần người tuổi này cần tiếp tục cố gắng để chờ đợi thành quả trong tương lai. Chỉ đến cuối tuần, mọi việc mới có dấu hiệu cải thiện hơn khi một số người được tuyên dương vì đã hoàn thành công việc.

Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh nên cố gắng tập trung thực hiện cho tốt nhiệm vụ của mình, hạn chế mâu thuẫn với đồng nghiệp thì từ giữa tuần trở đi, mọi việc mới dần trở lại guồng quay quen thuộc.

Với người làm công ăn lương, khoản tiền thưởng nóng của bạn chủ yếu lại đến vào đầu tuần, khi bạn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chuyện tình cảm khá lên bổng xuống trầm khi đầu tuần, bạn và nửa kia vẫn có những giây phút ngọt ngào bên nhau nhưng đến giữa tuần, cả hai lại dễ rơi vào cảnh khúc mắc, tranh cãi.

Tuy nhiên, khoảng thời gian về sau, bạn đừng coi thành công của mình là cái cớ để kiêu ngạo, coi thường hoặc bỏ ngoài tai lời người khác, nếu không, bạn sẽ vướng phải rắc rối đấy.

Lĩnh vực tình cảm cũng đạt được những bước tiến tích cực. Các cặp vợ chồng dù đầu tuần còn nảy sinh tranh cãi, nhưng đến cuối tuần thì mọi chuyện lại trở về êm đẹp đâu vào đấy. Hai người ngày càng hiểu và thông cảm cho nhau hơn, không còn so đo tính toán.

Tuổi Dần

Chuyện tiền bạc cũng chưa có nhiều dấu hiệu phát triển đáng kể, chỉ có đầu tuần là một vài người làm nghề tự do có thể nhận được khoản tiền lương, tiền lãi từ các mối hợp tác.

Thực Thần khuyên bạn nên tiếp tục mở rộng các mối quan hệ của mình để có thêm nhiều mối làm ăn, chớ mãi đi theo một lối mòn quen thuộc.

Phương diện tình cảm cũng không thực sự bình ổn khi mâu thuẫn liên tiếp xuất hiện giữa hai người. Cả bạn và người ấy đều quá cứng đầu, không ai chịu nhường ai nên quan hệ dễ rơi vào chiến tranh lạnh.

Tuổi Mão

Phương diện tài lộc cũng chưa có những bước phát triển nhất định, chỉ người làm nghề tự do mới nhận được khoản tiền lương từ những mối hợp tác trước đó. Người làm ăn kinh doanh chớ nên sốt ruột, bạn cần dành thời gian để đánh giá lại các kế hoạch của mình, nếu có vấn đề thì cần kịp thời khắc phục.

Chuyện tình cảm chưa có những dấu hiệu cải thiện đáng kể. Bạn và người ấy dù có xuống nước với nhau nhưng dường như tất cả đều chỉ là lấy lệ, chính vì thế mà các mối quan hệ giảm nhiệt rồi lại tiếp tục căng thẳng vào cuối tuần.

Tuổi Thìn

Người làm nghề tự do cũng được khách hàng, đối tác tin cậy, giúp mở rộng hợp tác. Bạn có thể tìm ra hướng đi mới phù hợp với tiềm lực của mình, vì thế hãy dũng cảm thử sức nhé. Còn với người làm công ăn lương, để nhận được tiền lương, tiền thưởng, có thể bạn sẽ phải vượt qua không ít khó khăn.

Bạn sẽ phải đấu tranh nhiều với cấp trên và đồng nghiệp nếu muốn giữ vững định hướng của bản thân. Tuy nhiên, chỉ cân có cách hành xử đúng đắn và luôn kiên định với mục tiêu thì chẳng thử thách nào có thể cản bước bạn.

Chuyện tình cảm có nhiều dấu hiệu cải thiện hơn vào khoảng thời gian giữa và cuối tuần. Bạn và người ấy đã tháo gỡ được những khúc mắc tồn tại từ trước đó và dần biết cách thấu hiểu hơn cho nhau. Cả hai đều sẵn sàng xuống nước để có thể giữ mối quan hệ yên bình.

Tuổi Tỵ

Chuyện làm ăn có những dấu hiệu phát triển tích cực, bất kể bạn đang làm ở lĩnh vực nào đi nữa. Người làm công ăn lương khắc phục được khó khăn thì sẽ được thưởng nóng, người làm tự do hoặc kinh doanh thì tìm được phương hướng phát triển mới, đem tiền bạc về túi nhanh chóng.

Có cát tinh Tử Vi trợ lực, nếu đang ấp ủ kế hoạch làm ăn, kinh doanh gì thì bạn nên tranh thủ thực hiện ngay trong tuần này. Nếu còn băn khoăn, thắc mắc trong vấn đề gì, hãy mạnh dạn trao đổi, thảo luận với những người giàu kinh nghiệm.

Chuyện tình cảm khởi sắc đặc biệt vào khoảng thời gian đầu tuần. Người độc thân có thể nhận được sự quan tâm, chú ý của nhiều người khác giới. Bạn nên chớp cơ hội này để tìm ra người chân thành với mình.

Tuổi Ngọ

Dù là con giáp xui xẻo tuần này nhưng chuyện làm ăn của bạn dấu hiệu khởi sắc vào đầu tuần khi người làm đầu tư, kinh doanh sẽ đầu tư tiền vào đúng chỗ.

Song, dù có rủng rỉnh đến thế nào đi nữa, bạn cũng cần phải tự nhắc nhở mình tiết kiệm hơn, kẻo hung tinh Đại Hao chiếu mệnh sẽ khiến bạn khó mà giữ được đồng tiền trong túi.

Chuyện tình cảm khởi sắc vào đầu tuần, nhưng đến cuối tuần lại có nhiều trục trặc. Bạn và người ấy dễ mâu thuẫn vì những quan điểm trái ngược. Có lẽ hai người đều cần hạ cái tôi xuống để có thể thỏa hiệp với đối phương, kết thúc tình trạng chiến tranh lạnh.

Tuổi Thân

Chuyện kinh doanh chủ yếu khởi sắc vào thời điểm giữa tuần, vì thế nếu có kế hoạch gì thì bạn nên chủ động tiến hành ngay vào lúc ấy, đừng chần chừ, do dự kẻo bị kẻ khác nẫng tay trên. Hãy quyết đoán để không bỏ lỡ những cơ hội kiếm tiền đáng quý.

Tuy nhiên, do chịu ảnh hưởng của Tiểu Hao nên bản mệnh sẽ phải dành nhiều khoản cho chi tiêu lặt vặt. Hãy suy nghĩ kĩ trước khi mở hầu bao. Khoản tiền ấy có thể là nhỏ lẻ khi không gộp vào nhau, nhưng khi tính chung lại thì sẽ thành một khoản khá lớn đấy.

Chuyện tình cảm khởi sắc hơn vào thời điểm cuối tuần. Các bạn độc thân có lẽ đã vượt qua được những ám ảnh trong quá khứ và mở lòng hơn với những người chân thành với mình. Hãy dũng cảm lên, rồi bạn sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về riêng bản thân.

Tuổi Dậu

Chuyện làm ăn của người làm kinh tế có dấu hiệu phát triển đáng kể vào cuối tuần. Có thể bạn nhận được sự tin cậy của khách hàng, khiến đơn hàng đổ về tới tấp.

Một vài người còn nhận được tiền ủng hộ của người thân quen, giúp mở rộng quy mô làm ăn. Nếu cảm thấy cơ hội nào phù hợp với mình, bạn nên chủ động nắm bắt ngay, chớ chần chừ do dự kẻo thời cơ trôi qua mất.

Thái Âm chiếu mệnh giúp cho vận trình tình duyên của người độc thân trở nên thuận lợi hơn. Bạn có thể được người quen giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Hãy giữ thái độ cởi mở khi trò chuyện với đối phương, bạn có thể phát hiện ra đối phương có nhiều điều thú vị.

Tuổi Tuất

Chuyện làm ăn kinh doanh khá thuận lợi trong khoảng thời gian giữa tuần. Do có cát tinh phù trợ, bạn thậm chí có thể phát tài dựa vào may mắn, tuy nhiên bạn không nên sống dựa dẫm vào khoản tiền này. Người làm đầu tư có thể hưởng lợi từ những mối đầu tư trước đó.

Phương diện tình cảm dần dần khởi sắc vào thời điểm cuối tuần. Bạn và người ấy ngày một trân trọng nhau hơn và luôn cố gắng hết sức để giảm thiểu những tranh cãi không nên có. Người độc thân có thể nhận được lời bày tỏ đến từ người khác giới, quyết định hoàn toàn nằm trong tay bạn.

Tuổi Hợi

Chuyện làm ăn có dấu hiệu nhích nhẹ. Thiên Tài cho thấy một số người nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng từ các công việc tay trái. Sự cố gắng của bạn đã được đền đáp xứng đáng, hãy tiếp tục phấn đấu trong tương lai nhé.

Tình cảm của con giáp may mắn tuần này xảy ra nhiều vấn đề vào giữa tuần, nhưng đến cuối tuần thì mọi hiểu nhầm được khắc phục.

Bạn và người ấy đã trò chuyện nhiều hơn để có thể thấu hiểu và hóa giải những bất đồng. Bạn cũng học được cách bao dung cho những khuyết điểm của đối phương.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý đọc giả.

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