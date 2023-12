Hạnh phúc là gì? Định nghĩa chuẩn nhất về hạnh phúc và bí quyết để luôn hạnh phúc

Hạnh phúc có tầm quan trọng rất lớn, do đó, không chỉ cá nhân mà cả thế giới đều quan tâm đến hạnh phúc. Do đó, Ngày Quốc tế Hạnh phúc được ra đời.

Hạnh phúc (tiếng anh là Happy) là cảm giác hài lòng, thỏa mãn đối với những sự việc diễn ra trong cuộc sống

2. Giải nghĩa từ HAPPINESS

HAPPINESS (Hạnh phúc) có thể chia thành từng chữ H-A-P-P-I-N-E-S-S và được cắt nghĩa như sau:

H - Healthy: Hạnh phúc đến từ sức khỏe dồi dào. Chỉ cần có sức khỏe thì bạn có thể làm bất cứ thứ gì mà bạn muốn. Chính vì vậy mà sức khỏe là điều quý giá nhất.

A - Attitude: Để có cảm giác hạnh phúc, thái độ sống là yếu tố đóng vai trò quyết định. Chỉ khi giữ thái độ sống tích cực, luôn tin vào khả năng của bản thân thì bạn sẽ luôn thấy hạnh phúc mỗi phút mỗi giây.

P - Present: Hạnh phúc là những gì có ở hiện tại. Hiện tại là món quà quý giá nhất. Chúng ta cần tận hưởng và bỏ qua những chuyện buồn quá khứ.

P - Play: Tinh thần cảm thấy thoải mái sẽ mang đến hạnh phúc. Sau những giây phút mệt mỏi và căng thẳng, cách tốt nhất để lấy lại tinh thần tốt đó là vui chơi, giải trí.

I - Inward: Khởi nguồn của hạnh phúc đó là từ tâm hồn, nội tâm tích cực thì sẽ khiến bạn tràn ngập hạnh phúc.

N - New:

Để có nhiều cảm hứng trong cuộc sống, trong công việc, chúng ta cần có thêm nhiều điều mới mẻ. Khả năng sáng tạo của bạn sẽ tăng lên khi khám phá được những thứ mới lạ. Từ đó sẽ mang đến bạn cảm giác vui vẻ và khiến bản thân hạnh phúc hơn.

E - Express Yourself: Chính bản thân bạn là người tạo ra hạnh phúc cho chính mình tốt nhất. Hiểu bản than đang cần gì, thường xuyên tạo ra những cảm xúc tích cực để bản thân luôn cảm thấy hạnh phúc.

S - Smile: Người sống hạnh phúc sẽ thể hiện rõ nhất với nụ cười luôn thường trực trên môi.

Có thể cười khi nào bạn muốn, tuy nhiên chỉ có bạn cảm nhận được nụ cười hạnh phúc của bản thân. Bạn sẽ thấy thoải mái hơn với nụ cười hạnh phúc. Và không chỉ vậy, nó còn lan tỏa hạnh phúc đến nhiều người xung quanh.

S - Simple:

Để cảm thấy bản thân hạnh phúc, thay vì quá bận tâm đến những thứ không đáng, bạn nên tập suy nghĩ và sống thật đơn giản.

Nên dành thời gian cho bản thân, gia đình, bạn bè từ những việc đơn giản. Đây là cách để cùng lan tỏa hạnh phúc ra xung quanh.

3. Một số status sưu tầm hay về hạnh phúc

+ Những người tìm kiếm hạnh phúc trên chính đôi chân của mình, chứ không phải dựa vào sự giúp đỡ của người khác, luôn là những người hạnh phúc nhất.

+ Hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc của con người khi được thỏa mãn một nhu cầu nào đó mang tính trừu tượng. Hạnh phúc là một cảm xúc bậc cao. Ở loài người, nó mang nhân bản sâu sắc và thường chịu tác động của lý trí.

Sống hạnh phúc là điều mà nhiều người mưu cầu trong cuộc sống

+ Hạnh phúc giống như một con bướm, bạn càng rượt đuổi, nó càng bay xa hơn. Nhưng nếu bạn không để ý đến nó, nó sẽ tự bay đến gần bạn.

+ Hạnh phúc là khi con người muốn đạt được những thứ nằm trong tầm với của mình. Hãy mơ những gì có thể đạt được và từ bỏ những thứ ở xa tầm với.

+ Không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc, bởi hạnh phúc chính là một con đường.

+ Khi nghĩ đến những điều tốt đẹp, con người sẽ sống hạnh phúc hơn.

+ Hạnh phúc là khi quyền lực tăng lên và bạn có thể kiểm soát mọi thứ.

+ Chỉ khi nào chúng ta thỏa mãn được nhu cầu của riêng mình và cảm thấy hài lòng từ bên trong thì chúng ta mới có thể thự sự hạnh phúc.

+ Hạnh phúc là niềm vui thích chúng ta cảm thấy khi chúng ta phấn đấu đạt tới tiềm năng của chính mình.

+ Ai đó từng hỏi tôi rằng rằng với tôi ba điều gì là quan trọng nhất để có được hạnh phúc. Câu trả lời của tôi là: một cảm giác chân thật bạn có với chính bản thân và những ai ở quanh bạn; một cảm giác bạn đã làm điều tốt nhất bạn có thể cả trong cuộc sống cá nhân và trong công việc; và có khả năng yêu thương người khác.

Không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc, bởi hạnh phúc chính là một con đường

4. Một số câu nói hay về hạnh phúc

- Happiness is a choice, not a result. Nothing will make you happy until you choose to be happy. No person will make you happy unless you decide to be happy. Your happiness will not come to you. It can only come from you (Ralph Marston): Hạnh phúc một sự lựa chọn, nó không phải là kết quả. Trừ khi bạn tự mình lựa chọn phải hạnh phúc, sẽ chẳng có thứ gì có thể làm bạn hạnh phúc. Không tự dưng hạnh phúc đến với bạn, mà hạnh phúc là từ chính bản thân.

- Everybody wants happiness, nobody wants pain, but you can’t have a rainbow without a little rain: Có được hạnh phúc là điều mà ai cũng mong muốn. Sẽ chẳng ai muốn khổ đau, nhưng để thấy được cầu vồng bản thân phải trải qua những cơn mưa.

- Being happy doesn’t mean that everything is perfect. It means that you’ve decided to look beyond the imperfections (Gerard Way): Mọi thứ không cần phải thật hoàn hảo. Chỉ cần bạn có thể thấu cảm được cả những điều không hoàn hảo.

- For every minute you are angry you lose sixty seconds of happiness (Ralph Waldo Emerson): Cứ mỗi phút bạn giận dữ, bạn đã đánh mất 60 giây để hạnh phúc của mình.

- Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony (Mahatma Gandhi): Hạnh phúc chỉ có được khi bạn đồng điệu những gì mình nghĩ, những gì nói và những gì bạn làm.

- Doing what you like is freedom, liking what you do is happiness (Sudha Murty): Những gì bạn làm nếu thấy thích, đó là tự do. Còn khi bạn thích những gì bạn làm, đó chính là hạnh phúc.

- Happiness consists of living each day as if it were the first day of your honeymoon and the last day of your vacation (Leo Tolstoy): Hạnh phúc là khi bạn có thể xem mỗi ngày bạn sống là ngày đầu tiên của tuần trăng mật và ngày cuối cùng của một kỳ nghỉ mát.

Hạnh phúc là khi bạn có thể xem mỗi ngày bạn sống là ngày đầu tiên của tuần trăng mật và ngày cuối cùng của một kỳ nghỉ mát

5. Bí quyết để sống hạnh phúc

Hạnh phúc là từ tâm bạn mà ra. Do đó, chỉ có bản thân bạn mới cảm thấy hạnh phúc.

Một số việc làm khiến bạn hạnh phúc hơn đó là:

- Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp: Bầu không khí thoải mái được tạo ra bởi những mối quan hệ tốt đẹp. Để tạo nên những mối quan hệ tích cực xung quanh, bạn hãy dùng thật tốt kỹ năng giao tiếp của mình. . Đây là cách sẽ giúp bạn cảm thấy hạnh phúc hơn mỗi ngày.

- Chọn công việc yêu thích: Khi chọn đúng công việc yêu thích, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Chỉ khi thấy vui vẻ bạn mới có thể thấy hạnh phúc trong từng phút từng giây làm việc.

- Nói lời cảm ơn: Cách đơn giản để tạo ra hạnh phúc đó là luôn nói cảm ơn.

- Cười: Mỗi khi bạn cảm thấy khó khăn và mệt mỏi, hãy nở nụ cười thật tươi. Nó sẽ giúp bạn giải tỏa những khó khăn. Nở nụ cười không chỉ mang đến bạn cảm giác hạnh phúc mà còn lan tỏa đến những người xung quanh.

- Tập trung vào những thế mạnh vốn có: Bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều khi được làm những gì bạn tự tin, những gì bạn yêu thích.

Hạnh phúc là từ tâm bạn mà ra, chỉ có bản thân bạn mới cảm thấy hạnh phúc

Trên đây là những định nghĩa hạnh phúc là gì, cách để sớm tìm thấy niềm hạnh phúc của riêng mình. Hy vọng qua bài viết này bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc và luôn ngập tràn hạnh phúc.