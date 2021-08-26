NYC là gì? Chi tiết những điều bạn cần biết về sự xuất hiện và ý nghĩa của NYC

NYC là từ viết tắt của cụm từ tiếng việt “Người yêu cũ”. 3 ký tự “NYC” này là một kiểu giao tiếp được giới trẻ sử dụng nhằm viết nhanh chóng trong những tin nhắn và chủ yếu trong văn viết trên các mạng xã hội.

Có vẻ như NYC là một thuật ngữ khoa học hay viết tắt của cụm từ có chuyên môn nào đó. Tuy nhiên, hoàn toàn không phải vậy. Ở Việt Nam, thực ra nó là từ viết tắt của một đối tượng đặc biệt xuất hiện trong cuộc sống thường ngày. Đây là đối tượng mà hầu như ai cũng phải gặp ít nhất một lần trong đời.

Với cách viết tắt này, chúng ta có thể thả lòng và bớt phiền đi. Thực chất nó không có gì sâu xa mà chỉ đơn giản là cụm từ viết tắt.

Quả thật sẽ không hề thoải mái khi vang lên cụm từ “Người yêu cũ”. Và vì lười viết đầy đủ, hoặc chỉ đơn giản là vì không thích viết đầy đủ bởi cụm từ Người Yêu Cũ vốn dĩ thường gắn liền với những kỷ niệm không mấy vui vẻ. Nên cách viết tắt này đã xuất hiện.

Đồng thời, có thể bạn cũng sẽ bắt gặp thấy từ “NYM” viết tắt của cụm từ “Người yêu mới” là từ đối lập với NYC.

Có thể bạn cũng sẽ bắt gặp thấy từ “NYM” viết tắt của cụm từ “Người yêu mới” là từ đối lập với NYC

2. Xuất phát của từ “ Nyc ”?

Khi bước vào tình yêu, có mấy ai được khó trọn vẹn với duy nhất một mối tình. Có thể là hai, ba, hoặc nhiều hơn… Và 10 người thì 9 người không trọn vẹn. Từ sau những lần chẳng mấy trọn vẹn đó, ta sẽ lập tức hóa thân thành một vai trò mới đó là : Người yêu cũ.

Quả thật sẽ rất khó vui vẻ, thoải mái khi nhắc đến cái danh “ Người yêu cũ ” ấy. Vì lười viết dài, phần thì muốn tự nhắc bản thân rằng đó là điều không đáng để nhớ đến nên ta có từ viết tắt “ nyc ”.

Vì lười viết dài, phần thì muốn tự nhắc bản thân rằng đó là điều không đáng để nhớ đến nên ta có từ viết tắt “ nyc ”

Tất nhiên sẽ chẳng ai muốn có đối tượng này trong đời mình cả. Chẳng mấy ai mong muốn chia tay khi đã xác định thương nhau thật.

Không thể lường trước được những điều sẽ xảy đến trong tình yêu. Ngày hôm nay chúng ta có thể yêu nhau một cách say đắm, cuồng nhiệt, cứ tưởng sẽ chẳng thể sống được khi mất đi người ta.

Nhưng rồi, họ bỗng rời đi trong một ngày nọ, chúng ta rồi cũng phải chấp nhận sự thật này và sống tiếp tục với danh xưng mới của nhau chính là cái mác NYC. Sau tất cả, chúng ta lại quay về vạch xuất phát khi là những người xa lạ đã biết hết về nhau.

Tự biến nhau thành “Người yêu cũ” là điều khó tránh khỏi bởi không phải tình yêu nào cũng được suôn sẻ từ đầu đến cuối. Cũng có muôn vàn lí do chia tay để kể. Tính trung bình, cứ một người biết yêu thì sẽ có ít nhất một người yêu cũ hoặc nhiều hơn số đó. Vậy nên, xuất hiện nhan nhản, đầy rẫy “ người yêu cũ ” trong cuộc sống.

Tính trung bình, cứ một người biết yêu thì sẽ có ít nhất một người yêu cũ hoặc nhiều hơn số đó, nên xuất hiện nhan nhản, đầy rẫy “ người yêu cũ ” trong cuộc sống

3. Trong Tiếng Anh, NYC là gì?

Trong tiếng Anh người yêu cũ, vợ cũ/chồng cũ là: “ Ex ”. Mạo từ này được dùng kết hợp với danh từ để thể hiện cho điều gì đó đã từng xảy ra nhưng đã cũ rồi, đã trở thành quá khứ rồi. Viết một cách đầy đủ, NYC trong tiếng anh là: “Ex-Love” hoặc “ Old love ”.

Với những ai không thể tìm được con đường tắt như cái cách chúng ta viết tắt của từ người yêu cũ. Thì cực mặc nhiên đi theo những gì con tim mách bảo để được hưởng trọn hạnh phúc theo cách đúng nghĩa nhất.

Trong tiếng Anh người yêu cũ, vợ cũ/chồng cũ là: “ Ex ”

4. Vậy có nên quay lại với “NYC” hay không?

Câu hỏi này vẫn chưa có lời giải đáp chính xác và cụ thể. Tùy thuộc vào tình cảm và duyên nợ của mỗi người. Hiển nhiên sẽ còn quay lại khi cả 2 vẫn còn dành tình cảm cho nhau. Tuy nhiên, phụ thuộc rất lớn vào chữ “nợ” để có thể đi đến cuối cùng. Thực tế cho thấy, vẫn có một số cặp quay lại và sống hạnh phúc đến cuối đời.

“Giọt nước đã tràn ly thì rất khó lấy lại”, “Nếu đã rạn nứt vỡ tan rồi thì cho dù có cố gắng ghép lại cũng vẫn còn vết rạn trên đó”, “Chẳng ai muốn đọc lại một cuốn sách đã biết được kết thúc của nó” là điều người ta vẫn hay nhắc nhở. Đã có không ít những cặp sau khi chia tay vẫn quay lại, quay lại rồi chia tay,…

Dứt khoát quên nyc là điều mà rất nhiều người chọn lựa. Họ cũng quyết tâm không quay trở lại với người cũ: “Người ra đi đầu không ngoảnh lại. Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy ”.

Tùy thuộc vào tình cảm và duyên nợ của mỗi người mà có nên quay lại với “NYC” hay không

Do đó, vỗn dĩ yêu mà không thể đến với nhau được là điều rất bình thường trong cuộc sống. Sau 1 lần chia tay, có thể bạn sẽ đau khổ như muốn chết đi sống lại, chia tay lần 2 có thể bạn buồn day dứt.

Vậy nhưng, khi đến lần thứ 3, thứ 4, lần thứ n chia tay, dù là cùng với 1 người hay người khác thì sẽ chẳng có gì làm bạn đau khổ như lúc đầu nữa đâu. Dường như cảm xúc đã chai lì theo năm tháng.

5. Một số ý nghĩa khác của từ “NYC”

- NYC là viết tắt của địa danh New York City : thành phố này thuộc Hoa Kỳ, có quy mô lớn trên thế giới.

- Từ này cũng có nghĩa là New York Central : trung tâm của New York.

- Newyorkcoin – là một đồng tiền điện tử ( tiền ảo ) gần giống như bitcoin và được dùng để giao dịch trong giới tài chính ở Hoa Kỳ.

- NYC còn là viết tắt của National Youth Commission ( Ủy ban thanh niên quốc gia ) – một tổ chức chính phủ ở Philippine

- Là viết tắt của National Youth Choir ( Dàn hợp xướng Thanh niên quốc gia ).

- Viết tắt của New York Cares (một tổ chức phi lợi nhuận ở Hoa Kỳ).

NYC là viết tắt của địa danh New York City : thành phố này thuộc Hoa Kỳ, có quy mô lớn trên thế giới

Tóm lại, dù kết thúc cuộc tình với lý do gì đi chăng nữa thì cũng là người ta đã từng yêu và lựa chọn. Thay vì đem lòng thù hận, dày vò bản thân, hay đi kể lể, bêu xấu, chúng ta cứ xem đó là một người đi ngang qua cuộc đời mang trong mình. Chỉ đi một đoạn đường và nhiệm vụ của họ một là cho ta kỉ niệm, hai là cho ta bài học quý giá và giúp chúng ta trưởng thành hơn. Không riêng gì ta mà chính học cũng cho mình những bài học đắt giá riêng.

Cách tốt nhất là chúng ta hãy cất nó vào sâu thẳm trái tim. Hãy tôn trọng họ và để tất cả là chữ duyên. Đừng quá cầu mong vào việc quay lại. Là định mệnh đời nhau thì cuối cùng sẽ vượt qua trắc trở và về với nhau cả. Hoặc ta hãy cứ xem rằng bản thân đãtrả xong món nợ mà kiếp trước đã mắc nợ người ta rồi.

Dù kết thúc cuộc tình với lý do gì đi chăng nữa thì cũng là người ta đã từng yêu và lựa chọn, thay vì đem lòng thù hận, hay đi kể lể, bêu xấu, chúng ta cứ xem đó là một người đi ngang qua cuộc đời mang trong mình

Trên đây là giải đáp chi tiết về từ “NYC là gì?” Hy vọng với những thông tin vừa chia sẻ trên, bạn đọc sẽ có thêm nhiều kiến thức hữu ích.