Cosplay là gì? Chi tiết thông tin về trào lưu Cosplay

Có thể hiểu đơn giản Cosplay là kết hợp của hai từ tiếng Anh "costume" (trang phục) và "play" (chơi/nhập vai). Nó được gọi là “kosupure" (コスプレ). Bắt nguồn Cosplay đó là vào những năm 90 ở Nhật. Sau đó, nó có tốc độ phát triển mạnh như một loại hình văn hóa.

Ngày nay, cosplay rất phổ biến ở nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Trung Quốc. Mặc dù vậy, hoàn hảo và phổ biến nhất phải kể đến đó là tại Nhật Bản. Lý do bởi tại đất nước này, cosplay không chỉ là sở thích mà nó còn là một phần văn hóa. Điều này cũng xuất phát từ những nhân vật hình ảnh anime là một trong những nguồn cảm hứng chính của cosplay.

Sau đó, nó có tốc độ phát triển mạnh như một loại hình văn hóa. Có thể hiểu nôm na Cosplay đó là sự hóa trang và nhập vai vào một nhân vật hư cấu được yêu thích, gồm cả trang phục và diễn xuất.

Cosplay được dùng để chỉ những người hâm mộ thích nhập vai và hóa thân thành những nhân vật anime, manga, ca sĩ, game, phim ảnh ... mà họ yêu thích. Vẻ ngoài cùng những điệu bộ, cử chỉ đều giống hệt những nhân vật đó.

Những bộ trang phục, phụ kiện thời trang cho đến cách trang điểm được sao chép cho phù hợp nhất với những nhân vật đó. Thậm chí cả những biểu cảm đặc trưng của nhân vật đó cũng được hóa thân thật giống.

Những người tham gia cosplay thường được gọi là các cosplayer hoặc coser (tiếng lóng).

Bất kỳ ai cũng đều có thể cosplay, không phân biệt nghề nghiệp, tuổi tác, giới tính, … chỉ cần có niềm đam mê với nhân vật, yêu thích và hâm mộ nó. Những người như vậy người ta gọi là cosplayer. Họ có thể là một câu lạc bộ, nhóm cosplay.

Họ cùng nhau luyện tập và biểu diễn, cùng nhau tham gia vào các sự kiện, lễ hội có liên quan đến những nhân vật giả tưởng được yêu thích. Hoặc cũng có thể đó là những sự kiện riêng được tự tổ chức để biểu diễn.

Những bộ trang phục, phụ kiện thời trang cho đến cách trang điểm được sao chép cho phù hợp nhất với những nhân vật

2. Thời gian và địa điểm bắt đầu Cosplay

Trong các lễ hội khoa học viễn tưởng, bắt đầu vào những năm cuối thập niên 1960 tại Hoa Kỳ đã có những tiết mục biểu diễn từ những người hóa trang, đóng giả thành những nhân vật trong tác phẩm hư cấu nó được gọi là tiết mục masquerade.

Từ những lễ hội khoa học viễn tưởng này, cosplay đã lan rộng dần thành mùa lễ hội khoa học viễn tưởng được tổ chức lần đầu tiên tại Nhật Bản.

Trong lễ hội lần thứ 17 tại Nhật Bản, nhóm Rōreriasu đã hóa trang thành nhân vật trong truyện Barsoom. Tuy nhiên, những người trong lễ hội này thì lại nhầm tưởng đó là nhóm Roreriasu ăn mặc giả nhân vật trong manga Umino toriton. Chính từ đây, trào lưu cosplay được khởi đầu. Cho đến ngày nay, trong mỗi dịp tổ chức lễ hội khoa học viễn tưởng tại Nhật Bản sẽ có những tiết mục chương trình biểu diễn cosplay.

Từ những lễ hội khoa học viễn tưởng, cosplay đã lan rộng dần thành mùa lễ hội khoa học viễn tưởng được tổ chức lần đầu tiên tại Nhật Bản

Có rất nhiều lễ hội cosplay được diễn ra tại Nhật Bản vào những thời điểm khác nhau trong năm. Mặc dù vậy, lễ hội cosplay đáng mong chờ và có quy mô nhất đó là vào mùa hoa anh đào.

Vào mùa nở rộ hoa anh đào này, sẽ có rất nhiều người dân và du khách thăm quan tụ tập. Và đây cũng chính là thời điểm thích hợp để tổ chức lễ hội cosplay.

Chi phí cho Cosplay là bao nhiêu?

Nhìn chung, chi phí bỏ ra cho Cosplay là khá cao. Lý do bởi bạn sẽ cần đầu tư khá nhiều thứ từ trang phục, tóc giả và những phụ kiện đi kèm.

Thay vào chi phí đắt đỏ này, bạn có thể tiết kiệm bằng những trang phục và đạo cụ tự làm, tuy nhiên cũng cần đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo tay.

3. Đồ cosplay bao gồm những gì?

Những item cần thiết và quan trọng nhất để có được hình tượng cosplay chuẩn gồm có:

3.1. Trang phục – phụ kiện – Đạo cụ cosplay

Những trang phục và đạo cụ, phụ kiện của những nhân vật anime, manga, nhân vật trong game có vai trò cần thiết và không thể thiếu…

Bạn có thể đi thuê chúng ở những cửa hàng chuyên bán đồ cosplay. Hoặc có thể tự thiết kế cho riêng mình.

3.2. Kính áp tròng màu (colored contact lenses)

Kính áp tròng màu là một trong những item không thể thiếu cho các cosplayer. Các nhân vật anime, nhân vật trong game… không chỉ sở hữu các màu mắt đen, nâu, xanh… mà chúng còn được biến tấu với những màu sắc nổi bật hơn như: Hồng, vàng, tím, đỏ…

Đồng thời, nét đặc trưng ở đôi mắt của những nhân vật này còn là đôi mắt khá to tròn (đặc biệt là đối với các nhân vật nữ).

Do vậy, để hóa thân vào nhân vật chuẩn nhất, sử dụng những loại kính áp tròng màu được coi là trợ thủ đắc lực cho các cosplayer chuyên nghiệp.

Kính áp tròng màu là một trong những item không thể thiếu cho các cosplayer

3.3. Đồ trang điểm

Trang điểm là cách hóa thân vào các nhân vật khác một cách chân thực. Các cosplayer sẽ chân thực, lộng lẫy gấp bội phần khi lên hình. Để trở thành những nhân vật trong anime, manga, game… có khuôn mặt “siêu thực” khi đi festival, bên cạnh lên đồ cosplay lộng lẫy thì cần biết cách trang điểm phù hợp.

3.4. Tóc giả

Các nhân vật trong anime, manga, game, phim ảnh... thường được biến tấu với nhiều màu sắc và độ dài khác nhau từ dài đến ngắn, từ màu đen đến bảy sắc cầu vồng. Thậm chí, một nhân vật sẽ cùng lúc có nhiều màu sắc trên một màu tóc.

Để tạo hình nhân vật cho các cosplayer, dùng tóc giả là một trong những cách tốt nhất. Bạn vẫn có thể tạo kiểu và nhuộm tóc thật của mình nhưng nó lại khá đắt đỏ và có thể gây hư tổn cho tóc.

Các nhân vật trong anime, manga, game, phim ảnh... thường được biến tấu với nhiều màu sắc và độ dài khác nhau từ dài đến ngắn, từ màu đen đến bảy sắc cầu vồng

3.5. Trang phục, phụ kiện và đạo cụ cosplay

Để cosplay cho những nhân vật anime, manga, game…, sẽ không thể thiếu những bộ trang phục. Được xem là linh hồn của nhân vật, bạn có thể đi thuê đồ cosplay có sẵn. Tuy nhiên, bạn có sẵn có thể sẽ không vừa hoặc không ưng ý với những trang phục cosplay có sẵn. Chính vì vậy, bạn có thể vừa tự may, tự thiết kế trang phục và làm đạo cụ, phụ kiện cho nhân vật cosplay của mình luôn.

4. Những lễ hội cosplay nổi tiếng trên thế giới

Có rất nhiều lễ hội cosplay lớn, nhỏ khác nhau trên thế giới. Có thể tổ chức các lễ hội cosplay vào bất cứ thời điểm nào trong năm.

Tại Mỹ, phải kể đến lễ hội Cosplay đình đám nhất đó là Katsucon. Lễ hội này được tổ chức bởi Katsucon Entertainment, Inc. (KEI). Khi đến lễ hội này, bạn sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng những màn cosplay cực kỳ độc đáo từ nhiều thể loại khác nhau.

Tại Việt Nam, Manga Festival là một trong những lễ hội cosplay nổi bật nhất. Sẽ có những hoạt động như thi hát anime, cosplay single, game đố vui tổng hợp theo phong cách Nhật Bản, đấu giá vật phẩm anime và manga, mini game, thưởng thức ẩm thực Nhật Bản…

Có rất nhiều lễ hội cosplay lớn, nhỏ khác nhau trên thế giới. Có thể tổ chức các lễ hội cosplay vào bất cứ thời điểm nào trong năm

Tại Nhật Bản - đất nước của văn hóa cosplay, những lễ hội cosplay nổi bật nhất phải kể đến gồm có:

Comic Market (Comiket): Lễ hội cosplay lâu đời này được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 21 tháng 12 năm 1975. Thời gian diễn ra vào giữa tháng 8 và cuối tháng 12 hàng năm tại Tokyo Big Sight (Tokyo).

AnimeJapan Festival: Có hàng ngàn cosplayer hội tụ trong lễ hội AnimeJapan, nhằm để giao lưu văn hóa với nhau, đem lại giá trị lớn về mặt tinh thần và kinh tế cho Nhật Bản. Thời gian diễn ra ễ hội này thường là khoảng cuối tháng 3 tại Tokyo Big Sight (Tokyo).

Jump Festa: Thời gian diễn ra vào năm 1999. Hiện nay, Jump Festa được tổ chức hàng năm vào tháng 12 tại Makuhari Messe, Chiba. Đây là lễ hội có sự hội tụ tất cả về manga và anime.

Tokyo Game Show: Tokyo Game Show thường được tổ chức vào khoảng tháng 9 hằng năm tại Makuhari Messe, Chiba. Tokyo Game Show là một trong những lễ hội lớn quy tụ rất đông đảo các cosplayer tham dự.

World Cosplay Summit: World Cosplay Summit diễn ra tại thành phố Nagoya ở tỉnh Aichi. Vòng thi chung kết được tổ chức vào tuần đầu tiên của tháng 8. Đây được coi là sự kiện cosplay lớn nhất trên thế giới, nó còn được biết đến là "đại hội võ lâm" của giới cosplay trên khắp thế giới.

Một số cosplay anime, game đẹp và ấn tượng

Asuna Yuuki (Sword Art Online)

Sasuke Uchiha (Naruto)

Kogoro Mouri (Thám tử lừng danh Conan)

Với những thông tin vừa chia sẻ trên, chắc hẳn bạn đã hiểu hết được về cosplay là gì cũng như những điều liên quan đến cosplay. Hy vọng, những thông tin vừa rồi là hữu ích đối với bạn