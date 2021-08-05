Good boy là gì? Khác biệt điển hình giữa Good Boy với các Boy khác

Good boy dịch sang Tiếng Việt nghĩa là chàng trai tốt. Họ có trái tim trong sáng, tôn trọng phụ nữ, nỗ lực học tập và làm việc, không ngừng phấn đấu vì tương lai. Họ không quá phá cách hay có thái độ ngông cuồng nổi loạn.

Giới trẻ thường mô tả đặc điểm tính cách phái mạnh với những tên gọi Fuck boy, Bad boy, good boy. Và nếu bạn đang băn khoăn không biết Good boy là gì? thì giải đáp chi tiết những điều cần nắm về Good boy như sau.

+ Good Boy luôn đặt nhu cầu của phụ nữ lên trên hết và chạy theo sau để phục vụ vô điều kiện.

Là những người không biết cách ăn nói, thậm chí có thể vụng về. Tuy nhiên, thay vào đó là vô số những ưu điểm. Cần nhấn mạnh đó là họ làm việc tốt trong tình trạng không bắt buộc và hoàn toàn tự nguyện.

+ Không đòi hỏi đối phương phải thay đổi theo ý mình.

+ Họ không đặt ra yêu cầu phải và đáp ứng nhu cầu tình dục theo ý muốn của họ như Fuck boy.

- Tính cách

+ Good boy có tính cách hiền lành, ấm áp và luôn dành nhiều sự quan tâm cho những người xung quanh.

+ Với tình cảm vô cùng chân thành, họ sẵn sàng ở bên người họ yêu bất cứ lúc nào.

+ Thích sự nhẹ nhàng, dịu dàng.

Good boy có tính cách hiền lành, ấm áp và luôn dành nhiều sự quan tâm cho những người xung quanh

3. Đặc điểm của một Good boy thứ thiệt

+ Đặt bạn gái mình ở vị trí trung tâm

Trước người con trai coi mình là duy nhất, chắc hẳn cô gái nào cũng sẽ phải xiêu lòng.

Khi nghe anh chàng hát “Ngoài kia bao la thế giới, nhưng thế giới trong anh chỉ mình em thôi…”. Chắc hẳn cô gái nào cũng sẽ xúc động.

Chỉ cần trong mắt người ấy chỉ có bạn, dành cho bạn những điều tốt đẹp nhất có thể. Thì người ấy dù thành đạt thế nào, đẹp trai ra sao, tốt bụng thế nào… cũng sẽ không còn quan trọng.

+ Yêu bạn khi bạn là chính bạn

Bởi trái tim đã dành cho bạn trọn vẹn nên chắc chắn chàng cũng sẽ yêu con người thật sự của bạn.

Không chỉ hiểu mà còn chấp nhận mọi điều về bạn. Không câu nệ bạn tốt xấu ra sao, họ luôn luôn dành sự chiều chuộng yêu thương vì bạn là chính bạn.

Đứng trước chàng trai ấy, bạn chỉ cần là phiên bản thật nhất của chính mình. Không cần váy áo lộng lẫy, trang điểm chỉn chu. Chỉ cần trái tim mộc mạc, chân thành, là đã đủ làm anh ấy chết trong tình yêu.

Một Good Boy thứ thiệt sẽ yêu chính con người của bạn gái và luôn đặt bạn gái mình vào vị trí trung tâm

Và cũng bởi vì chàng yêu con người thật của bạn, nên đừng lo sợ rằng bạn tăng một vài ký, mọc vài cái mụn sẽ khiến cảm thấy bớt yêu bạn. Nếu đứng trước mặt một chàng trai mà bạn vẫn có thể tự tin vui vẻ dù quần áo, tóc tai đơn giản. Thì xin chúc mừng bạn đã tìm được chàng trai yêu mình thật lòng.

+ Sẵn sàng thay đổi vì bạn

Để thay đổi được một người đàn ông là chuyện không hề dễ dàng. Tuy nhiên, chí ít chàng cần sẵn sàng muốn thay đổi vì bạn.

Bạn khó chịu vì hành vi nào đó, anh ấy sẽ chấp nhận lắng nghe và sau đó hành động theo những gợi ý.

+ Không tranh giành thắng thua khi cãi nhau

Các đôi yêu nhau sẽ khó tránh khỏi những lần cãi vã. Nhưng khi cãi nhau chàng trai tốt sẽ để tâm tới cảm xúc của bạn hơn là việc phân bua thiệt hơn.

Chỉ cần thấy bạn buồn, hay rơi mắt rơi mà liền nhận sai với bạn. Nếu chàng im lặng và chỉ ôm bạn vào lòng thì là chàng muốn lắng nghe bạn. Chắc hẳn bạn đã rất quan trọng với anh ấy.

4. Dấu hiệu nhận biết Good boy

+ Nói chuyện rất đỗi chân thực. Chém gió chém bão trên MXH nhưng ra ngoài lại im như hến.

+ Người phụ nữ họ yêu là mục tiêu để họ phấn đấu đến cái tốt hơn. Hoàn toàn không phải kiểu nhất thiết có phụ nữ ấy cho bằng được rồi bắt cô ấy phải hứa: “Vì anh mà em có chịu khổ được không?”

+ Ưu tiên gia đình rồi mới đến bản thân.

+ Không bắt phụ nữ chiều mình như “con trai cưng của mẹ”. Chiều chuộng như cách cha chiều chuộng con gái yêu của mình.

+ Làm việc tốt xuất phát từ mong muốn, không phải cứ gái đẹp mới giành sự đối đãi tốt.

+ Không thả thính lung tung, không em gái mưa, không chị gái nắng. Vô tình với gái lạ. Chỉ thân thiết với những cô gái mình quen biết.

Làm việc tốt xuất phát từ mong muốn, không phải cứ gái đẹp mới giành sự đối đãi tốt

5. Động cơ hành động, bản chất của Good Boy là gì?

Các chàng trai tử tế sẵn sàng làm tất cả mọi việc nhằm mục đích tìm kiếm sự công nhận của phụ nữ.

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta có thể thấy rất nhiều những cậu con trai thường làm bài tập hộ cho bạn gái, chở bạn gái đi học, cả năm trời làm xe ôm bất đắc dĩ, thậm chí vì bạn gái mà xả thân làm mọi thứ. Những cậu trai tốt đã đi làm mua quà cáp, chở bạn gái đi ăn, đi chơi, đi du lịch. Dù có như thế nào cũng nhất quyết không muốn để bạn gái có cơ hội được chia sẻ tài chính.

Đàn ông tốt sẽ không vì bản thân của mình bởi bản chất của họ là luôn cố gắng làm hài lòng người khác.

Suy nghĩ này hình thành ngay từ nhỏ, bởi họ đã được dạy dỗ lập trình như vậy. Càng lâu dài càng hình thành nên cách sống của Good Boy. Xuất phát điểm của họ là những cậu học sinh đầu to mắt cận chỉ chăm chú vào sách, đút chân vào gầm bàn, là con ngoan vâng lời, trò giỏi để cha mẹ thấy vui lòng. Nói tóm lại, đàn ông tốt, trai tốt chính là phiên bản trưởng thành của trai ngoan.

Đàn ông tốt sẽ không vì bản thân của mình bởi bản chất của họ là luôn cố gắng làm hài lòng người khác

Luôn nhiệt tình, năng nổ hết mình trong công việc để làm hài lòng cấp trên. Cố gắng hết sức để vun vén tình yêu hôn nhân, làm người yêu tốt, ông chồng tốt và là ông bố tốt.

6. Ưu và nhược điểm của Good Boy

Chàng trai tử tế rất đáng tin cậy, luôn chung thủy, sẵn sàng nhường nhịn, hi sinh.

Tuy nhiên, họ thường dễ gây nhàm chán, kém thú vị bởi thỏa hiệp dễ dàng, dễ bị lợi dụng, thường có hành động khá dễ đoán.

Good Boy là những kẻ vô vị, giết chết cảm xúc khi yêu. Bởi Good Boy luôn hành động theo nhu cầu của bạn gái. Họ không biết tạo ra sự bất ngờ nên quá dễ hiểu và dễ nắm bắt. Trong khi đó, so với thỏa mãn nhu cầu, phụ nữ bị hấp dẫn và cuốn theo những thứ họ cảm thấy khó hiểu và tạo cho họ nhiều cảm xúc hơn.

Mặt trái của việc luôn mang đến những điều tốt đẹp một cách quá dễ dàng và thường xuyên, đó là khiến nảy sinh tâm lý ỷ lại, lợi dụng và trở nên ích kỷ, không trân trọng, coi thường những giá trị tốt đẹp của Trai tốt.

7. Sự khác nhau giữa fuckboy, badboy và goodboy

- Bad boy là gì?

So với mọi chuẩn mực của một chàng trai tốt, Bad boy được hiểu là chàng trai “tồi” bởi họ hoàn toàn ngược lại. Sự ngông cuồng này đôi khi lại chính là nét quyến rũ tạo nên sức hấp dẫn mạnh đối với phái nữ.

Những đặc điểm của chàng Badboy:

+ Kiêu ngạo, đặt mình là “cái rốn của vũ trụ”

+ Thường bốc đồng và nóng tính.

+ Quyết định mọi việc theo ý mình, không cần hỏi qua ý kiến của bất kì ai trước khi làm bất cứ việc gì.

+ Độc lập, tự chủ ở mọi nơi.

+ Yêu bản thân và có phong cách ăn mặc độc đáo.

Bad boy chủ yếu nhấn mạnh đến phong cách sống

“Bad” ở đây là nhấn mạnh cho thái độ ngạo mạn, luôn phớt lờ ý kiến xung quanh. Bad boy hoàn toàn không xấu như mọi người vẫn tưởng. Ưu điểm của họ đó là nét nam tính, sự tự tin, làm chủ cuộc chơi, bản lĩnh và cuốn hút. Đặc biệt, đằng sau vẻ bất cần kia là một trái tim ấm áp khiến nhiều cô gái xiêu lòng.

- Fuck boy là gì?

Nếu như Badboy chủ yếu nhấn mạnh đến phong cách sống. Thì Fuckboy ám chỉ anh chàng tồi tệ về mọi mặt.

Fuck boy là từ tiếng lóng được tạo thành bởi từ Fuck và boy. Đó là những anh chàng sở hữu vẻ ngoài đẹp mã và rất khéo ăn nói nhưng tuyệt nhiên không bao giờ chung thủy. Những lời lẽ ngọt ngào chính là công cục hỗ trợ đắc lực để họ chiếm được tình cảm của người phụ nữ và đạt mục đích cuối cùng. Độ tuổi phổ biến của Fuck boy là 17 – 25 tuổi.

Các chàng Fuckboy tiếp cận chị em chỉ nhằm thỏa mãn mục tiêu . Mục đích của họ đó là thỏa mãn những nhu cầu về mặt thể xác mà coi nhẹ quy chuẩn đạo đức xã hội.

Ngoài ra, có thể hiểu nghĩa của từ Fuck boy đó là những chàng trai không có đạo đức, kém cỏi, chỉ biết đến bản thân mình, ích kỉ.

Fuck boy là những anh chàng sở hữu vẻ ngoài đẹp mã và rất khéo ăn nói nhưng tuyệt nhiên không bao giờ chung thủy

Những đặc điểm nhận dạng của Fuckboy:

+ Luôn đòi hỏi phái nữ quan hệ.

+ Bình luận về cô gái khác bằng các ngôn từ, hình ảnh nhạy cảm.

+ Lợi dụng bạn chỉ nhằm mục đích thỏa mãn những ham muốn thể xác.

+ Giấu kín mối quan hệ yêu đương với bạn.

+ Luôn muốn có không gian riêng tư.

+ Vô tâm với bạn.

8. Khác nhau giữa Fuck boy, Good boy và Bad boy

So với những chàng bad boy hay cool boy, những chàng trai tốt này đôi khi không thể quyến rũ bằng.

Tuy không giỏi nắm bắt tâm lý phụ nữ nhưng họ sẵn sàng thay đổi bản thân. Điều này phân biệt rõ ràng với Fuckboy đòi hỏi người phụ nữ phải thay đổi theo ý mình và luôn đòi hỏi được đáp ứng nhu cầu tình dục.

Có thể rằng Good boy là những anh chàng khô khan không biết cách bày tỏ. Nhưng họ luôn tôn trọng phụ nữ, còn Fuckboy chỉ xem phụ nữ là nơi để giải quyết những nhu cầu sinh lý.

Không giống như Fuckboy lẻo mép, sẵn sàng “đá” bạn không thương tiếc. Good boy sẽ không ngừng vì bạn mà cố gắng.

Bài viết đã giúp bạn hiểu rõ Good boy là gì rồi đúng không? Với những điểm khác nhau giữa bad boy, fuck boy, good boy đã chia sẻ trên, hy vọng sẽ giúp bạn có thể đưa ra những nhận định tương đối về người đối diện. Trên cơ sở đó, có thể đưa ra những cách ứng xử phù hợp, văn minh.

Cuối cùng, nếu phân vân có nên xác định mối quan hệ lâu dài thì hãy tìm hiểu kĩ chàng trai đang tiếp cận tốt không nhé!