Bad Boy là gì? Lý giải sức hút từ Bad Boy

Tránh xa các chàng trai Bad Boy là bài học mà đa số chúng ta đều thuộc lòng. Mặc dù vậy, nghiễm nhiên các chàng Bad Boy “xịn” luôn khiến chị em bị kích thích và mất kiểm soát hành vi. Cũng có không ít chị em bị tổn thương đến mức muốn chinh phục tên kiêu căng này, khiến hắn “phải chết mê chết mệt” mình mới được hoặc phải cho “biết tay”.

Bad boy (Trai Hư) là những chàng trai tồi và có phong cách sống khác biệt với số đông, cái chất “đểu” bộc lộ ra bên ngoài rõ ràng

Theo định nghĩa, một gã Bad boy (Trai Hư) là những chàng trai tồi và có phong cách sống khác biệt với số đông, cái chất “đểu” bộc lộ ra bên ngoài rõ ràng. Họ luôn ngông nghênh, kiêu hãnh. Đặc biệt, đây là loại đàn ông nắm rõ tâm lý phụ nữ và biết cách khiến các cô gái được thỏa mãn những điều mong muốn.

Chúng ta có thể nhận diện được anh chàng bad boy với những đặc điểm sau đây:

Thực tế cho thấy, đã có không ít Good Girl bị chinh phục bởi những Bad Boy chân chính. Thuật ngữ bad boy khi được du nhập vào Việt Nam đã hiểu theo nghĩa sai lệch và khá tiêu cực. Tuy nhiên, theo định nghĩa nguyên thủy thì bad boy không hề xấu, mà là trai hư, ham chơi nhưng không gây phiền hà đến ai.

+ Ngạo mạn, tự tin, luôn đặt mình ở vị trí trung tâm.

+ Nóng tính.

+ Muốn tự quyết mọi chuyện theo ý riêng của mình.

+ Luôn là người làm chủ cho mọi cuộc chơi, tính cách rất độc lập.

+ Cá tính mạnh, nổi loạn, yêu bản thân.

+ Thích có hình xăm trên mình, hay hút thuốc, dùng đồ uống có cồn và dùng nước hoa.

+ Dễ gần, dễ tiếp cận nhưng đôi lúc lại rất khó gần.

Ngạo mạn, tự tin, luôn đặt mình ở vị trí trung tâm

3. Tại sao Bad boy lại quyến rũ phụ nữ đến như vậy?

Dù biết rằng những gã Bad boy có hội tụ đủ “những điều tệ hại” như thế nhưng tại sao kiểu đàn ông này vẫn có sức hút nhất định đối với chị em phụ nữ. Bất chấp những cảnh báo trước đó, chị em vẫn lao vào vòng tay họ.

Không ít người biết rằng bản chất của Bad boy là những gã nguy hiểm, vây quanh họ không ít phụ nữ và với họ ái tình không khác gì trò đùa.

Dù lý trí cảnh báo là không nên nhưng con gái vẫn xiêu lòng. Một số phụ nữ cho rằng yêu “Bad boy” chỉ là do những giây phút nhất thời. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người mong muốn được cùng “trai hư” gắn bó lâu dài.

Những chàng trai hư có nhiều điều thú vị khiến phái đẹp đổ gục

Dù vì lý do gì đi chăng nữa, hoàn toàn không thể phủ nhận sức hút của “Bad boy”. Đôi khi, các bóng hồng đã phải rơi nước mắt bởi sự bất cần của các trai hư. Sau đây là những điều thú vị về những chàng trai hư khiến phái đẹp đổ gục.

+ Vẻ ngoài thu hút và cực “COOL NGẦU”

Kết quả một nghiên cứu của Đại học Washington ở St. Louis cho thấy, vẻ ngoài của người đàn ông là điều dễ khiến phái nữ dễ bị thu hút nhất.

Những chàng “trai hư” sở hữu ngoại hình cuốn hút, khả năng giao tiếp tốt, nắm bắt tâm lý phụ nữ và giao tiếp lịch thiệp. Tất cả tạo nên sức hút mạnh đặc biệt khó cưỡng lại của những chàng “trai hư”.

Những chàng “trai hư” sở hữu ngoại hình cuốn hút, khả năng giao tiếp tốt, nắm bắt tâm lý phụ nữ và giao tiếp lịch thiệp

+ Cảm giác tự do khi được ở cạnh “ Bad Boy”

So với đàn ông, phụ nữ thường được giáo dục trong những khuôn khổ khắt khe hơn. Họ có nhiều quy tắc trói buộc trong đời sống. Tuy nhiên, những cảm xúc mới mẻ khi yêu những gã đàn ông phóng khoáng và không theo quy chuẩn khiến phụ nữ có được trải nghiệm mới. Đây là những điều thú vị mà trước đây họ luôn bị giới hạn.

Khi ở bên cạnh “bad boy”, bạn sẽ không phải cảm thấy gò bó phải đặt vào vị thế phải toàn vẹn với nhiều chức năng mà nhiều chàng trai vẫn hay mặc định. Không nhất thiết phải là “cô này ngoan, lấy làm vợ”.

Với những gã trai hư, họ chỉ đơn thuần là cuồng nhiệt yêu, không bận tâm dù là tình cảm có sớm nở chóng tàn. Họ sẽ dành cho bạn tình yêu toàn vẹn để bạn được là chính mình. Mặc dù vậy, họ sẽ không còn thấy vui khi không cảm nhận được sự hấp dẫn từ chuyện tình yêu và tìm cách để ra đi.

Khi ở bên cạnh “bad boy”, bạn sẽ không phải cảm thấy gò bó phải đặt vào vị thế phải toàn vẹn với nhiều chức năng mà nhiều chàng trai vẫn hay mặc định

+ Thỏa mãn cảm giác có thể thuần hóa trai hư

Nhiều phụ nữ như con thiêu thân chấp nhận chọn yêu người đàn ông “nổi loạn”. Mặc dù biết là sẽ khó có được bình yên khi ở cạnh “bad boy”, dù biết trao trái tim cho người đàn ông “nổi loạn” là chông chênh, nhưng họ vẫn yêu bất chấp.

Lý do bởi “bad boy” chẳng khác gì con ngựa hoang khó bảo. Thế nên, khi khuất phục được chú ngựa hoang, nhiều người phụ nữ sẽ có cảm giác đây là một thành tích đáng nể.

+ Cảm giác tin cậy với sự chân thực tuyệt vời từ “Bad Boy”

Đây là mẫu đàn ông sở hữu một khí chất riêng và chẳng ngại ngần để thể hiện cái tôi nổi loạn. Mà thường thì những người đàn ông phóng khoáng, tự tin rất dễ để lại ấn tượng mạnh với phái đẹp. Ngôn ngữ hình thể cuốn hút của họ từ cử chỉ, dáng đi, nét mặt cho đến giọng nói trầm ấm đều dễ khiến bao cô nàng phải ngây ngất.

+ Sự nam tính của các “Bad Boy”

Sự nam tính của các “Bad Boy”

Cái tôi lớn và lòng tự trọng cao khiến “Bad boy” rất hiếm khi bị khuất phục hoặc cảm thấy sợ hãi nếu đối diện với nghịch cảnh.

Chính vì vậy, họ không ngại sống thật với cá tính riêng. Cũng chính những phẩm chất mạnh mẽ này đã khiến người phụ nữ có cảm giác yên tâm và cảm thấy họ là một bờ vai vững chắc để dựa dẫm.

+ “Bad boy” luôn mạnh mẽ đứng ra bảo vệ người yêu

Chàng “Bad boy” không ngần ngại chủ động tỏ tình cũng như bộc lọ hết cảm xúc mạnh mẽ của họ. Họ có nhiều chiêu thức tâm lý để tấn công trái tim người phụ nữ như tặng hoa, bất chấp thời gian, không gian để đến bên người phụ nữ.

Chỉ cần thật sự rung cảm, các chàng trai hư sẽ làm mọi thứ nhằm chiếm được trái tim nàng và cũng hết lòng tôn thờ người phụ nữ của mình.

Khi “trai hư” đồng ý đi đến hôn nhân. Điều này cho thấy rằng anh ấy đã quyết tâm gắn bó một đời với bạn. Anh ấy quyết từ bỏ mọi cuộc chơi ái tình bởi tình yêu thực sự và hiểu sâu sắc giá trị của hạnh phúc.

+ Không có tính A dua theo đám đông

“Trai hư” không muốn mình là bản sao của bất kỳ ai. Họ rất ghét khi phải nghe những câu đại loại như “nhìn anh tôi thấy giống một người nào đó”.

Họ coi trọng phong cách, cá tính của bản thân. Họ không bao giờ bắt chước theo “trend” hoặc phong cách “tán gái” của diễn viên hay ca sĩ nào. Bằng bản sắc riêng của mình, “Bad boy” dễ dàng chinh phục. Cũng chính vì vậy, phụ nữ khi tiếp xúc họ thường có được những rung cảm mạnh.

+ Bad Boy rất tâm lý và dễ khiến phụ nữ khao khát

Những chàng trai “hư hỏng” nắm rõ trong lòng bàn tay tâm lý của phụ nữ. Họ biết rằng, việc thờ ơ sẽ có tác động nhiều như thế nào. Với họ, càng ít biểu lộ cảm xúc, càng lạnh lùng thì càng dễ tạo nên sự thích thú. Bad Boy không để đối phương biết nhiều về sở thích cá nhân, đời sống riêng tư. Chính điều này tạo nên sự tò mò và mong muốn tự khám phá từ phái đẹp.

Có thể rằng, các cô gái sẽ khóc cạn nước mắt vì chàng không đoái hoài trong ngày kỉ niệm tình yêu. Để rồi bất ngờ hoan hỉ khi vào phút chót anh ấy sẽ xuất hiện bất ngờ với hoa hồng và những bài tình ca lãng mạn.

Bad Boy rất tâm lý và dễ khiến phụ nữ khao khát

Cảm xúc của phụ nữ lên xuống thất thường bởi sự ngông cuồng của “bad boy”, nhưng cũng đủ làm họ yêu say đắm.

Với những thông tin chia sẻ, hy vọng đã giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về khái niệm Bad boy. Có thể thấy những chàng trai thuộc nhóm này không hoàn toàn xấu, chúng ta cũng không nên có cái nhìn quá tiêu cực.