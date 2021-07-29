Sống ẩn dật, ‘hot boy cầm cờ’ năm nào được dân tình chú ý vì có ngoại hình ngày càng ‘mlem’

Chàng trai “thanh xuân vườn trường” ngày ấy vẫn khiến bao cô gái “mê như điếu đổ” dù không thường xuyên tương tác, cập nhật hình ảnh lên trang cá nhân.
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Phạm Hồng Đăng (sinh năm 2002) là nam sinh từng làm “dậy sóng” mạng xã hội 4 năm về trước khi bị chụp lén lúc đang đứng cầm cờ trong buổi lễ khai giảng trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội). Cậu khiến người khác “say đắm” từ cái nhìn đầu tiên với gương mặt đẹp trai không góc chết, chiếc mũi cao cùng nụ cười tỏa nắng. Hình ảnh của Hồng Đăng năm ấy đã làm nhiều cô gái “mất ăn mất ngủ”, vội nhận cậu là mối tình đầu của mình.
Khác với những hot boy khác, Hồng Đăng không update nhiều trên tài khoản Facebook cá nhân thậm chí là “sống ẩn dật”. Trong một lần được phỏng vấn, Hồng Đăng tiết lộ chiều cao của mình là 1m75, cậu rất thích học 2 môn Toán và Hóa, đam mê bóng đá và thần tượng Cristiano Ronaldo.
Hồng Đăng bây giờ đã là sinh viên của khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Thủy Lợi Hà Nội, được biết đây là nhóm ngành có điểm chuẩn đầu vào cao nhất của trường đồng thời bắt buộc môn toán phải đạt 8.2 điểm trở lên, qua đây có thể thấy rằng cậu chàng có học lực rất khá. Bên cạnh đó, có một số thông tin cho biết Hồng Đăng đang làm trợ giảng cho một trung tâm dạy thêm môn Toán tại Hà Nội.
Hồng Đăng hiện tại vẫn rất điển trai, nụ cười tỏa nắng và đôi mắt biết nói của nam sinh viên vẫn khiến chị em “đổ ầm ầm” trong những lần xuất hiện hiếm hoi. Với nhan sắc này thì dù có sống ẩn đến cỡ nào đi nữa Hồng Đăng vẫn không thoát khỏi được sự quan tâm của dân tình khắp chốn.