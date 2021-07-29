Sống ẩn dật, ‘hot boy cầm cờ’ năm nào được dân tình chú ý vì có ngoại hình ngày càng ‘mlem’

Phạm Hồng Đăng (sinh năm 2002) là nam sinh từng làm “dậy sóng” mạng xã hội 4 năm về trước khi bị chụp lén lúc đang đứng cầm cờ trong buổi lễ khai giảng trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội). Cậu khiến người khác “say đắm” từ cái nhìn đầu tiên với gương mặt đẹp trai không góc chết, chiếc mũi cao cùng nụ cười tỏa nắng. Hình ảnh của Hồng Đăng năm ấy đã làm nhiều cô gái “mất ăn mất ngủ”, vội nhận cậu là mối tình đầu của mình.

'Hot boy cầm cờ' ngày ấy chúng ta cùng theo đuổi - Ảnh: Internet

Gương mặt điển trai không góc chết của Hồng Đăng - Ảnh: Internet

Khác với những hot boy khác, Hồng Đăng không update nhiều trên tài khoản Facebook cá nhân thậm chí là “sống ẩn dật”. Trong một lần được phỏng vấn, Hồng Đăng tiết lộ chiều cao của mình là 1m75, cậu rất thích học 2 môn Toán và Hóa, đam mê bóng đá và thần tượng Cristiano Ronaldo.