Cô gái về thăm nhà người yêu và bị chê béo, chỉ vọn vẹn trong vòng 2 tháng cô nàng có một màn lột xác ngoạn mục khiến ai cũng "hú hồn".

Theo bạn, những cô gái giảm cân thành công thì sẽ có những động lực nào? Động lực đôi khi từ sự khích lệ của gia đình, bạn bè hay đó là những lời miệt thị chê bao về ngoại hình và vô tình làm tổn thương họ. Võ Thị Huyền Thương, cô gái sinh năm 2002 đến từ Đắk Lắk chính là cô gái suốt ngày bị bạn bè và mọi người xung quanh trêu chọc vì ngoại hình quá cỡ. Bị chê bai quá nhiều về ngoại hình nên cô đã quyết tâm giảm cân "lột xác" thành một người mới. Như là một phép màu vậy, chỉ vỏn vẹn trong vòng 2 tháng cô nàng đã trở nên vô cùng xinh đẹp. Trước đây cô gái này là một cô học sinh có thân hình mũm mĩm hơn các bạn cùng lớp. Bước sang những năm học cấp 3 thì cô nàng lại bất ngờ tăng cân không kiểm soát. Đến hè năm lớp 11 cân nặng của cô nàng đã lên mức 67kg.

Hình ảnh trước và sau khi giảm cân của cô nàng. Ảnh: Internet “Vì vòng một khá lớn nên nhìn mình giống như nặng 80kg vậy, từ trên xuống dưới toàn là mỡ. Mình không thể mặc đồ bình thường mà phải mặc đồ ngoại cỡ hoặc đồ đi may theo số đo cơ thể”, Thương tâm sự. Rất may mắn là nhờ học võ nên việc đi lại của cô nàng không gặp khó khăn trong vấn đề đi lại. Tuy nhiên, cô nàng luôn bị mọi người châm chọc bằng những lời nói vô cùng khiếm nhã như: "Người khổng lồ", "ăn gì mà béo thế", "nặng bao nhiêu cân",... Thậm chí, ngày Tết cô nàng cũng nhận những câu hỏi về cân nặng chứ không phải là những câu hỏi liên quan đến học tập hay sức khỏe. “Một lần đến nhà người yêu chơi, mình bị mọi người chê béo quá trời. Mình biết đó chỉ là vài lời đùa vui thể hiện sự thân thiện nhưng phải nghe nhiều quá, mình thấy tổn thương”, Thương nói. Chính vì thế, cô nàng đã quyết tâm giảm cân và chuẩn bị một mùa chụp kỉ yếu thật đặc biệt để có thể mặc được áo dài đẹp như các bạn.

Công cuộc giảm cân của Huyền Thương bắt đầu từ ngày 20/4/2021, cô nàng đã lên lịch để tập luyện cũng như chế độ ăn uống sao cho phù hợp. “Mình tập chủ yếu theo Youtube và các huấn luyện viên gym, các bài tập ép cơ, đốt mỡ… Mình thay đổi bài tập mỗi tuần để không bị chai lì và có cảm hứng tập luyện. Về ăn uống, mình ăn các loại thực phẩm ít calo, ăn nhiều rau củ, trái cây, cắt bỏ hoàn toàn đồ ăn vặt, nước ngọt. Quan trọng nhất là mình tự chuẩn bị bữa ăn, làm thật đa dạng để không bị nhàm chán trong chuyện ăn uống”, cô nàng chia sẻ. Huyền Thương đã có thể tự tin mặc những trang phục tôn lên vóc dáng của cơ thể. Ảnh: Internet Sau khi giảm cân đã giúp cô nàng trở nên tự tin hơn. Ảnh: Internet Sau bao ngày cố gắng nỗ lực để giảm cân, cô gái ấy đã thành công giảm chỉ còn 50kg sau 2 tháng "vật vã" để có cân nặng như hiện tại. Đây chính là niềm ao ước của cô nàng từ trước cho đến nay. Nhờ giảm được 17kg, cô gái của hiện tại đã thay đổi, từ ngoại hình có đến nhan sắc cũng khiến những người bạn, gia đình đều rất ngạc nhiên. Có thể nói màn "lột xác" này đã thật sự thành công đối với vô nàng. Giờ đây cô nàng đã có thể tự tin chụp kỉ yếu tốt nghiệp cùng bạn bè. Ảnh: Internet Từ trường hợp thực tế của mình, cô nàng muốn nhắn nhủ đến những người bạn muốn có một cơ thể đẹp rằng giảm cân thực chất chính là thay đổi thói quen. Theo cô nàng, nếu thực sự quyết tâm, mọi người sẽ tìm ra phương pháp phù hợp với giờ giấc, công việc và kinh tế của mình. "Đừng giảm cân bất chấp như nhịn ăn hay dùng thuốc giảm cân, hãy giảm cân khoa học” - cô bộc bạch.

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