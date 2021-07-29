Từ 'vịt xấu xí' lột xác thành 'thiên nga', hot girl sở hữu 3 vòng như đúc tượng khiến ai cũng mê mẩn

Nhịp sống trẻ 29/07/2021 15:52

Hai cô gái đến từ Quảng Ninh từng bị chê bai là xấu xí, đen nhẻm và thân hình không có gì đặc biệt đã có màn lột xác ngoạn mục.

Nguyễn Thị Dạ Thảo cô nàng hot girl đến từ Quảng Ninh, sinh năm 1998 hiện đang là gương mặt tạo được sự chú ý trên MXH gân đây. Cô nàng không những có giao diện xinh đẹp mà còn có hình thể chuẩn hot với số đo 3 vòng rất ấn tượng lần lượt là 89 - 59 - 93 khiến nhiều người đều trầm trồ và mơ ước.

Từ 'vịt xấu xí' lột xác thành 'thiên nga', hot girl sở hữu 3 vòng như đúc tượng khiến ai cũng mê mẩn - Ảnh 1
Sở hữu 3 vòng đáng mơ ước nên cô nàng không ngần ngại chia sẻ lên trang cá nhân của mình. Ảnh: Internet

Bên cạnh công việc là kinh doanh thời trang, Dạ Thảo còn nhận lời mời làm người mẫu đóng những quảng cáo hay PR sản phẩm cho các nhãn hàng. Trước khi có vẻ ngoài khiến nhiều người ngưỡng mộ đến như vậy thì cô gái đến từ Quảng Ninh này từng là một cô nàng gầy gò, đem nhẻm và bị từ chối trong chuyện tình cảm. Để vượt qua giai đoạn khó khăn và tiêu cực đó, cô nàng đã quyết tâm yêu cơ thể mình hơn và cố gắng thay đổi bản thân để trở nên xinh đẹp.

Từ 'vịt xấu xí' lột xác thành 'thiên nga', hot girl sở hữu 3 vòng như đúc tượng khiến ai cũng mê mẩn - Ảnh 2
Từ 'vịt xấu xí' lột xác thành 'thiên nga', hot girl sở hữu 3 vòng như đúc tượng khiến ai cũng mê mẩn - Ảnh 3

"Mình được mọi người yêu quý hơn, bắt đầu có nhiều bạn nam theo đuổi và có nhiều cơ hội với nhãn hàng, kiếm thu nhập từ việc PR, chụp mẫu", cô nàng chia sẻ. Cô gái 9X không ngần ngại chia sẻ những hình ảnh nóng bỏng cùng gu thời trang gợi cảm lên trang các nhân của mình. "Bởi vì khi có vóc dáng đẹp sẽ muốn chụp những bức ảnh phô diễn nó", cô bày tỏ. 

Từ 'vịt xấu xí' lột xác thành 'thiên nga', hot girl sở hữu 3 vòng như đúc tượng khiến ai cũng mê mẩn - Ảnh 4
Việc thay đổi bản thân đã giúp Dạ Thảo có một cuộc sống tốt hơn. Ảnh: Internet

Dạ Thảo không hướng tới mẫu người cơ bắp mà cô nàng yêu thích kiểu đầy đặn nhưng vẫn giữ được mềm mại hình thể. Trong quá trình luyện tập cô gái này gặp không ít khó khăn và đôi lúc muốn từ bỏ. Nhưng vì muốn trở nên xinh đẹp hơn, cô gái nhỏ nhắn này luôn tiếp tục cố gắng vì bản thân.

Từ 'vịt xấu xí' lột xác thành 'thiên nga', hot girl sở hữu 3 vòng như đúc tượng khiến ai cũng mê mẩn - Ảnh 5
Từ 'vịt xấu xí' lột xác thành 'thiên nga', hot girl sở hữu 3 vòng như đúc tượng khiến ai cũng mê mẩn - Ảnh 6

Trần Thị Hậu, sinh năm 1999, cũng đến từ vùng đất mỏ Quảng Ninh. Cô gái nổi bật với vóc dáng đẹp, gương mặt đáng yêu. Cô nàng gây chú chú với việc tập luyện những bộ môn mà thường là phái mạnh mới tập như: Côn nhị khúc, boxing, Muay Thái, nhảy dù, leo núi,... Đây hầu như là những bộ môn đòi hỏi thể lực rất lớn.

Từ 'vịt xấu xí' lột xác thành 'thiên nga', hot girl sở hữu 3 vòng như đúc tượng khiến ai cũng mê mẩn - Ảnh 7

Gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười tỏa nắng đã thiêu đốt rất nhiều trái tim của những anh chàng. Ảnh: Internet

Với sự chăm chỉ luyện tập, cô đã có sự thay đổi ngoạn mục về vóc dáng của mình. Tuy nhiên từ đây cũng cũng kéo theo những lời bình luận tiêu cực nói rằng cô đã phẫu thuật thẩm mỹ. Đáp lại những bình luận xấu đó, cô khoe mình dậy thì thành công 100% do luyện tập và ăn uống điều độ.

Từ 'vịt xấu xí' lột xác thành 'thiên nga', hot girl sở hữu 3 vòng như đúc tượng khiến ai cũng mê mẩn - Ảnh 8
Sự thay đổi ngoạn mục đã giúp cô nàng 9X này tự tin hơn về bản thân mình. Ảnh: Internet
Từ 'vịt xấu xí' lột xác thành 'thiên nga', hot girl sở hữu 3 vòng như đúc tượng khiến ai cũng mê mẩn - Ảnh 9

Từ 'vịt xấu xí' lột xác thành 'thiên nga', hot girl sở hữu 3 vòng như đúc tượng khiến ai cũng mê mẩn - Ảnh 10

Bên cạnh những lời gièm pha, cô cũng nhận được nhiều tin nhắn làm quen từ các anh chàng. Điều này chứng tỏ những cô nàng có một nguồn năng lượng đầy tích cực luôn thu hút sự chú ý từ phái mạnh. Ảnh: Internet

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