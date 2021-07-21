Ngẩn ngơ trước vẻ ngoài thư sinh, phong thái đĩnh đạc của hot boy ngành luật, ‘nghía’ qua thành tích của cậu chàng càng thêm đáng nể

Nhịp sống trẻ 21/07/2021 04:00

Không chỉ sở hữu gương mặt điển trai, vóc dáng chuẩn mẫu, Quốc Đạt còn có thành tích học tập khiến người khác phải trầm trồ.

Mới đây, một fanpage nọ đã thu hút hàng chục nghìn like với bức ảnh chàng trai mặc trang phục cử nhân sở hữu góc nghiêng thần thánh, nước da trắng thư sinh và phong thái cực kỳ đĩnh đạc. Rất nhanh sau đó thông tin của nhân vật điển trai đã được dân mạng lùng ra.

Ngẩn ngơ trước vẻ ngoài thư sinh, phong thái đĩnh đạc của hot boy ngành luật, ‘nghía’ qua thành tích của cậu chàng càng thêm đáng nể - Ảnh 1
Bức ảnh soái ca gây sốt những ngày gần đây - Ảnh: Internet

Được biết anh chàng này là Phạm Quốc Đạt, sinh năm 2001, hiện là sinh viên ngành Luật Tài chính - Ngân hàng hệ Chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp, khoa Luật, trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM). 

Ngẩn ngơ trước vẻ ngoài thư sinh, phong thái đĩnh đạc của hot boy ngành luật, ‘nghía’ qua thành tích của cậu chàng càng thêm đáng nể - Ảnh 2
Quốc Đạt hiện là sinh viên trường Đại học Kinh tế - Luật - Ảnh: Internet

Sở hữu gương mặt đẹp không góc chết và chiều cao lý tưởng nên Quốc Đạt đã sớm bén duyên với nghề mẫu ảnh, làm KOL cho nhiều nhãn hàng thời trang. Chàng trai gốc Biên Hòa có sở thích tìm hiểu về địa lý, lịch sử, ngôn ngữ học của các nền văn minh, đó cũng chính là lý do vì sao anh chọn học tiếng Pháp ngay từ khi bước chân vào giảng đường đại học.

Ngẩn ngơ trước vẻ ngoài thư sinh, phong thái đĩnh đạc của hot boy ngành luật, ‘nghía’ qua thành tích của cậu chàng càng thêm đáng nể - Ảnh 3
Bên cạnh việc học, Anh chàng còn làm KOL cho nhiều nhãn hàng thời trang - Ảnh: Internet

Hiện tại Quốc Đạt đang cố gắng hoàn thành chứng chỉ DELF B2 hoặc Ielts vì đây là điều kiện cần để xét tốt nghiệp đại học sau này.

Ngẩn ngơ trước vẻ ngoài thư sinh, phong thái đĩnh đạc của hot boy ngành luật, ‘nghía’ qua thành tích của cậu chàng càng thêm đáng nể - Ảnh 4
Gương mặt đẹp không góc chết của hot boy Biên Hòa - Ảnh: Internet
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