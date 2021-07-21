Ngẩn ngơ trước vẻ ngoài thư sinh, phong thái đĩnh đạc của hot boy ngành luật, ‘nghía’ qua thành tích của cậu chàng càng thêm đáng nể

Mới đây, một fanpage nọ đã thu hút hàng chục nghìn like với bức ảnh chàng trai mặc trang phục cử nhân sở hữu góc nghiêng thần thánh, nước da trắng thư sinh và phong thái cực kỳ đĩnh đạc. Rất nhanh sau đó thông tin của nhân vật điển trai đã được dân mạng lùng ra.

Bức ảnh soái ca gây sốt những ngày gần đây - Ảnh: Internet

Được biết anh chàng này là Phạm Quốc Đạt, sinh năm 2001, hiện là sinh viên ngành Luật Tài chính - Ngân hàng hệ Chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp, khoa Luật, trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM).