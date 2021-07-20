‘Chị đại’ làng rich kid khiến cộng đồng mạng thêm một lần trầm trồ vì đăng ảnh dưỡng thai chuẩn quý tộc

Rich Kid Nguyễn Đặng Tiểu Giang khiến dân tình tròn xoe mắt khi khoe ảnh dưỡng thai với những món đồ hiệu đắt đỏ nhất nhì thế giới.

Nguyễn Đặng Tiểu Giang sinh năm 1993, là Việt kiều đang sinh sống tại Mỹ, vì có ba là đại gia kinh doanh siêu xe nên chị cả của làng rich kid Việt đã có cơ hội trải nghiệm hơn 50 dòng siêu xe như Huracan, Bentley, Rolls Royce, Maserati,...

'Chị đại' trong làng rich kid - Nguyễn Đặng Tiểu Giang - Ảnh: Internet

Cuộc sống sang chảnh tràn ngập đồ hiệu của rich kid - Ảnh: Internet

Tiểu Giang có cuộc sống vô cùng sang chảnh, mới đây cô nàng đã khiến cộng đồng mạng không ngừng trầm trồ khi đăng ảnh khoe dáng đặc biệt. Trong hình, Tiểu Giang với nhan sắc xinh đẹp đang đứng ôm chiếc bụng bầu, bên cạnh là đống đồ hiệu chất cao như núi chiếm phần lớn spotlight. Tất cả đều là đồ của Hermes - thương hiệu đắt đỏ nhất nhì thế giới.

Tấm ảnh gây sốt mới đây của cô nàng - Ảnh: Internet

Trước đó, Tiều Giang cũng đã nhiều lần cập nhật “hành trình bầu bì” chuẩn quý tộc có 1 không 2 của mình qua những món ăn sơn hào hải vị dưỡng thai và hành động đập hộp vô số đồ hiệu cho đứa con sắp chào đời của mình.

Những món ăn 'đắt xắt ra miếng' mà rich kid đăng tải - Ảnh: Internet

Những món đồ hiệu đắt đỏ, xa xỉ mà Tiểu Giang chuẩn bị cho đứa con đầu lòng - Ảnh: Internet

Bầu bì là thế nhưng rich kia không hề xuống sắc, luôn rạng rỡ trong mọi khung hình - Ảnh: Internet

Cặp chị em song sinh đốn tim cộng đồng mạng vì sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thành tích ưu tú Không chỉ thu hút mọi người bởi sự xinh đẹp, đáng yêu, cặp chị em song sinh Trần Ngọc Trân Châu và Trần Ngọc Bảo Châu còn gây chú ý với thành tích vô cùng ưu tú.

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