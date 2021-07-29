Bad Girl là gì? Cách trở thành một Bad girl quyến rũ

Bad girl nghĩa tiếng Việt là “gái hư”, được sử dụng trong ám chỉ phụ nữ. Đây là từ được dùng để nói về nhân cách, tính cách, hành động của một cô gái không được cho là chuẩn mực.

Có rất nhiều khái niệm mới được giới trẻ ngày nay sử dụng dùng thông dụng. Trong đó Bad girl là một thuật ngữ không còn xa lạ trên các mạng xã hội.

Hoàn toàn đi ngược lại với tiêu chuẩn gái ngoan trong xã hội, gái hư là gái/phụ nữ đi ngược lại với tiêu chuẩn gái ngoan trong xã hội. Nếu như Good Girl là những cô gái đằm thắm, quyến rũ, dịu dàng theo đúng khuôn khổ hình ảnh người phụ nữ có nếp sống chuẩn mực. Thì Bad Girl lại có phong cách cá tính, nổi loạn và luôn đặt cái tôi lên trên hết.

Theo đó, gái hư được biết đến là những cô gái có tính cách không dễ gần, nhiều tật xấu (bợm nhậu, hút thuốc, yêu cùng lúc nhiều người,...) Có thể ở họ có một hoặc nhiều điểm mà mọi người cho là không tốt hay không phù hợp.

Mặc dù vậy, cần phân biệt rõ với Fuck Girl bởi đây là những cô nàng không hề dẫm lên những chuẩn mực đạo đức. Và hoàn toàn không thể phủ nhận sức hút riêng của Bad Girl.

2. Những biểu hiện của Bad girl? Lý giải sức hút của Bad girl

“Bad girl” thu hút nhiều sự quan tâm, đối với các chàng trai, dù là trai ngoan hay trai hư.

Mặc dù những cô nàng Bad girl có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại là những người tinh tế. Sở hữu đôi mắt biết nói, họ có sức hút lớn và rất quyến rũ.

So với những cô gái ngoan khác, tình yêu và tình dục đối với Bad girl chỉ là một phần nhỏ của cuộc sống chứ không phải yêu là cả thế giới. Tuy nhiên, nếu đó là những chàng trai thành thật, họ sẽ rất trung thành.Và đặc biệt, Bad girl luôn biết nhiều và rất biết chiều chuộng.

“Bad girl” thu hút nhiều sự quan tâm, đối với các chàng trai, dù là trai ngoan hay trai hư

+ Từng ít nhất một lần Bad girl không muốn lấy chồng.

+ Với tính cách hào phóng, từng trải nên kỹ năng “chuyện ấy” của Bad girl rất tốt.

+ Bất kể dù trong hoàn cảnh nào, Bad girl luôn muốn trở thành một thợ săn, không phải con mồi.

+ Đàn ông luôn muốn chinh phục bởi Bad girl có bản chất và cá tính độc lập.

Không dễ dụ Bad girl sa lưới tình. Với những người tôn trọng mình, Bad girl luôn biết điều. Tuy nhiên, chắc chắn sẽ biết thế nào là gái “hư” với những ai không tôn trọng những cô gái này.

3. Dấu hiệu nhận biết Bad girl

Để nhận dạng một Bad girl không khó, bạn có thể thông qua một số dấu hiệu gồm:

+ Phong cách mặc cool, có style, có hình xăm,… (tùy người, tùy phong cách).

+ Cách tán tỉnh khéo léo là bản năng của Bad girl.

+ Giao tiếp bằng mắt với người khác khi trò chuyện, tự tin, quyến rũ, sử dụng ngôn ngữ cơ thể cực kỳ lưu loát, cách bộc lộ cảm xúc thú vị.

Phong cách mặc cool, có style, có hình xăm,…

+ Sống thật với chính mình nên cũng không mấy khi có cảm giác tội lỗi (mặc dù sự thật đã làm tổn thương người khác).

+ Để đạt được mục tiêu của mình, họ bất chấp làm bất cứ điều gì (tuy nhiên không sẵn sàng như Fuck girl).

+ Những nơi họ thích lui tới đó là quán bar, quán rượu, sàn nhảy, v.v.

+ Không để cảm xúc bị mất kiểm soát, đôi khi khinh thường người khác và rất kiêu ngạo; không đặt cảm xúc của người khác là ưu tiên.

4. Làm thế nào để trở thành Bad girl quyến rũ?

Trong “sâu thẳm” cách nhìn nhận của các đấng mày râu, hình ảnh những cô nàng Bad girl quyến rũ luôn để lại ấn tượng sâu sắc. Do đó, nếu hình ảnh Bad girl mang đến bạn sự yêu thích thì hãy tham khảo để nắm được nghệ thuật cho bản thân trở thành Bad girl gợi cảm và hút mắt mọi người.

+ Sự độc lập

Tính cách độc lập là điều thu hút sự chú ý không chỉ của nam giới mà bất kỳ ai cũng đều phải có.

Những cô gái hư luôn biết cách để tự chủ cuộc sống bản thân và nhất quyết không để ai can thiệp vào chuyện của mình.

Nhờ sự độc lập của mình, một cô gái hư sẽ có nhiều phong cách ăn mặc khác nhau. Những cô gái có tính độc lập cao luôn có sức hút mạnh đối với những người đàn ông cực đoan.

Những cô gái hư luôn biết cách để tự chủ cuộc sống bản thân và nhất quyết không để ai can thiệp vào chuyện của mình

+ Thật thà

Chắc hẳn ai cũng mong muốn “đối tác” của mình có được đức tính thật thà, không giả dối.

Sẽ chẳng ai thích sự giả tạo, thiếu trung thực và đàn ông cũng không ngoại lệ. Để là một gái hư thu hút sự chú ý của đàn ông. Thì điều trước hết đó là không được giả tạo. Thay vì cố giả tạo, hãy là một cô gái có cá tính riêng.

+ Tự tin

Sự tự tin luôn có sức hấp dẫn đối với đàn ông. Bạn tuyệt đối không được giả tạo mà hãy thực sự tự tin. Sự đảm đang của bạn sẽ khiến chàng phải xao xuyến, lo lắng.

+ Biết cách nói chuyện

Chắc hẳn những người thú vị luôn là người biết cách khơi gợi câu chuyện. Cuộc trò chuyện sẽ chẳng mấy chốc trở nên vui vẻ và cởi mở. Biết cách làm mới câu chuyện sẽ tạo nên tối đa hóa sự tương tác giữa hai người. Từ đó giúp bạn trở thành gái hư hấp dẫn và làm chủ cuộc trò chuyện.

Vì kỹ năng giao tiếp là kỹ năng mềm hoàn toàn có thể trau chuốt theo thời gian. Do đó, chỉ cần các bạn gái biết cách rèn luyện càng nhiều càng tốt.

+ Có đôi mắt biết nói

Đôi mắt biết nói là vũ khí của gái hư. Ánh mắt sẽ giúp cô nàng trở nên thu hút và quyến rũ người đối diện trong giây lát. Do đó, học nghệ thuật giao tiếp bằng mắt là điều cần thiết để bạn trở nên thu hút hơn.

Đôi mắt biết nói là vũ khí của gái hư

+ Thẳng thắn

Trước mọi quyết định, gái hư luôn có cách xử lý dứt khoát. Điều này rất quan trọng để bạn trở thành “gái hư” quyến rũ.

+ Nghịch ngợm

Chủ động là điều đàn ông mong muốn khi chinh phục phái yếu. Mặc dù vậy, sự tinh quái và chủ động của gái hư sẽ khiến đàn ông bất ngờ. Do đó, đừng ngại chủ động để mang đến hứng thú bất ngờ.

+ Chấp nhận rủi ro

Thay vì lo sợ rủi ro, những cô nàng Bad Girl xem đó là sự mạo hiểm và nhằm để mang đến sự ngạc nhiên cho đối phương. Chắc hẳn sự xuất hiện bất ngờ của bạn cùng những điều bạn làm sẽ khiến anh ấy vô cùng ngạc nhiên và yêu thích.

Với cá tính mạnh, Bad girl thường nhận được sự yêu mến từ những người xung quanh

+ Không ngại nói ra những điều mình nghĩ

Đàn ông thường có cảm giác chán nản với những cô nàng không dám nói ra những điều mình nghĩ. Với những cô gái xấu sexy, họ không ngại nói ra hết những điều mình nghĩ. Đàn ông dễ cảm thấy “gái hư” thú vị. Hãy cứ thẳng thắn chia sẻ những suy nghĩ của mình để có trải nghiệm thú vị này.

5. Good girl là gì? Sự khác biệt giữa Bad girl và Good girl?

Good girl có những điểm khác biệt hoàn toàn với Bad girl. Đó là những cô gái ngoan, hiền, tính tình đoan trang, nhã nhặn, có hiền thức và tôn trọng người khác.

Good girl có những điểm khác biệt hoàn toàn với Bad girl

Họ thường ăn mặc nhẹ nhàng, duyên dáng, nữ tính. Sự thuần khiết, dễ mến toát ra từ các good girl dễ dàng gây được nhiều thiện cảm từ những người xung quanh.

8. Status hay của bad girl

“Em là bad girl trong bộ váy ngắn, ăn chơi ngoài đường không sợ cháy nắng.”

“Tuy mình không đẹp… nhưng còn lâu mới xấu”

“Đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà”

“Tóc em dài em cài hoa bí, Miệng em cười như ngựa hí trường đua.”

“Con gái thời nay luôn than thở không có người yêu, nhưng hễ cứ có ai đó tán là sợ hãi và bỏ chạy”

“Mập thì đẹp – Ốm thì dễ thương – Lòi xương thì dễ mến”

“Yêu nhau cởi áo cho nhau, ghét nhau trợn mắt : “Áo đâu? Mặc vào!!!””

“Tiếp xúc thì hiểu : ) -. Không chơi thì đừng phát biểu :’jjj -. Là do tôi đanh đá… -. Hay các bạn chó má =))”

“Con trai bây giờ thay người yêu như thay áo. Còn con gái thì khác hoàn toàn … họ chỉ mặc thêm áo cho ấm mà thôi ^^”

“Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết mình xấu.”

“Đằng sau mỗi bài hát con gái hát,…là một câu chuyện chưa kể … Đằng sau mỗi lần con trai say,… là nhiều niềm đau chưa nói…”

“Nàng dịu dàng nhưng hơi bị phũ phàng. Quay đầu là bờ, ai ngờ là bão”

“Con gái thường ăn nhiều khi buồn khiến họ béo và khi họ béo họ lại cảm thấy buồn và họ lại ăn”

“Khi em ra đi, anh cảm thấy mọi thứ thật tệ. Anh cầu xin em đừng quay lại làm cho mọi thứ tệ thêm.”

“Đẹp cũng chỉ để yêu, yêu kiều cũng chỉ để ngắm ^^ Nhưng … Xấu mà đằm thắm thì say đắm cả cuộc đời ! =))”

Cap Bad girl cực hay

“Tớ là 1 bé ngoan : )* . Chơi với tớ sẽ rất an toàn . Nhưng . . . . Nếu bạn thủ đoạn . Tớ sẽ khốn nạn gấp đôi : jjjjj Nhaa bạn =)))))”

“Trút bỏ phấn son em còn lại gì? Nước mắt mỏi mòn chôn dấu dưới hàng mi. Trút bỏ xiêm y em còn lại gì ? Tâm hồn, thể xác hay trái tim tiều tụy….”

“Ngu lâu dốt bền khó đào tạo. Đào tạo hết gạo mà vẫn còn ngu. Trùng tu nhan sắc mà chắc đã xinh? Đã không thông minh còn cố tình tỏ ra nguy hiểm!”

“Con gái như một cỗ máy dự báo thời tiết: Sáng nắng Chiều mưa Buổi trưa mát mát Nhiều khi âm ấm Có lúc hâm hâm Đôi khi lặng thầm Ngồi cười toe toét”

“Chảnh: …Là 1 hiện tượng mặt song song với trời có xu hướng ăn dép và có dáng đi hình cánh cung… Hệ quả: Độ biến dạng của mặt chảnh phụ thuộc vào độ chảnh và độ dày của dép.”

“Chó Hoang mà cứ nghĩ mình là Bà Hoàng của xã hội :-j . Mèo Ghẻ mà cứ nghĩ mình là Kẻ Bề Trên :-j . Cóc , Nhái , Ễnh Ương mà hoang tưởng mình là Mị Nương chân dài =)) đéo biết nhục haa :”>*”

“Hạnh phúc ảo – E chẳng tìm ra – Hạnh phúc xa hoa – E không mua nổi – Đời ảo – Em đảo theo đời – Trải nghiệm từng cuộc chơi :)* – Em áp dụng vào cuộc đời. Sống là phải để cuộc đời chạy theo mình xin chữ ký. Chứ không bao giờ đuổi theo ai xin bố thí cái zỳ :”>”

“Người xấu hơn bạn trên thế gian này có rất nhiều. Người tốt và đẹp hơn bạn trên thế gian này lại càng ko thiếu. Nhưng người giống như bạn thì cả vũ trụ này hoàn toàn ko có. Chỉ cần nhớ rõ điều đó… là bạn có thể tiếp tục sống vui, chứ ko phải sống vùi trong tuyệt vọng.”

Đàn ông luôn muốn chinh phục bởi Bad girl có bản chất và cá tính độc lập

“Quá khứ rẻ tiền thì đừng LÀM PHIỀN tương lai đắt giá haa * Đừng nghĩ mình THANH CAO rồi tự cho mình cái quyền LÀM GIÁ :’jjj Tôi đây *không* cần đâu nhaa : ))”

“Bạn hơn tôi ở cái giàu sang & khốn nạn… – Nhưng tôi hơn bạn ở cái đàng hoàng mặc dù nó không sang =]] – Đừng nói 2 từ “sĩ diện”… – Khi mà bạn còn “đê tiện” hơn tôi !!”

Trên đây là những chia sẻ xoay quanh những điều cần biết về Bad girl và Ý nghĩa của Bad girl. Song song đó, bài viết cũng giúp bạn có thể trở thành một bad girl quyến rũ. Có thể thấy bad girl không hề xấu. Với cá tính mạnh, Bad girl thường nhận được sự yêu mến từ những người xung quanh.