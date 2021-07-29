Dù đang bị truy nã nhưng hot girl L.T.B.N. vẫn vô tư đăng ảnh sống ảo, sang chảnh, hào nhoáng, chẳng những thế còn quay video TikTok nói đạo lý.

Theo thông tin từ VOV, ngày 28/7, công an tỉnh Bắc Giang cho biết, vừa bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi Mua bán trái phép chất ma túy tại thôn Tân Văn 3, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Cụ thể, 2 đối tượng: L.T.B.N. (SN 1999, trú tại thôn Hoàng Xá 3, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) và P.X.B. (SN 1991, trú tại thôn Thanh Xá, Việt Cường, Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ gồm 1.500 viên thuốc lắc (MĐMA), 1 gói nhỏ heroin, 5 điện thoại, 1 ô tô, và một số tài liệu có liên quan.

Bước đầu, N. và B. đã thừa nhận hành vi phạm tội. Đáng chú ý, L.T.B.N. là đối tượng đang có quyết định truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Công an thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên. B.N. cùng đồng bọn tại cơ quan công an - Ảnh: VOV Tuy nhiên, trước khi bị bắt, trên trang cá nhân, hot girl vẫn thản nhiên quay clip TikTok khoe mẽ cuộc sống giàu sang của mình và có nhiều clip nói đạo lý rất thâm sâu.

Cô nàng có nhiều bài đăng với dòng trạng thái sặc mùi đạo lý - Ảnh chụp màn hình Cô nàng là một hot Tiktoker trên mạng xã hội Tik Tok với tài khoản TikTok có hơn 28.000 người theo dõi. Sở hữu body chuẩn, gương mặt xinh đẹp cùng giọng nói ngọt ngào, B.N. thường đăng tải hình ảnh xinh đẹp của mình và được nhiều người quan tâm. Mỗi video của cô nàng thường xuyên có hàng trăm lượt thích, bình luận và chia sẻ. B.N. sở hữu body cao ráo, cùng nhan sắc xinh đẹp, B.N. thu hút nhiều lượt yêu thích trên MXH - Ảnh chụp màn hình Sau khi thông tin nàng hot TikToker này bị cơ quan công an bắt giữ lan truyền trên MXH, nhiều người đã liên tục tràn vào trang cá nhân và để lại nhiều bình luận mỉa mai về cô gái xinh đẹp nhưng đam mên vật chất mà lao vòng con đường buôn bán chất cấm. Nhiều người tiếc cho nhan sắc cực phẩm của cô nàng - Ảnh chụp màn hình Hiện, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra hành vi buôn bán ma túy và trốn truy nã của đối tượng L.T.B.N. cùng đồng bọn.

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