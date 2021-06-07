Công an TP. Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây buôn bán ma túy do cô gái trẻ 22 tuổi cầm đầu. Điều đáng nói, hot girl này dùng hàng cấm để dụ dỗ 2 thanh niên đi giao hàng.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, sáng 7/6, Công an quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) tống đạt quyết định khởi tố vụ án và các bị can trong đường dây ma túy do “hot girl rửa xe” cầm đầu. Theo đó, cơ quan Cánh sát điều tra Công an quận này cũng bắt tạm giam các bị can gồm “hot girl rửa xe” Lê Thị Thảo Linh (22 tuổi, ngụ quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng), cùng hai nhân viên Võ Văn Hoàng (23 tuổi) và Hồ Viết Dinh (24 tuổi, cùng ngụ huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), cùng tội mua bán trái phép ma túy.

3 đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị Theo điều tra, nhà của Linh có một tiệm rửa xe máy tại quận Cẩm Lệ. Hoàng và Dinh từ quê ra Đà Nẵng làm nhân viên rửa xe. Làm chủ tiệm rửa xe không đủ tiền tiêu pha, Linh mua ma túy của 1 đối tượng không rõ lai lịch, về bán lại. Nhận thấy 2 nhân viên Hoàng và Dinh tính tình thật thà, Linh chiêu dụ cùng tham gia đường dây ma túy. Được cô chủ trẻ trung, xinh đẹp, biệt danh "hot girl rửa xe" tin tưởng và trả tiền công ma túy mỗi ngày nên Hoàng và Dinh phục tùng tuyệt đối. Linh ưu ái, tin tưởng Hoàng nên giao cất giấu ma túy ở phòng trọ của Hoàng (đường Nguyễn Hữu Thọ, quận Hải Châu). Cô chủ cũng thường xuyên ghé phòng trọ để cùng nhân viên sử dụng ma túy. Khi có dân chơi, người nghiện liên hệ, Linh nói Hoàng phân chia ma túy rồi tùy tình hình, cả 3 chia nhau đi giao.

Cũng theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, tối 2/6, như thường lệ sau khi nhận được thông báo của Linh, Hoàng mang ma tuý đến điểm hẹn tại đường 30 Tháng 4 để giao. Khi Linh đã nhận được ma tuý và chuẩn bị giao dịch thì bị công an phát hiện. Để trốn thoát, Linh nhanh chóng quay xe bỏ chạy về hướng quảng trường 2/9 với tốc độ cao. Tuy nhiên, cô gái này đã bị các trinh sát áp sát, bắt giữ. Cùng thời điểm này, Hoàng quay về phòng trọ lấy ma tuý tiếp tục đi giao. Để thuận tiện, Hoàng gọi điện nhờ Hồ Viết Dinh, ở chung phòng trọ "soạn đơn" giúp. Khi Dinh vừa giao ma tuý cho Hoàng thì lập tức bị lực lượng chức năng ập vào bắt giữ. Ngoài Hoàng nhanh chóng đưa tay tra vào còng, thừa nhận hành vi thì Dinh đã nhanh chân tẩu thoát, nhưng đã bị tóm gọn sau khi chạy được hơn 300m. Khám xét nơi ở của Linh và Hoàng, công an quận Hải Châu thu giữ tang vật gồm 20 viên thuốc lắc và 14 gói ma túy lớn nhỏ. Ngoài ra, còn có các dụng cụ để phân chia ma tuý như cân tiểu li, bao nylon, dụng cụ để sử dụng ma tuý. Tang vật bị cơ quan công an thu được qua khám xét người - Ảnh: Thanh Niên Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đều thừa nhận hành vi của mình. Kết quả thử test tất cả các đối tượng đều dương tính với ma tuý. Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

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