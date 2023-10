Theo thông tin từ báo Thanh Niên, sáng 7/6, Công an quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) tống đạt quyết định khởi tố vụ án và các bị can trong đường dây ma túy do “hot girl rửa xe” cầm đầu.

Theo đó, cơ quan Cánh sát điều tra Công an quận này cũng bắt tạm giam các bị can gồm “hot girl rửa xe” Lê Thị Thảo Linh (22 tuổi, ngụ quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng), cùng hai nhân viên Võ Văn Hoàng (23 tuổi) và Hồ Viết Dinh (24 tuổi, cùng ngụ huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), cùng tội mua bán trái phép ma túy.