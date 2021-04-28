Đối mặt án tử, 'trùm ma túy' Văn Kính Dương vẫn 'vô tư' ôm hôn thắm thiết bạn gái Ngọc Miu

Xã hội 28/04/2021 21:04

Tại phiên tòa hôm nay ngày 28/4, Văn Kính Dương và Ngọc Miu tỏ ra khá bình thản, thậm chí còn tươi cười. Bất ngờ hơn là khi Hội đồng xét xử vào phòng nghị án, "ông trùm ma túy" còn tranh thủ quay xuống trao cho Ngọc Miu nụ hôn thắm thiết.

Ngày 28/4, Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP.HCM mở lại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ sản xuất, buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy do Văn Kính Dương cầm đầu.

Trước đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Văn Kính Dương mức án tử hình, bị cáo Vũ Hoàng Anh Ngọc (Ngọc Miu) bị tuyên 16 năm tù và các bị cáo còn lại bị tuyên án từ chung thân đến tử hình. Tuy nhiên tại phiên tòa hôm nay, Văn Kính Dương đã đề nghị được giảm án. "Ông trùm" cho rằng mình không phải là người cầm đầu đường dây. Nhưng vì không cung cấp được bằng chứng cụ thể nên phía Viện kiểm sát vẫn xác định Dương cầm đầu đường dây mua bán ma túy.

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Văn Kính Dương và bạn gái Ngọc Miu vẫn tươi cười và tỏ ra khá bình thản dù đang ở trong phiên tòa - Ảnh Tuổi Trẻ

Cũng trong phiên tòa này, Văn Kính Dương và bạn gái Ngọc Miu khiến nhiều người ngỡ ngàng vì thái độ bình thản, thậm chí còn tươi cười với nhau. Sốc hơn khi "ông trùm ma túy" quay xuống hôn môi thắm thiết bạn gái. Khoảnh khắc này khiến cư dân mạng hết sức bất ngờ và phẫn nộ. Chẳng những không tỏ ra ăn năn hối lỗi về hành vi phạm pháp của mình, cặp đôi vẫn tay trong tay hết sức tình tứ. Phải đến khi lực lượng công an nhắc nhở thì mới thôi nắm tay nhau giữa phiên tòa. 

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Cặp đôi không ngần ngại hôn nhau thắm thiết dù trước đó Văn Kính Dương bị tuyên án tử - Ảnh: Tuổi Trẻ

Vào năm 2010, Văn Kính Dương thụ án ở Thanh Hóa vì các tội danh: Cướp giật tài sản, tàng trữ trái phép chất ma tuý. Sau đó, hắn cùng một vài đồng bọn lên kế hoạch trốn trại. Trong thời gian trốn ra ngoài, Văn Kính Dương cùng người tình lúc bấy giờ là Nguyễn Thị Phúc buôn bán ma túy.

Sau khi người tình bị bắt, y bỏ trốn sang Campuchia và tiếp tục thực hiện hành vi buôn bán, tàng trữ ma túy. Trong thời gian này, Dương học được cách thức sản xuất ma túy từ một người tên Tom và trở về TP.HCM mở xưởng sản xuất ma túy cùng với Ngọc Miu.

Đến tháng 4/2017, cảnh sát đồng loạt bao vây, khám xét 13 xưởng sản xuất ma túy, nơi ở của nhóm Dương tại TP.HCM và các tỉnh thành. Cơ quan điều tra thu giữ hơn 18 kg thuốc lắc, 120 kg bột ma túy, 190,611 kg thành phẩm và 86,11 bột màu vàng tinh chất ở thể rắn.

Học sinh THPT tẩm ma túy vào thuốc lào rồi hút, mua ở chợ với giá 'rẻ bèo'

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4 nam học sinh THPT bị Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Hải Dương bắt quả tang khi đang cho ma túy dạng lỏng vào điếu cày để hút.

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Từ khóa:   Văn Kính Dương Ngọc Miu buôn bán ma tuý

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