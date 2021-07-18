Rộ trào lưu 'hot girl tài chính': Hình ảnh chân dài xinh đẹp khoe thân nóng bỏng cùng những chiêu trò câu dụ khách hàng tràn lan MXH?

Hội 'hot girl tài chính' đang là những cô nàng hot nhất MXH bây giờ.

Những ngày gần đây, drama về các "hot girl tiền ảo" ban ngày kéo nhau đi sống ảo cực sang chảnh, hết khoe nhà, khoe xe lại "khoe thân", tối về đăng bài nói đạo lý, bày dạy cách kinh doanh đang khiến MXH dậy sóng. Bằng những màn "đàm đạo" phương pháp làm giàu cực dễ "không cần não, chỉ cần ngoan", nhiều người đã được dẫn dắt vào con đường "khai phá" mảnh đất kiếm tiền tại nhà màu mỡ. Tuy nhiên, trên thực tế, những hội nhóm "trai xinh gái đẹp" như vậy đang bị dân mạng đặt nghi vấn là đa cấp núp bóng tiền ảo, chuyên gạ gẫm để dễ rút sạch tiền trong túi người chơi bằng những lời ngon ngọt, hoa mỹ.

Hầu hết những cô nàng "hot girl tài chính" đều tự nhận là các chuyên gia tầm cỡ, am hiểu về thị trường và đặc biệt có nguồn thu nhập lớn nhờ việc tham gia sàn giao dịch nhị phân. Thông qua việc đăng tải các hình ảnh sang chảnh trên trang cá nhân, những đối tượng như thế này đang muốn đánh vào tâm lý sính đồ hiệu, thích giàu nhanh mà không phải làm gì của một số người. Các status này đều nằm "na ná" nhau, được đăng đi đăng lại nhiều lần với mục đích lôi kéo người chơi. Thậm chí, trong một số nhóm trên Facebook còn có hẳn bài đăng hướng dẫn lịch làm việc một ngày cho các thành viên cốt cán. Theo đó, những cô nàng hot girl này sẽ đăng bài theo nội dung có sẵn, lịch trình cụ thể để hút tương tác trong các khung giờ "vàng".



Những bài đăng 'sặc' mùi đạo lý hướng dẫn chị em kiếm tiền - Ảnh: Internet Ngoài ra, những màn khoe thân táo bạo trong những bộ trang phục thiếu vài lại càng thu hút người quan tâm. Chính vì thế những nàng hot girl "đua nhau" lột đồ, hở chỗ này một tí, khoe chỗ kia một phần. Chủ yếu nhất vẫn là khoe câu chuyện làm giàu của mình trong status nóng.

'Đưa tay đây nào, để tôi dẫn bạn tham gia' - Ảnh: Internet Hiện nay, trong các hội nhóm và trên trang cá nhân,"hot girl tài chính" đóng vai trò như các KOLs làm việc cho sàn. Mỗi bài đăng là một câu chuyện với đủ loại cốt truyện trên trời dưới đất. Nhưng điểm chung đều là "vươn lên làm giàu". Một số "kịch bản" đi vào lòng người có thể liệt kê đến như "đứa con hư gây nợ cho gia đình năm 17 tuổi đổi đời với khối tài sản kếch xù nhờ đầu tư tài chính", "phụ nữ chân yếu tay mềm từng chịu nhiều định kiến của xã hội nay đã vực dậy làm giàu từ hai bàn tay trắng",...

Những lời kêu gọi sặc mùi tiền của các 'chuyên gia tài chính' - Ảnh: Internet Những "đường cơ bản" để dẫn dắt người dùng vào thị trường đầu tư tài chính 4.0 đang rầm rộ thời gian qua còn rất nhiều chiêu thức. Những "hot girl tài chính" luôn "sáng tạo" không ngừng để biến một hoạt động vốn mờ mờ ảo ảo thành sáng choang, có ích cho cộng đồng, giới trẻ. Tuy nhiên "đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về", làm giàu không dễ như chuyện cổ tích, nếu thật sự có cách làm giàu không cần suy nghĩ nhiều thì chẳng ai bán nó cho mọi người với giá vài triệu rồi thu về hàng tỷ đồng đơn giản như vậy được. Chính vì thế, mỗi người dùng MXH nên tỉnh táo trước những chiêu trò lừa đảo của những cô nàng xinh đẹp, sang chảnh, trang cá nhân sặc mùi tiền và những lời mời gọi đầu tư ngon ngọt để tránh rơi vào "bẫy".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-trao-luu-hot-girl-tai-chinh-hinh-anh-chan-dai-xinh-dep-khoe-than-nong-bong-cung-nhung-chieu-tro-cau-du-khach-hang-tran-lan-mxh-412904.html