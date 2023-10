Sự thật về đồng tiền ảo 'ma lực' mang tên Phương Hằng, khiến vợ Dũng 'lò vôi' phải lôi 'kỳ phùng địch thủ của FBI' vào cuộc

Cũng theo thông tin từ VietNamNet, Phương Hằng token được phát triển dựa trên nền tảng Binance Chain. Loại “tiền ảo” này có tên mã là MPH (viết tắt của Mrs Phương Hằng). Hiện người đầu tư có thể mua tiền ảo Phương Hằng với giá 1 MPH đổi 0.00000000279451 USDT (Mỗi USDT tương đương 1 USD).

Đã có 453 địa chỉ ví giao dịch sở hữu token Phương Hằng - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, theo thống kê chưa đầy đủ, đã có 453 địa chỉ ví sở hữu Phương Hằng token. Phương Hằng token thực chất chỉ là một loại "tiền ảo" sinh ra với mục đích giải trí (hay còn được gọi là “meme coin”). Loại "tiền ảo" này cũng tương tự với Doge coin, Shiba coin hay Akita coin từng gây rầm rộ trước đây.

Với tâm lý hiếu kỳ, dễ bị thu hút trước những thông tin gây sốc, giật gân của cộng đồng mạng, các hot streamer như bà Phương Hằng có thể dễ dàng thu hút được sự quan tâm chú ý lớn. Theo đó, tương lai có thể vẫn xuất hiện nhiều loại meme coin khác "ăn theo" sự nổi tiếng của các hot streamer.

Nguy cơ rủi ro rất cao: Biến động giá liên tục, dễ bị hack, mất quyền quản lý ví tiền điện tử

Theo các chuyên gia tài chính, đặc điểm của những loại meme coin này là chúng thường dao động giá rất lớn. Dễ dàng tăng đột ngột gấp ba, gấp bốn lần giá trị chỉ sau 1 đêm. Nhưng cũng dễ dàng chạm đáy về 0 bất cứ lúc nào mà không cần lý do.

Sự dao động giá của meme coin không xuất phát từ nhu cầu thị trường như các coin khác mà là do các động thái, phát ngôn của những người nổi tiếng và có sức ảnh hưởng trên các trang mạng xã hội. Bởi mang những đặc điểm đó mà chúng rất dễ bị người nổi tiếng kiểm soát và thao túng.

Theo Pháp luật và bạn đọc, Ngô Hoàng Long, một lập trình viên blockchain tại TP.HCM, cho biết: "Các đồng token như Mrs Phương Hằng Idol Token thường được xếp vào nhóm có nguy cơ rủi ro rất cao. Những token kiểu vậy chưa trải qua quá trình Audit (kiểm tra các lỗ hổng bảo mật, các đoạn mã code) bởi các bên kiểm toán độc lập uy tín, vô hình trung khiến các nhà đầu tư dễ gặp các rủi ro như bị hack và chiếm quyền quản lý ví tiền điện tử".

Bà Phương Hằng lập tức "vào cuộc"

Trước thông tin tiền ảo đang bị kẻ xấu trục lợi, trên sóng trực tiếp, bà Hằng lên tiếng cảnh báo: "Tôi không liên quan, giao dịch, buôn bán, quảng cáo với bất cứ từ tổ chức cá nhân nào. Tôi chỉ có công ty Đại Nam, một ông chồng và 4 đứa con thôi quý vị ạ nên nếu sau này phát sinh bất cứ việc gì tôi không chịu trách nhiệm nha quý vị. Tôi cũng không liên quan đến tiền ảo Token nha quý vị. Tôi còn chẳng biết nó là cái gì".

Vì không có kinh nghiệm về tiền ảo, bà Hằng bất ngờ "réo tên" Hiếu PC vào cuộc "giúp đỡ". Trước đó, anh từng có chia sẻ trên kênh VTC1 về đồng tiền ảo Phương Hằng Token, nay trên sóng trực tiếp, bà Hằng đăng tải clip trên sóng truyền hình của nam hacker. Khi được phỏng vấn, Hiếu PC cho hay đồng tiền này thực sự không đáng tin và người tham gia hết sức cẩn thận. Dù chỉ là hình ảnh minh họa thôi nhưng nhiều người cảm thấy vô cùng thích thú.

Hiếu PC - Ảnh chụp từ clip

Được biết, Hiếu PC là một hacker đình đám. Năm 2012, anh kiếm được 3 triệu đô từ việc bán dữ liệu cá nhân của nhiều người cho tội phạm mạng. Năm 2013, anh bị Cơ quan Mật vụ Mỹ (FBI) bắt. Sau đó 2 năm, tòa án đã hé lộ 13.000 bức thư khiếu nại và tính đến thời điểm bị bắt có 3 triệu người là nạn nhân của Hiếu khi cơ quan này đưa nam IT ra xét xử. Anh từng phải nhận bản án 40 năm tù. Nhờ cải tạo tốt và thành khẩn khai báo, lại liên tục đạt 25 chứng chỉ các chuyên ngành học thuật trong thời gian ngồi tù, có nhiều cống hiến và biểu hiện tốt nên anh được giảm án xuống còn 7 năm. Tháng 8 năm ngoái, anh về Việt Nam sau khi mãn hạn tù và trở thành chuyên gia an ninh mạng tại Trung tâm Giám sát và An toàn không gian mạng Quốc gia (NCSC).