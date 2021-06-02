Giữa lúc ‘không màng sự đời’, muốn giải thể Đại Nam thì nữ đại gia Phương Hằng liên tục gặp rắc rối pháp lý

Xã hội 02/06/2021 10:06

Trong livestream mới nhất, bà Phương Hằng nói rằng muốn giải thể Đại Nam và cùng gia đình sang nước ngoài sinh sống vì "bị nhiều người chà đạp trên mạng xã hội". Sự việc này chưa kịp nguôi ngoai, gần đây, nữ đại gia còn liên tục gặp rắc rối về pháp lý.

Vừa qua, sau những màn livestream "vạch trần" nảy lửa, ngày 31/5, Sở Thông tin - Truyền thông TPHCM đã làm việc với đại diện được uỷ quyền của bà Phương Hằng để nhắc nhở về các nội dung, phát ngôn của bà trong các buổi lên sóng. Theo xác nhận của ông Nguyễn Đức Thọ - Chánh Thanh tra Sở cho biết, phía đại diện của bà Nguyễn Phương Hằng có mang theo bản giải trình do bà Hằng ký tên. Theo đó, bà Hằng cam kết sẽ không livestream có nội dung, phát ngôn xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác, hay những ngôn từ gây phản cảm nói về người khác,…

Được biết trước đó, tháng 4/2021, bà Nguyễn Phương Hằng đã bị Sở Thông tin - Truyền thông TPHCM xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng vì đã cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của UBND tỉnh Bình Thuận và danh dự của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, trong vụ việc liên quan ông Võ Hoàng Yên.

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Bà Phương Hằng trong livestream 'bốc phốt' đạt kỉ lục người xem trên Facebook và Youtube - Ảnh: Internet

Khi bà Hằng đã hết "bốc phốt" trên sóng livestream thì bất ngờ mới đây, nữ đại gia đã bị kiện ngược lại. Ngày 1/6, Toà án nhân dân quận 1, TPHCM cho biết vừa thụ lý vụ "tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng" giữa nguyên đơn là Lê Thị Giàu (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thực phẩm Bình Tây) và bị đơn là bà Nguyễn Phương Hằng (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại Nam).

Theo đơn khởi kiện, trong buổi livestream ngày 14/5 trên trang cá nhân và các fanpage, bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng “lò vôi”) đã lên sóng công bố các thông tin về người phụ nữ tên Lê Thị Giàu và một ngôi chùa.

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Đơn khởi kiện của bà Lê Thị Giàu - Ảnh: Internet

Theo bà Giàu, bà Nguyễn Phương Hằng đã xúc phạm đến danh dự, uy tín của bà khi bịa đặt, vu khống bà đã "ép bức" trụ trì của một ngôi chùa trả lại tiền và xe cho bà Hằng", "thùng tiền công đức của chùa do bà Giàu quản lý", "bà Giàu là doanh nhân siêu lừa đảo", "hung dữ, mua tượng phật và hoa không trả tiền".

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Bà Lê Thị Giàu kiện bà Phương Hằng vì tội bịa đặt, vu khống,... - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, bà Giàu cũng yêu cầu bà Phương Hằng bồi thường tổn thất vật chất và tinh thần cho bà với số tiền 1.000 tỷ đồng. Đồng thời, nữ đại gia phải chấm dứt ngay hành vi xúc phạm danh dự, uy tín của bà; gỡ bài nói không đúng và công khai xin lỗi bà, cải chính trên mạng Youtube.

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Bà Giàu yêu cầu bà chủ Đại Nam phải bồi thường 1.000 tỷ đồng vì đã làm tổn thất về vật chất và tinh thần của bà - Ảnh: Internet

Thời gian gần đây, bà Nguyễn Phương Hằng thường livestream tố cáo nhiều người, nhiều nghệ sĩ, nổi cộm nhất là danh hài Hoài Linh. Ngoài ra, nhiều nghệ sĩ trong showbiz cũng bị nữ đại gia điểm mặt như NSND Hồng Vân, Trịnh Kim Chi, Vy Oanh, Gia Bảo, Hứa Minh Đạt,... Việc này gây ra không ít tranh cãi trong cộng đồng mạng.

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Sau khi trang Fanpage bị "bay màu" khỏi mạng xã hội, bà chủ Đại Nam Phương Hằng đã có động thái thông báo đầu tiên.

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