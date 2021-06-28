Công an, luật sư nói gì về sàn tiền ảo trái phép được Nghệ sĩ Việt PR rầm rộ vừa sập khiến nhiều người ‘trắng tay’?

Nhiều nghệ sĩ Việt đã tham gia PR tiền ảo trái phép, khi sàn giao dịch này bị sập công an và luật sư nói gì?

Thời gian qua rất nhiều nghệ sĩ có tiếng của Vbiz tham gia PR tiền ảo trên trang cá nhân. Họ sẵn sàng chia sẻ những bài đăng nhằm mục đích lôi kéo người chơi tham gia. Tuy nhiên ngay sau đó họ đã xóa những bài chia sẻ này và không có một lời giải thích gửi đến công chúng. Sáng nay cõi mạng bỗng một phen náo loạn trước thông tin về sàn giao dịch tiền ảo mà các nhân vật trên từng quảng cáo trá hình đã bị sập khiến nhiều người tháo chạy không kịp đã lâm vào cảnh trắng tay.

Cụ thể, nhiều người hoảng loạn khi nhận thông tin sàn ngoại hối Fxtradingmarkets bị "sập" hoàn toàn và website giao dịch của sàn này đã không thể truy cập. Theo nhà đầu tư, nạn nhân của sàn này đã nhận được tâm thư xin lỗi của nhóm điều hành nói về lý do đóng cửa sàn và hứa hẹn "sẽ quay trở lại trong thời gian tới". Nhà đầu tư ngay sau đó đã nhận một thư của sàn Fxtradingmarkets: “Sàn FXTradingMarkets sẽ chính thức tạm dừng hoạt động và Ban Chuyên Gia cũng tạm dừng giao dịch". Tâm thư của lãnh đạo sàn này còn gửi đến những người chơi với lời hứa hẹn 'chờ ngày tái hợp' - Ảnh: Chụp màn hình Ngay sau khi có thông tin này, ông Phạm Thế Kha (một chuyên gia trong lĩnh vực blockchain) cho biết trên Nhà Báo và Công Luận: “Thứ nhất, chu kỳ của sản forex này đã hết, số lượng người tham gia đã “phình” to ra mức tối đa, và khó lòng phát triển hơn nữa. Do đó, giới lãnh đạo của sàn forex này này buộc phải “ôm tiền tháo chạy”, và đương nhiên nhà đầu tư sẽ “cháy túi”. Thứ hai, hầu như tất cả các sàn forex hoạt động tại Việt Nam là hoạt động chui, hoạt động không phép. Rất nhiều kênh truyền thông, báo chí đã lên tiếng cảnh báo về tính pháp lý của sản forex này, nên giới đầu tư có dự định rót vốn vào đây đã nhanh chân “thoát thân”, còn những người đã lỡ đầu tư vào đây rồi, lại tạo ra áp lực để rút vốn. Trước sự rút vốn ồ ạt của nhà đầu tư, khiến cho sàn mất thanh khoản. Đây cũng là một nguyên nhân “sập” sàn”.

Một nhóm bóc phốt của sàn tiền ảo khi người chơi gặp nhiều vấn đề trong lúc giao dịch - Ảnh: Chụp màn hình Theo Báo Giao Thông, Công an TP.HCM cũng từng nhận diện thủ đoạn, phương thức của sàn Fxtradingmarkets và Lion Teams. Theo cơ quan chức năng, sàn Fxtradingmarkets sử dụng tên miền Fxtradingmarkets.com đăng ký và đặt máy chủ tại Mỹ. Để giao dịch, người tham gia phải đăng ký mở tài khoản trên sàn Extradingmarkets và bắt buộc phải có thông tin mã ID của người giới thiệu cấp trên theo phương thức kinh doanh đa cấp. Sàn này tổ chức cho người tham gia giao dịch theo hình thức quyền chọn nhị phân (Binary option) với 8 cấp ngoại tệ. Trong thời gian 30 giây, người tham gia sẽ đặt lệnh dự đoán tỷ giá cặp ngoại tệ lên hoặc xuống, nếu đoán trúng sẽ được thêm 95% giá trị đặt cọc, nếu thua sẽ mất tiền cược. Ngoài ra, Công an TP.HCM từng cảnh báo: "Các đối tượng cũng có thể đánh sập hệ thống, hạ giá đồng tiền kỹ thuật FXT Token để chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư. Người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không tham gia các sàn kinh doanh ngoại hối (Forex) trái phép nói trên". Nhiều ngôi sao nghệ sĩ từng công khai PR tiền ảo nhưng đã xóa bài đăng ngay sau đó không lâu - Ảnh: Chụp màn hình Bên cạnh đó, nói về việc huy động và cổ súy của một số ngôi sao, diễn viên trong showbiz khi PR tiền ảo trái phép trên mạng, Luật sư Nghiêm Quang Vinh, Văn phòng Luật sư Nghiêm Quang, Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết trên Nhà Báo và Công Luận: “Hoạt động nghệ sĩ quảng cáo tiền ảo là không được phép, bởi Nhà nước chưa công nhận giao dịch bằng tiền ảo, Nhà nước Việt Nam cũng chưa công nhận tiền ảo là đồng tiền. Những nghệ sĩ đóng theo kịch bản hoàn thành hợp đồng dân sự với bên hợp đồng quảng cáo, nhưng đã là nghệ sĩ có tiếng nói, dù vô tình hay cố ý cũng đều vi phạm pháp luật. Bởi, hoạt động đầu tư tiền ảo quy định là quảng cáo trên mạng về tiền ảo mà Chính phủ Việt Nam khẳng định tiền mặt không có giá trị”. “Việc kinh doanh tiền ảo không được phép tại Việt Nam. Trong trường hợp nhà đầu tư, nghệ sĩ vẫn duy trì thực hiện việc kinh doanh tiền ảo, người dân có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 159 Bộ Luật hình sự năm 1999 (Luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2009)”. Luật sư nói thêm. Quy định tại Khoản 6, Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng thì các hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp (bao gồm cả Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác) sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính mức từ 50 - 100 triệu đồng.

Tiền ảo Lê Dương Bảo Lâm, Ngọc Trinh từng công khai PR bị 'sập sàn' về sát 0$, nhiều người đứng trước nguy cơ ‘phá sản’ Hiện tại do, giá trị của F**Token - đồng tiền ảo từng được Lê Dương Bảo Lâm, Ngọc Trinh, Nam Thư và hàng loạt sao Việt đã từng PR giảm dần về con số 0 khiến các nhà đầu tư lòng "như lửa đốt".

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