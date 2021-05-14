Vụ sàn tiền ảo, forex 12.000 người chơi: Có người bỏ ra 10 tỷ đồng, admin có thể can thiệp thắng, thua tùy ý

Xã hội 14/05/2021 11:10

Mới đây, cơ quan chức năng đã triệt phá băng nhóm điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo với 12.000 người tham gia. Đáng chú ý, theo cơ quan chức năng, thủ đoạn của nhóm này rất ma mãnh, có thể dùng kỹ thuật can thiệp để người chơi thắng thua tùy ý.

Theo nguồn tin từ Báo Công An Nhân Dân, ngày 12/5, Công an TP Hà Nội đã triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và nhiều website khác được copy giao diện tương tự các sàn giao dịch vàng, ngoại hối (forex) trên.

Theo cơ quan công an, các sàn này đều kết nối ứng dụng MT5 (Meta trader 5) để lôi kéo gần 12.000 người tham gia đến từ 27 quốc gia khác nhau. Trong đó, riêng sàn Rforex.com sử dụng vỏ bọc pháp nhân là Công ty Rforex Ltd tại Anh, thu hút tổng số tiền giao dịch lên đến cả trăm tỷ đồng, trong đó có người đã bỏ hơn 10 tỷ đồng để tham gia sàn giao dịch forex.

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Lực lượng chức năng thu giữ tang vật vụ án - Ảnh: Công An Nhân Dân

Được biết, đây là vụ án đầu tiên trong cả nước được Bộ Công an tham gia bóc gỡ triệt để các đối tượng tham gia điều hành đường dây: Từ các đối tượng phát triển hệ thống theo phương thức đa cấp; các đối tượng chủ sàn; các đối tượng kỹ thuật sử dụng công nghệ cao tạo lập, cung cấp, mua bán, điều hành các sàn giao dịch forex. Theo đó, thủ đoạn phạm tội của các đối tượng rất tinh vi.

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Một trong các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan Công an - Ảnh: Công An Nhân Dân

Cụ thể, các đối tượng sử dụng kỹ thuật để can thiệp vào hệ thống xử lý lệnh giao dịch, điều khiển các tài khoản của người chơi, nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của người chơi. Đáng chú ý, các admin của các sàn có thể can thiệp để người chơi thắng thua tùy ý. 

Sau thời gian điều tra, gần 300 cán bộ chiến sỹ được chia thành 21 tổ công tác đã đồng loạt triển khai tại 11 tỉnh thành phố triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng nói trên. Liên quan tới vụ án, công an TP Hà Nội đã triệu tập 26 đối tượng, trong đó đã làm rõ được các đối tượng cầm đầu, tham gia tích cực là Vũ Đình Hùng (trú tại Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM), Phạm Mạnh Hùng (trú tại phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM), Phạm Thị Thái (trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội)... Hiện, vụ án vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý trước pháp luật.

Theo cơ quan công an, các đối tượng phạm tội đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người chơi, trong khi Việt Nam lại chưa có hành lang pháp lý về sàn forex và tiền ảo. Từ vụ án, CATP Hà Nội cảnh báo đến người dân:

-Đối với hình thức kinh doanh sàn forex, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định chưa cấp phép cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào kinh doanh sàn giao dịch forex. 

-Tại Việt Nam, mọi hình thức tổ chức, kinh doanh sàn giao dịch forex là vi phạm pháp luật, sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật. Các tổ chức, cá nhân quản trị, môi giới, lôi kéo người dân tham gia sàn giao dịch forex hiện nay tại Việt Nam hoàn toàn không đúng với quy định của pháp luật nên việc người dân đưa tiền vào đầu tư là hết sức rủi ro, dễ bị các đối tượng lợi dụng chiếm đoạt.

-Người dân cần thận trọng khi tham gia các hoạt động đầu tư, kinh doanh trên mạng để tránh bị mất tiền. Những cá nhân tham gia đầu tư vào sàn giao dịch forex là đang tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

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