Vụ sàn tiền ảo, forex 12.000 người chơi: Có người bỏ ra 10 tỷ đồng, admin có thể can thiệp thắng, thua tùy ý

Sau thời gian điều tra, gần 300 cán bộ chiến sỹ được chia thành 21 tổ công tác đã đồng loạt triển khai tại 11 tỉnh thành phố triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng nói trên. Liên quan tới vụ án, công an TP Hà Nội đã triệu tập 26 đối tượng, trong đó đã làm rõ được các đối tượng cầm đầu, tham gia tích cực là Vũ Đình Hùng (trú tại Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM), Phạm Mạnh Hùng (trú tại phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM), Phạm Thị Thái (trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội)... Hiện, vụ án vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý trước pháp luật.

Theo cơ quan công an, các đối tượng phạm tội đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người chơi, trong khi Việt Nam lại chưa có hành lang pháp lý về sàn forex và tiền ảo. Từ vụ án, CATP Hà Nội cảnh báo đến người dân:

-Đối với hình thức kinh doanh sàn forex, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định chưa cấp phép cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào kinh doanh sàn giao dịch forex.

-Tại Việt Nam, mọi hình thức tổ chức, kinh doanh sàn giao dịch forex là vi phạm pháp luật, sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật. Các tổ chức, cá nhân quản trị, môi giới, lôi kéo người dân tham gia sàn giao dịch forex hiện nay tại Việt Nam hoàn toàn không đúng với quy định của pháp luật nên việc người dân đưa tiền vào đầu tư là hết sức rủi ro, dễ bị các đối tượng lợi dụng chiếm đoạt.

-Người dân cần thận trọng khi tham gia các hoạt động đầu tư, kinh doanh trên mạng để tránh bị mất tiền. Những cá nhân tham gia đầu tư vào sàn giao dịch forex là đang tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.