Nhiều ngày qua, rất đông người dân đã đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để nộp đơn tố cáo bị ứng dụng Coolcat lừa đảo.

Báo Lao Động cho hay, theo tố cáo từ các nạn nhân, Coolcat được giới thiệu là nền tảng giao dịch bảo hiểm 100% vốn đầu tiên tại Việt Nam với lời quảng cáo "an toàn tuyệt đối, không sợ thua lỗ". Theo đó, sàn này cho phép nhà đầu tư thực hiện các giao dịch ngắn hạn vàng, USD, bitcoin. Coolcat được quảng cáo là được ủy quyền và quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán Bahamas. Sàn này 2 website chính là https://www.coolcat.com.vn và https://coolcatvietnam.com (các trang này hiện không thể truy cập). Chỉ cần nhà đầu tư tải phần mềm Coolcat, đăng nhập nhanh chóng bằng số điện thoại của mình là có thể bắt đầu chơi. Chia sẻ trên Tuổi Trẻ, chị S. (ngụ TP.HCM) cho biết: "Trước khi sàn sập, nhiều người đã không thể rút tiền ra. Người bên sàn cứ nói yên tâm, do lỗi hệ thống thôi. Giờ sập rồi, không vào được nữa. Họ còn nhắn mình đừng nộp đơn lên công an, nhưng mình phải nộp để có hi vọng và cảnh báo cho những người khác". Chị S. cho biết, cả gia đình chị đề bị "lừa" chơi ứng dụng này. Cụ thể, ba mẹ chồng, em chồng và vợ chồng chị đã bỏ hơn 500 triệu đồng vào sàn Coolcat, bản thân chị mới nộp tiền, chưa kịp chơi thử đã bị trắng tay.

Theo VTC News, anh T., một nạn nhân ở TP.HCM cho biết, sau hơn 1 tháng tham gia đầu tư, anh này đã mất hơn 400 triệu đồng. "Cũng do sự giới thiệu nên mình mới biết sàn Coolcat này. Ban đầu cũng thấy lời nên đã vay thêm ngân hàng để đầu tư, ai ngờ đâu lại có ngày hôm nay", anh T. than thở. Cũng theo VTC News, người chơi Coolcat có đủ các thành phần, thậm chí có cả những người hiểu biết về tài chính, làm việc tại ngân hàng. Ngoài các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, nhiều người ở các tỉnh/thành như Bắc Kạn, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Bình Dương, Hậu Giang... cũng tham gia.

Những ngày qua, hàng trăm nạn nhân đã gửi đơn tố cáo đến Công an TPHCM để yêu cầu giúp đỡ - Ảnh: Báo Lao Động Tại sao có nhiều người bị "dụ" chơi Coolcat? Theo Báo Lao Động, sau khi được giới thiệu tải phần mềm về, công việc của người chơi sẽ là bấm dự đoán giá Bitcoin, giá vàng lên hoặc xuống. Cơ chế giao dịch được giới thiệu là nếu đoán thắng thì nhận được 73% tiền thắng. Nếu thua 6 lần liên tiếp thì phải dừng lại, báo về để được bảo hiểm đền 100%. Việc hoàn trả bảo hiểm được tự động trong ngày. Như vậy, chính vì lợi nhuận cao, đáng chú ý là cam kết thua vẫn được bảo hiểm hoàn 100% vốn đã làm cho người dân tin tưởng đầu tư. Coolcat đưa ra 6 gói bảo hiểm với mức từ 54 USD đến 9.146 USD (1,26 - 210 triệu đồng) - Ảnh: Báo Lao Động Theo báo cáo từ các nạn nhân, vào đêm 17/4, nhiều người không thể truy cập vào tài khoản của mình trên app điện thoại, 2 website trên của Coolcat cũng không thể truy cập. Nguồn tin Tuổi Trẻ cho hay, sau khi sập sàn Coolcat, chỉ trong vài ngày đã có hàng ngàn người báo bị mất tiền, ước tính sơ bộ con số thiệt hại hàng trăm tỉ đồng. Hàng trăm đơn tố cáo bị chiếm đoạt tài sản cũng được gửi đến cơ quan chức năng. Hiện Cơ quan CSĐT công an TP.HCM đang xác minh các đơn tố cáo về vụ lừa đảo qua ứng dụng Coolcat này để giải quyết đơn thư tố cáo theo quy định của pháp luật.

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