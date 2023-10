Báo Lao Động cho hay, theo tố cáo từ các nạn nhân, Coolcat được giới thiệu là nền tảng giao dịch bảo hiểm 100% vốn đầu tiên tại Việt Nam với lời quảng cáo "an toàn tuyệt đối, không sợ thua lỗ". Theo đó, sàn này cho phép nhà đầu tư thực hiện các giao dịch ngắn hạn vàng, USD, bitcoin. Coolcat được quảng cáo là được ủy quyền và quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán Bahamas. Sàn này 2 website chính là https://www.coolcat.com.vn và https://coolcatvietnam.com (các trang này hiện không thể truy cập). Chỉ cần nhà đầu tư tải phần mềm Coolcat, đăng nhập nhanh chóng bằng số điện thoại của mình là có thể bắt đầu chơi.

Chia sẻ trên Tuổi Trẻ, chị S. (ngụ TP.HCM) cho biết: "Trước khi sàn sập, nhiều người đã không thể rút tiền ra. Người bên sàn cứ nói yên tâm, do lỗi hệ thống thôi. Giờ sập rồi, không vào được nữa. Họ còn nhắn mình đừng nộp đơn lên công an, nhưng mình phải nộp để có hi vọng và cảnh báo cho những người khác". Chị S. cho biết, cả gia đình chị đề bị "lừa" chơi ứng dụng này. Cụ thể, ba mẹ chồng, em chồng và vợ chồng chị đã bỏ hơn 500 triệu đồng vào sàn Coolcat, bản thân chị mới nộp tiền, chưa kịp chơi thử đã bị trắng tay.