Đi tới nửa cầu, xe máy bất ngờ mất thăng bằng, lật nhào khiến cả 3 người bị dòng nước cuốn trôi

Vụ việc xảy ra trên cầu Malda-Kailari, nơi mực nước dâng cao gần 1,5 mét sau trận mưa liên tục. 3 người đàn ông đi xe máy đã bị lũ lớn cuốn trôi khi cố băng qua một cây cầu ngập nước ở quận Koraput, Odisha, Ấn Độ ngày 28/8.

Ý Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

