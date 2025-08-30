Bún là món ăn quen thuộc của người Việt, nhưng 3 nhóm người này nên tránh xa?

Sống khỏe 30/08/2025 17:01

Bún là món ăn quen thuộc, tiện lợi nhưng nếu không cẩn trọng trong lựa chọn và sử dụng, người tiêu dùng có thể đối mặt nhiều rủi ro sức khỏe nghiêm trọng.

Bún là thực phẩm làm từ gạo trắng, chế biến thành nhiều món ăn khác nhau như bún mọc, bún xào, bún trộn. Tuy nhiên, món bún cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm. 

Theo cách làm truyền thống, người sản xuất ngâm gạo từ 48-72 giờ sau đó đi xay tách nước. Hỗn hợp này cho vào máy ép sợi rồi chần qua nước nóng để bún không dính, nát. 

Bún là món ăn quen thuộc của người Việt, nhưng 3 nhóm người này nên tránh xa? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cách làm truyền thống cầu kỳ mất thời gian, bún có mùi chua, dễ nát, dễ hỏng. Gần đây, người ta làm bún bằng máy móc. Một số người còn cho thêm các chất bảo quản, chất làm sáng màu. 

Đặc biệt, nhiều mẫu kiểm tra cho thấy bún chứa huỳnh quang (tinopal) và hàn the. Tinopal có tác dụng làm sợi bún trong, bóng hơn. Hàn the để sợi giòn, dai. Nếu bạn ăn phải bún chứa các hóa chất này sẽ có nguy cơ mắc bệnh về gan, thận, thậm chí ung thư.

Ai không nên ăn bún

Phụ nữ đang mang thai: Trên thực tế bà bầu ăn được bún. Tuy nhiên đó là những loại bún không sử dụng các chất hóa học độc hại để giữ độ tươi và trắng của bún. Còn lại mẹ bầu không nên ăn các loại bún hàng, chợ, bún sử dụng chất hóa học để tẩy trắng…Bà bầu ăn các loại bún đó có nguy cơ trẻ bị dị tật bẩm sinh hoặc thậm chí gây sảy thai. 

Bún là món ăn quen thuộc của người Việt, nhưng 3 nhóm người này nên tránh xa? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sau sinh: Phụ nữ sau sinh cũng là đối tượng được khuyên không nên ăn bún, bởi bún được làm từ gạo ngâm nở chua,và các hóa chất đi kèm được người sản xuất sử dụng để chế biến sẽ ảnh hưởng không tốt đến hệ tiêu hoá của cơ thể người mẹ và bé

Trẻ nhỏ: Bún, mì là món ăn nhanh, dễ chế biến nhất là đối với trẻ nhỏ. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, người sản xuất bún thường cho hóa chất trong quá trình chế biến. Nếu trẻ nhỏ thường xuyên ăn bún sẽ ảnh hưởng tới đường tiêu hóa chưa hoàn thiện của trẻ. Vì vậy, tốt nhất không nên cho trăn bún quá sớm, hoặc hạn chế món này với trẻ.

Dấu hiệu nhận biết bún chứa hóa chất 

Các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng nên cảnh giác với loại bún quá trắng, dai bất thường hoặc bóng loáng dưới ánh sáng. Nếu có thể, hãy dùng đèn cực tím soi thử. Bún phát sáng là dấu hiệu cảnh báo có thể chứa chất huỳnh quang – vốn bị cấm trong thực phẩm. 

Bún là món ăn quen thuộc của người Việt, nhưng 3 nhóm người này nên tránh xa? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, do bún là món nước dễ ăn, nhiều người có thói quen nuốt vội, không nhai kỹ, khiến dạ dày phải làm việc nhiều hơn, dễ sinh chứng khó tiêu, đầy bụng. 

Chuyên gia nhấn mạnh, mỗi tuần chỉ nên ăn một đến hai bữa bún đđổi khẩu vị, tránh lạm dụng. Quan trọng nhất là lựa chọn cơ sở uy tín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

