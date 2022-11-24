Không phải bún phở, đây mới là món ăn sáng vừa ngon vừa bổ, có lợi cho gan mà bạn nên ăn mỗi ngày!

Trứng cũng là nguồn cung cấp choline chất lượng cao, chất dinh dưỡng này có lợi trong việc tăng cường sức khỏe não và gan. Người thường xuyên ăn trứng sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh tim hơn.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, một quả trứng có chứa khoảng 72 calo, 6gam protein và 5gam chất béo. Ngoài ra, lòng đỏ trứng còn giàu chất chống oxy hóa, có tác dụng phòng ngừa các bệnh rối loạn về mắt như đục thủy tinh thể.

Bữa sáng với cá có lẽ không là lựa chọn của nhiều người vì sợ tanh. Tuy nhiên, bạn nên ăn chút cá buổi sáng sẽ rất có lợi. Người Nhật nổi tiếng sống thọ vì thường có thói quen ăn sáng đầy đủ với cơm, canh và cá.

Mỗi bữa sáng bạn chỉ cần ăn 1-2 quả trứng luộc sau đó uống 1 cốc sữa hoặc ăn trứng ốp với bánh mì. Món ăn vừa tiết kiệm thời gian, nhẹ bụng mà vẫn đủ chất dinh dưỡng.

Một số nghiên cứu cho rằng, tiêu thụ cá giàu axit béo có thể làm giảm tác động của các bệnh như gan nhiễm mỡ do rượu bia. Những chất béo này đặc biệt hữu ích đối với gan, vì chúng có tác dụng ngăn ngừa sự tích tụ chất béo dư thừa và duy trì mức độ enzym trong gan.

Bạn nên chọn một lát cá hồi áp chảo cùng dầu olive hoặc được chiên trong nồi chiên không dầu, cùng 1 ly nước ép hoa quả cho buổi sáng.

Ảnh minh họa: Internet

Món ăn sáng bằng các loại hạt

Một ngày bận rộn có thể bắt đầu bằng các loại hạt như ngô, hạnh nhân, óc chó… Chúng cung cấp lượng axit béo omega-3 đáng kể cho cơ thể.

Bạn có thể dùng chúng ăn trực tiếp, sau đó thêm vài lát chuối để tăng cường kali và chất xơ, hoặc 1 ly sữa.

Ảnh minh họa: Internet

Món ăn sáng bằng yến mạch

Yến mạch có chứa nhiều chất xơ do đó có lựa cho hệ tiêu hóa và gan. Bữa sáng hoàn hảo khi bạn ăn tô cháo yến mạch hay đơn giản là yến mạch và sữa tươi.

Đây cũng là bữa ăn sáng tốt cho những bạn đang có ý định giảm cân, hay giữ vóc dáng thon gọn.

Ảnh minh họa: Internet

Ăn trái cây vào buổi sáng

Trái cây có nhiều vitamin, chất khoáng đủ để cung cấp năng lượng cho 1 ngày, ngoài ra còn có tác dụng chống oxy hóa. Bữa sáng nhanh gọn với các loại trái cây và sữa chua Hy Lạp.

Tuy nhiên, ăn sáng bằng trái cây bạn tránh những loại quả chua hay không nên ăn lúc đói tránh hại tới dạ dày.

Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn các loại củ như khoai lang luộc, sắn, ngô để thay cho bữa ăn sáng cũng rất đầy đủ năng lượng.