Chuyên gia sức khỏe tiết lộ lý do không nên nhổ tóc bạc: Có 4 cái hại lớn ai cũng cần biết

Khi nhổ tóc, bạn sẽ phải tác động một lực mạnh để sợi tóc rời khỏi da đầu. Bằng cách này, bạn đã gây tổn thương cho cả da đầu lẫn nang tóc. Lặp lại thói quen nhổ tóc nhiều lần sẽ khiến da đầu, nang tóc tổn thương nặng, làm tóc mọc chậm hơn và ngày càng mỏng đi.

Ngoài ra còn phải kể đến nguy cơ bị hói. Nang tóc bị tổn thương có thể ngừng phát triển hoàn toàn. Càng nhiều nang tóc ngừng phát triển, nguy cơ hói đầu của bạn càng cao.

Khi tóc mỏng đi, mái tóc của bạn trông sẽ thiếu sức sống và không tạo được nhiều kiểu tóc đẹp.

Mọc lại nhiều tóc bạc

Nhổ tóc bạc chỉ là cách loại bỏ chúng tạm thời. Giống như sợi tóc rụng tự nhiên, tóc bạc cuối cùng cũng sẽ mọc lại. Khi xuất hiện, chúng vẫn có cùng màu với sợi tóc mà bạn đã nhổ đi trước đó. Điều này có nghĩa là sau khi nhổ, sợ tóc mọc ra ở vị trí đó vẫn sẽ là tóc bạc.

Tóc bạc khi già đi là do melanin không được duy trì ở tế bào chân tóc. Chúng hoạt động kém dần hoặc mất hoàn toàn. Tóc càng ít melanin thì càng bạc nhanh. Khi các tế bào sắc tố trong nang tóc đã mất hoàn toàn thì bạn có nhổ hết phần tóc bạc, tóc mới mọc ra vẫn sẽ là tóc bạc. Thậm chí chúng còn xuất hiện nhiều hơn trước.

Nguy cơ nhiễm trùng hoặc bị sẹo

Như đã nói ở trên, nhổ những sợi tóc bạc sẽ khiến da đầu và nang lông bị tổn thương. Nhổ càng nhiều lần thì khả năng tổn thương càng nặng. Ở các vết thương này, bạn có thể gặp nguy cơ nhiễm trùng và để lại sẹo.

Tóc mọc ngược

Lúc nhổ tóc bạc, bạn sẽ vô tình làm mất đi lớp màng mỏng bao quanh tóc có tác dụng chỉ hướng mọc cho sợi tóc. Khi đó, sợi tóc mới mọc ra dễ mọc ngược vào trong gây ngứa ngáy hoặc nổi mụn trên da dầu.

Thực phẩm giúp ngăn ngừa tóc bạc sớm

Để khắc phục tình trạng tóc bạc sớm, bạn có thể chọn những biện pháp phù hợp và mang đến hiệu quả tốt hơn so với việc nhổ tóc. Trong đó, một chế độ ăn uống hợp lý, giàu dinh dưỡng có thể tác động lớn tới mái tóc. Trong tự nhiên có một số loại thực phẩm có thể bổ sung dưỡng chất, giúp nuôi dưỡng tóc từ bên trong, ngăn ngừa tình trạng rụng tóc, tóc bạc sớm. Bạn có thể tích cực ăn những thực phẩm này để giữ cho mái tóc luôn đen nhánh, bóng khỏe.

Vừng đen

Trong Đông y, vừng đen có tác dụng bổ gan, thận, máu. Ngoài ra, loại hạt này còn chứa sắt, vitamin E, vitamin B1, B2 giúp nuôi dưỡng tóc chắc khỏe, làm chậm quá trình lão hóa tóc.

Bạn có thể dùng 300 gram vừng đen, 300 gram hà thủ ô. Hai nguyên liệu này đem sấy khô rồi tán thành bột mịn. Trộn bột với một chút đường trắng (tùy khẩu vị). Mỗi lần dùng lấy 2-3 thìa cà phê bột hòa với nước sôi. Dùng 2 lần/ngày. Kiên trì thực hiện để nuôi dưỡng mái tóc, giúp tóc khỏe mạnh, bóng mượt hơn.

Nước đậu đen

Đậu đen là thực phẩm có nhiều dưỡng chất, có thể giúp làm đen tóc, nuôi tóc bóng khỏe từ bên trong.

Trong hạt đậu đen có chứa nhiều sắt, đồng, kẽm cùng tham gia quá trình sản xuất sắc tố melanin giúp làm chậm hiện tượng bạc tóc.

Bạn cần chuẩn bị 1 ít đậu đen. Rửa sạch đậu đen ròi cho vào nồi cùng một lượng nước vừa đủ. Đun sôi nhỏ lửa cho đến khi nước đậu đen có mùi thơm thì tắt bếp. Uống nước đậu đen hàng ngày để thanh nhiệt, giải độc cơ thể cũng như giúp dưỡng tóc, ngăn ngừa tình trạng tóc bạc sớm.

Cà rốt

Cà rốt rất giàu beta-carotene và vitamin A giúp tăng cường sức mạnh của nang tóc, kích thích tóc phát triển. Nếu bạn có ý định nuôi một mái tóc dài và dày, đừng bỏ qua loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và dễ kiếm này.

Trứng

Trứng cung cấp nguồn protein dồi dào, đặc biệt là biotin giúp thúc đẩy sự phân chia tế bào tóc, giúp bảo vệ các sợi tóc. Các nghiên cứu trên động vật cho thấy biotin (thực chất là vitamin H) vừa có tác dụng ngăn rụng tóc, vừa giúp ngăn lão hóa sớm.