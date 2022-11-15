Chuyên gia sức khỏe tiết lộ lý do không nên nhổ tóc bạc: Có 4 cái hại lớn ai cũng cần biết

Sống khỏe 15/11/2022 16:49

Nhổ tóc bạc chỉ là biện pháp tạm thời loại bỏ những sợi tóc lão hóa. Thậm chí, hành động này còn mang đến nhiều cái hại hơn là cái lợi.

Tác hại khi nhổ tóc bạc

Tóc mỏng đi, bị hói

Khi nhổ tóc, bạn sẽ phải tác động một lực mạnh để sợi tóc rời khỏi da đầu. Bằng cách này, bạn đã gây tổn thương cho cả da đầu lẫn nang tóc. Lặp lại thói quen nhổ tóc nhiều lần sẽ khiến da đầu, nang tóc tổn thương nặng, làm tóc mọc chậm hơn và ngày càng mỏng đi.

Khi tóc mỏng đi, mái tóc của bạn trông sẽ thiếu sức sống và không tạo được nhiều kiểu tóc đẹp.

Ngoài ra còn phải kể đến nguy cơ bị hói. Nang tóc bị tổn thương có thể ngừng phát triển hoàn toàn. Càng nhiều nang tóc ngừng phát triển, nguy cơ hói đầu của bạn càng cao.

Chuyên gia sức khỏe tiết lộ lý do không nên nhổ tóc bạc: Có 4 cái hại lớn ai cũng cần biết - Ảnh 1

Mọc lại nhiều tóc bạc

Nhổ tóc bạc chỉ là cách loại bỏ chúng tạm thời. Giống như sợi tóc rụng tự nhiên, tóc bạc cuối cùng cũng sẽ mọc lại. Khi xuất hiện, chúng vẫn có cùng màu với sợi tóc mà bạn đã nhổ đi trước đó. Điều này có nghĩa là sau khi nhổ, sợ tóc mọc ra ở vị trí đó vẫn sẽ là tóc bạc.

Tóc bạc khi già đi là do melanin không được duy trì ở tế bào chân tóc. Chúng hoạt động kém dần hoặc mất hoàn toàn. Tóc càng ít melanin thì càng bạc nhanh. Khi các tế bào sắc tố trong nang tóc đã mất hoàn toàn thì bạn có nhổ hết phần tóc bạc, tóc mới mọc ra vẫn sẽ là tóc bạc. Thậm chí chúng còn xuất hiện nhiều hơn trước.

Chuyên gia sức khỏe tiết lộ lý do không nên nhổ tóc bạc: Có 4 cái hại lớn ai cũng cần biết - Ảnh 2

Nguy cơ nhiễm trùng hoặc bị sẹo

Như đã nói ở trên, nhổ những sợi tóc bạc sẽ khiến da đầu và nang lông bị tổn thương. Nhổ càng nhiều lần thì khả năng tổn thương càng nặng. Ở các vết thương này, bạn có thể gặp nguy cơ nhiễm trùng và để lại sẹo.

Chuyên gia sức khỏe tiết lộ lý do không nên nhổ tóc bạc: Có 4 cái hại lớn ai cũng cần biết - Ảnh 3

Tóc mọc ngược

Lúc nhổ tóc bạc, bạn sẽ vô tình làm mất đi lớp màng mỏng bao quanh tóc có tác dụng chỉ hướng mọc cho sợi tóc. Khi đó, sợi tóc mới mọc ra dễ mọc ngược vào trong gây ngứa ngáy hoặc nổi mụn trên da dầu.

Chuyên gia sức khỏe tiết lộ lý do không nên nhổ tóc bạc: Có 4 cái hại lớn ai cũng cần biết - Ảnh 4

Thực phẩm giúp ngăn ngừa tóc bạc sớm

Để khắc phục tình trạng tóc bạc sớm, bạn có thể chọn những biện pháp phù hợp và mang đến hiệu quả tốt hơn so với việc nhổ tóc. Trong đó, một chế độ ăn uống hợp lý, giàu dinh dưỡng có thể tác động lớn tới mái tóc. Trong tự nhiên có một số loại thực phẩm có thể bổ sung dưỡng chất, giúp nuôi dưỡng tóc từ bên trong, ngăn ngừa tình trạng rụng tóc, tóc bạc sớm. Bạn có thể tích cực ăn những thực phẩm này để giữ cho mái tóc luôn đen nhánh, bóng khỏe.

Vừng đen

Trong Đông y, vừng đen có tác dụng bổ gan, thận, máu. Ngoài ra, loại hạt này còn chứa sắt, vitamin E, vitamin B1, B2 giúp nuôi dưỡng tóc chắc khỏe, làm chậm quá trình lão hóa tóc.

Bạn có thể dùng 300 gram vừng đen, 300 gram hà thủ ô. Hai nguyên liệu này đem sấy khô rồi tán thành bột mịn. Trộn bột với một chút đường trắng (tùy khẩu vị). Mỗi lần dùng lấy 2-3 thìa cà phê bột hòa với nước sôi. Dùng 2 lần/ngày. Kiên trì thực hiện để nuôi dưỡng mái tóc, giúp tóc khỏe mạnh, bóng mượt hơn.

Chuyên gia sức khỏe tiết lộ lý do không nên nhổ tóc bạc: Có 4 cái hại lớn ai cũng cần biết - Ảnh 5

Nước đậu đen

Đậu đen là thực phẩm có nhiều dưỡng chất, có thể giúp làm đen tóc, nuôi tóc bóng khỏe từ bên trong.

Trong hạt đậu đen có chứa nhiều sắt, đồng, kẽm cùng tham gia quá trình sản xuất sắc tố melanin giúp làm chậm hiện tượng bạc tóc.

Bạn cần chuẩn bị 1 ít đậu đen. Rửa sạch đậu đen ròi cho vào nồi cùng một lượng nước vừa đủ. Đun sôi nhỏ lửa cho đến khi nước đậu đen có mùi thơm thì tắt bếp. Uống nước đậu đen hàng ngày để thanh nhiệt, giải độc cơ thể cũng như giúp dưỡng tóc, ngăn ngừa tình trạng tóc bạc sớm.

Chuyên gia sức khỏe tiết lộ lý do không nên nhổ tóc bạc: Có 4 cái hại lớn ai cũng cần biết - Ảnh 6

Cà rốt

Cà rốt rất giàu beta-carotene và vitamin A giúp tăng cường sức mạnh của nang tóc, kích thích tóc phát triển. Nếu bạn có ý định nuôi một mái tóc dài và dày, đừng bỏ qua loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và dễ kiếm này.

Chuyên gia sức khỏe tiết lộ lý do không nên nhổ tóc bạc: Có 4 cái hại lớn ai cũng cần biết - Ảnh 7

Trứng

Trứng cung cấp nguồn protein dồi dào, đặc biệt là biotin giúp thúc đẩy sự phân chia tế bào tóc, giúp bảo vệ các sợi tóc. Các nghiên cứu trên động vật cho thấy biotin (thực chất là vitamin H) vừa có tác dụng ngăn rụng tóc, vừa giúp ngăn lão hóa sớm.

Chuyên gia sức khỏe tiết lộ lý do không nên nhổ tóc bạc: Có 4 cái hại lớn ai cũng cần biết - Ảnh 8

6 thực phẩm chứa tinh bột vẫn giúp chị em giảm cân nhanh chóng, càng ăn nhiều càng "vắt mỡ" hiệu quả

6 thực phẩm chứa tinh bột vẫn giúp chị em giảm cân nhanh chóng, càng ăn nhiều càng "vắt mỡ" hiệu quả

Không nên cắt bỏ hoàn toàn tinh bột mà cần chọn những nguồn tinh bột tốt như sữa, chuối, yến mạch...

Xem thêm
Từ khóa:   tóc bạc sớm nhổ tóc bạc trị tóc bạc

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 26 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 1 giờ 26 phút trước
Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 2 giờ 26 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 4 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?