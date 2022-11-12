Thường xuyên chảy máu khi đánh răng: Tuyệt đối không chủ quan vì có thể là dấu hiệu ung thư!

Sống khỏe 12/11/2022 17:37

Chảy máu chân răng là triệu chứng chung của nhiều bệnh lý từ viêm nha chu, viêm nướu cho đến ung thư miệng.

Theo Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, chảy máu chân răng là tình trạng chảy máu ở phần lợi, nướu, thường xuất hiện khi đánh răng. Ngoài chảy máu, người bệnh có thể kèm theo một số triệu chứng như: hôi miệng, sưng nướu,…

Thường xuyên chảy máu khi đánh răng: Tuyệt đối không chủ quan vì có thể là dấu hiệu ung thư! - Ảnh 1

Những nguyên nhân gây chảy máu chân răng

Chảy máu chân răng có thể là triệu chứng của một trong những bệnh lý về răng lợi như viêm nha chu, viêm nướu… hoặc cũng có thể là các vấn đề về sức khỏe khác nghiêm trọng hơn.

- Ung thư miệng: Bệnh gây ra các triệu chứng như chảy máu chân răng, hôi miệng, khó nhai hoặc nuốt, sưng hoặc nổi hạch, viêm loét trong khoang miệng...

- Viêm nha chu: Răng được chống đỡ và giữ trong xương hàm bởi tổ chức xung quanh răng gọi là nha chu. Viêm nha chu thường tiến triển âm thầm và là nguyên nhân khiến răng lung lay, thậm chí là mất răng. Triệu chứng điển hình của bệnh là chảy máu ở chân răng do vôi đóng quanh răng, gây viêm.Thường xuyên chảy máu khi đánh răng: Tuyệt đối không chủ quan vì có thể là dấu hiệu ung thư! - Ảnh 2

- Viêm nướu: Răng được bảo vệ và giữ chắc bởi nướu hay còn gọi là lợi. Viêm nướu thường do không giữ gìn vệ sinh răng miệng, tạo điều kiện để cao răng, mảng bám hình thành và gây viêm. Triệu chứng điển hình của bệnh cũng là chảy máu ở chân răng, sưng nướu, nướu có màu đỏ, hôi miệng.

- Áp xe chân răng: Viêm hốc răng không điều trị, răng vỡ hoặc thủng tạo điều kiện để vi khuẩn xâm nhập và tấn công vào chân răng, gây ra ổ mủ áp xe. Triệu chứng điển hình của áp xe chân răng cũng là chảy máu chân răng. Khi người bệnh đau nhức răng lợi liên tục, sốt toàn thân và sưng vùng mặt, đó có thể là biểu hiện nặng của áp xe chân răng.

Thường xuyên chảy máu khi đánh răng: Tuyệt đối không chủ quan vì có thể là dấu hiệu ung thư! - Ảnh 3

Các nguyên nhân khác không liên quan đến sức khỏe răng miệng có thể gây chảy máu chân răng:

- Thiếu hụt vitamin, suy dinh dưỡng: Cơ thể bị suy dinh dưỡng, thiếu hụt vitamin khoáng chất như vitamin C, K cũng là nguyên nhân dẫn đến chảy máu ở chân răng. Ngoài triệu chứng này, người bệnh còn có thể bị đau nhức xương, hay buồn ngủ, khó thở (thiếu vitamin C).

- Dùng thuốc làm loãng máu: Thuốc làm loãng máu được chỉ định cho một số bệnh nhân để làm giảm khả năng đông máu có thể gây ra tình trạng chảy máu chân răng.

- Nội tiết tố thay đổi: Ở phái nữ, khi cơ thể bước vào giai đoạn dậy thì, hoặc mang thai, mãn kinh, sử dụng thuốc tránh thai sẽ xảy ra tình trạng thay đổi nội tiết tố và dẫn đến hiện tượng chảy máu ở chân răng.

- Bị sốt xuất huyết: Khi bị sốt xuất huyết, đặc biệt là ở giai đoạn nghiêm trọng, bệnh có thể gây ra triệu chứng xuất huyết ở da, răng, chảy máu cam, … thậm chí có thể gây xuất huyết ở tiêu hóa, não, ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh.

- Các bệnh khác: Thiếu máu, nhiễm trùng, ung thư vú… một số bệnh lý khác có thể gây chảy máu ở răng.

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