Bác sĩ mách bạn 3 thời điểm uống trà tốt nhất cho sức khỏe: Uống đúng cả đời không cần mua thuốc bổ

Sống khỏe 11/11/2022 13:38

Một tách trà cho mỗi ngày không những giúp bạn nâng cao sức đề kháng cho cơ thể mà còn phòng chống được rất nhiều bệnh tật. Dưới đây là những thời điểm uống trà tốt nhất cho sức khoẻ của bạn.

Uống trà sẽ giúp hỗ trợ tốt cho cơ thể của bạn. Tuy nhiên, ít ai biết được thời điểm uống trà như thế nào sẽ giúp nâng cao sức khỏe. Trong ngày có 3 thời điểm uống trà tốt nhất, mỗi ngày chỉ cần uống đúng vào các thời điểm này thì sức khoẻ của bạn sẽ được cải thiện rõ rệt.

Một tách trà cho mỗi ngày không những giúp bạn nâng cao sức đề kháng cho cơ thể mà còn phòng chống được rất nhiều bệnh tật. Tuy nhiên, bạn phải biết những thời điểm thích hợp uống trà để phát huy hết công dụng của nó. Dưới đây là những thời điểm uống trà tốt nhất cho sức khoẻ của bạn.

1. Uống trà sau bữa sáng

Nếu bạn có thói quen sử dụng trà xanh vào mỗi buổi sáng thì đây là điều rất tốt cho sức khỏe của bạn, nhưng bạn hãy nên dùng khi đã ăn sáng trước đó 30 phút. Việc này sẽ giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, thức ăn dễ tiêu thụ hơn. Dùng 200 ml nước sôi để ngâm 3 gam trà sẽ có tác dụng giải khát, giải độc và chống mệt mỏi, giúp bạn có đủ năng lượng và tinh thần để bắt đầu một ngày mới. Bởi trà xanh có chứa caffeine giúp tăng cường khả năng tập trung và tỉnh tảo. Không giống như cà phê hay các đồ uống chứa caffeine khác, trà xanh có chứa các chất cải thiện chức năng não và tâm trạng mà không gây các tác dụng tiêu cực.

Bác sĩ mách bạn 3 thời điểm uống trà tốt nhất cho sức khỏe: Uống đúng cả đời không cần mua thuốc bổ - Ảnh 1

2. Uống trà buổi chiều

Trà sẽ phát huy lợi ích tốt nhất khi bạn uống vào khoảng thời gian từ 2 đến 3 giờ chiều. Bạn cũng có thể cho thêm vài giọt nước cốt chanh để làm tăng thêm mùi vị. Điều này giúp quá trình chuyển hóa thức ăn diễn ra dễ dàng hơn và có thể hỗ trợ trong việc giảm cân. Uống từ từ, từng ngụm một, không uống hết một lượt. Thời điểm này, trà giúp giảm mỡ máu và bảo vệ thành mạch.

Bác sĩ mách bạn 3 thời điểm uống trà tốt nhất cho sức khỏe: Uống đúng cả đời không cần mua thuốc bổ - Ảnh 2

3. Uống trà sau khi ăn tối

Sau bữa tối khoảng 30 phút bạn có thể sử dụng trà, giúp kích thích tiêu hóa tốt và làm bạn không bị đầy bụng sau ăn. Tuy nhiên, trong trà có thành phần caffein cũng gây nên mất ngủ, vì thế bạn nên uống trước khi đi ngủ ít nhất là 2 tiếng. Hoặc có thể cho thêm vài giọt mật ong hoặc hương hoa nhài để phòng mất ngủ.

Ngoài ra, bạn nên uống trà trước khi tập luyện thể thao. Uống trà có thể giúp đốt cháy nhều chất béo nhờ vào thành phần caffein, thay vào đó tăng cường năng lượng sẽ giúp bạn luyện tập trong thời gian dài hơn. Ngoài ra, trà còn có thể tăng tốc độ phục hồi sau khi tập luyện với cường độ cao.

Các thời điểm trong một năm thì uống trà vào mùa đông là tốt nhất. Trong trà có chất chống oxy hóa, vì vậy một tách trà nóng vào mùa đông trong mỗi buổi sáng là sự lựa chọn tuyệt vời. Điều này giúp cho tinh thần bạn cảm thấy thoải mái và tràn đầy năng lượng. Nên sử dụng trà 30 phút sau khi ăn sáng, trước giờ ngủ trưa và tối.

Bác sĩ mách bạn 3 thời điểm uống trà tốt nhất cho sức khỏe: Uống đúng cả đời không cần mua thuốc bổ - Ảnh 3

Lưu ý khi uống trà

+ Không nên uống trà khi bụng đang đói vì các hoạt chất trong trà sẽ khiến cho các chất có tính axit và kiềm trong dạ dày bị mất cân bằng, lâu ngày sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến dạ dày.

+ Trà có tác dụng an thần nhưng chúng sẽ bị phản tác dụng nếu như uống sát giờ ngủ hoặc lạm dụng trà quá nhiều.

+ Nên cân nhắc về liều lượng sử dụng, ngưng sử dụng ngay nếu như cảm thấy không khỏe hoặc xuất hiệc các triệu chứng lạ.

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