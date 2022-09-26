Tiết lộ 'bí kíp' sống thọ khỏe mạnh của phụ nữ Nhật, giấc ngủ là cuối cùng, đầu tiên là điều đáng học hỏi

Vấn đề về sức khỏe rất được phụ nữ Nhật quan tâm. Phụ nữ Nhật Bản rất quan tâm đến sức khỏe của bản thân, nếu cảm thấy không khỏe sẽ đi khám ngay. Biết mình bị bệnh không hề né tránh, chủ động đến bệnh viện điều trị.

Bà Miko Okawa (117 tuổi) Nhật Bản, từng là người già nhất thế giới. Bà đã tiết lộ bí mật trường thọ của mình, bao gồm cả giấc ngủ. Bà luôn đi ngủ lúc 9 giờ và thức dậy lúc 7 hoặc 8 giờ. Một đêm ngon giấc và đủ giấc có thể phục hồi chức năng thể chất và giúp sống lâu hơn.

Đi bộ là một cách tuyệt vời để tập thể dục, và đối với phụ nữ Nhật Bản, đó là bí quyết để kéo dài tuổi thọ. Ở Nhật, đi taxi là một điều xa xỉ, và đi bộ là cách di chuyển tiện lợi. Đi bộ cũng rất phổ biến ở phụ nữ Nhật Bản.

Nhật Bản có hệ thống khám sức khỏe rất tốt, phụ nữ Nhật thường xuyên khám sức khỏe. Phát hiện sớm, điều trị, chẩn đoán, điều trị, phục hồi chức năng. Nhiều bệnh có thể được ngăn ngừa nguy hiểm đến tính mạng nếu được phát hiện sớm. Ý thức về sức khỏe của phụ nữ Nhật Bản là bí quyết quan trọng giúp họ trường thọ.

Đi bộ thường xuyên còn có thể cải thiện tuần hoàn máu, cải thiện quá trình trao đổi chất, tăng dung tích phổi, giúp cơ thể cường tráng và giảm cân.

Ngoài đi bộ, phụ nữ Nhật Bản cũng rất thích thể thao và du lịch. Thói quen vận động tốt cũng giúp tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể.

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Bí kíp số 1: Bảo vệ gan

Đối với những người gan kém thì chế độ ăn uống hàng ngày càng đặc biệt quan trọng, y học cổ truyền thường nói: “bảy điểm tùy dưỡng, tam tiêu tùy điều trị”, đó là thật trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể chọn cách ăn loãng hơn.

Glycoside quý hiếm chỉ tồn tại trong 2 loại dược liệu là nhân sâm và Cordyceps militaris không phổ biến trong cuộc sống của chúng ta, glycoside quý hiếm có công dụng rất lớn trong việc cải thiện hoạt động của gan, bồi bổ gan và giải độc, ngăn ngừa các bệnh về gan, không chỉ tăng tốc độ chữa lành và đảo ngược tế bào gan, còn có thể thúc đẩy tăng sinh tế bào gan, ngăn ngừa tổn thương gan do viêm gan, xơ gan và cải thiện khả năng giải độc, giải độc của gan.

Ngoài ra, dilin còn có thể bảo vệ tế bào gan, thúc đẩy quá trình tổng hợp protein và tổng hợp glycogen ở gan, giúp phục hồi các tế bào gan bị tổn thương ở một mức độ nhất định, ức chế các tổn thương tế bào gan ở một mức độ nhất định, là một loại dinh dưỡng truyền thống phổ biến để bảo vệ gan và nuôi dưỡng gan, nên việc bổ sung glycosid loãng rất có lợi cho gan, phải tuân thủ trong thời gian dài.

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Giảm lượng dầu sử dụng: Ăn nhiều thực phẩm giàu chất béo dễ dẫn đến huyết áp cao và lipid máu cao. Mặt khác, thực phẩm Nhật Bản có hàm lượng chất béo thấp. Hơn nữa, ẩm thực Nhật Bản chủ yếu là hấp, luộc, nướng và ăn sống. Các loại đậu, cá, hải sản, rau củ mà phụ nữ Nhật rất thích ăn lại giàu chất dinh dưỡng.

Đậu nành có thể giúp con người giảm cholesterol và xơ cứng động mạch. Thịt cá rất giàu protein, có giá trị dinh dưỡng cao, và cũng giàu thiamine, riboflavin, niacin, vitamin D, v.v. Nó cũng là một loại thực phẩm ít chất béo và giàu chất dinh dưỡng kết hợp với cá, rau, đậu nành và hải sản.

Phụ nữ Nhật Bản có nhiều sự lựa chọn trong chế độ ăn kiêng, thực phẩm chính, thực phẩm không thiết yếu, các món ăn phụ và trái cây. Tuy không nhiều nhưng rất bổ dưỡng.

Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, nếu bạn muốn sống lâu và khỏe mạnh, bạn phải thực hiện một số điều chỉnh trong cuộc sống hàng ngày của bạn, tận dụng điểm mạnh của mình và tránh điểm yếu, và tiếp thu kinh nghiệm quý báu của người khác.