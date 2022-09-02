5 bí quyết ăn bánh Trung Thu để hạn chế việc tăng cân sau mùa Tết đoàn viên

Viện Dinh dưỡng Quốc gia ước tính trung bình một chiếc bánh trung thu có lượng calo tối thiểu là 600 calo và để tiêu thụ hết lượng calo này thì cần chạy bộ trong 2 tiếng. Do đó đối với những người không thường xuyên luyện tập thì việc thưởng thức bánh trung thu làm họ ái ngại.

Do dạ dày dễ hấp thụ chất dinh dưỡng hơn chúng ta đang đón nên để tránh tăng cân, chúng ta hãy ăn bánh sau bữa chính. Bởi vì lúc này dạ dày đã được lấp đầy bằng những thực phẩm khác nên khẩu hấp thụ bánh trung thu đã giảm đi đáng kể.

1. Ăn bánh sau khi ăn bữa chính hoặc là khi bụng no, tránh ăn bánh sau khi vận động

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn cũng nên tránh ăn sau khi vận động hoặc sau khi làm việc mệt mỏi. Vì sau khi vận động, nếu dung nạp lượng lớn tinh bột và đường có thể khiến tiêu hóa gặp áp lực và càng làm cho việc tăng cân mất kiểm soát hơn.

2. Uống kèm trà khi ăn bánh

Ảnh minh họa: Internet

Có lý do để các nhà sản xuất bánh trung thu tặng kèo trà khi bán. Ngoài việc giúp làm tăng hương vị cho bánh, giảm độ ngấy khi ăn, trà còn có tác dụng thanh lọc cơ thể, đẩy nhanh quá trình trao đổi chất và ngăn chặn tích lũy mỡ thừa. Lượng lớn cafein trong trà xanh hơn nữa còn giúp cải thiện cơ quan bài tiết, tiêu hóa, giải phóng các tế bào chất béo.

4. Ăn kèm trái cây và rau xanh

Một điều mà bạn cần ghi nhớ mỗi khi thưởng thức một chiếc bánh trung thu ngon miệng, chính là bổ sung trái cây giàu vitamin và rau xanh với lượng chất xơ dồi dào để ngăn cản tình trạng tăng cân hiệu quả hơn. Hãy lựa chọn những thức quả không chứa quá nhiều đường nguyên chất hay calo lớn.

Ảnh minh họa: Internet

5. Vận động nhẹ sau khi ăn

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn là người ít hoạt động hoặc eo hẹp thời gian nhưng vẫn mong muốn duy trì sắc vóc sau những bữa tiệc thì vận động nhẹ nhàng là thói quen tốt bạn nên xây dựng.

Ngoài hoạt động tản bộ nhẹ nhàng sau bữa ăn, chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyên bạn nên kết hợp các bài tập đơn giản dễ thực hiện tại nhà như bài tập gác chân lên tường. Tư thế này sẽ giúp tăng cường sự lưu thông máu, nhẹ nhàng kéo căng phần chân và lưng dưới của bạn, giúp ép chặt cơ liên sườn tại eo để đốt cháy lượng mỡ thừa.