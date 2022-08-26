Những thói quen giúp “Du phi” Trương Quân Ninh giữ dáng thon gọn

Diễn viên Trương Quân Ninh thường tranh thủ tập thể dục sau ăn sáng khoảng một tiếng, bởi đây là khung giờ cơ thể đốt cháy chất béo hiệu quả.

Trương Quân Ninh sinh năm 1982, là người gốc Đài Loan. Cô quen mặt với khán giả khi từng đảm nhận vai Từ Hiền Phi trong Võ Tắc Thiên, Du Phi trong Như Ý Truyện... Một năm qua, nữ diễn viên đi lại làm việc giữa Trung Quốc và Đài Loan, xuất hiện trong nhiều phim và chương trình gameshow Trung Quốc.

Trương Quân Ninh quen mặt với khán giả thông qua vai diễn Du Phi trong bộ phim "Như Ý Truyện"

Chế độ ăn 962

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Nghĩa là bữa sáng ăn trong 9 phút, bữa trưa 6 phút và bữa tối cần cách giờ ngủ tối thiểu 2 tiếng để cơ thể có đủ thời gian tiêu hóa. Cô thường ăn bữa tối khoảng 18h, ưu tiên thực phẩm luộc, hấp, tiết chế dầu mỡ và gia vị để không độn thêm nhiều calo cho bữa ăn.

Giãn cơ

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Việc thư giãn, thực hiện các động tác kéo giãn cơ bắp để hạn chế căng cơ, chuột rút sau khi tập luyện có vai trò rất quan trọng. Trương Quân Ninh cũng cho biết nếu không giãn cơ đúng cách sau khi tập luyện có thể khiến bắp chân trông căng phồng, kém thẩm mỹ. Khi áp dụng các động tác giãn cơ sẽ kích thích tuần hoàn máu, tăng cường oxy lên cơ bắp và giảm tình trạng tích tụ axit lactic.

Massage chân

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Trước khi ngủ, nữ diễn viên dành khoảng 10 phút, thoa tinh dầu lên da chân, sau đó dùng đá massage để cạo hoặc dùng tay miết nhẹ. Việc xoa bóp thường xuyên giúp lưu thông khí huyết toàn thân, giảm căng cơ, nhức mỏi sau ngày dài hoạt động. Thói quen này còn giúp cải thiện tình trạng tích nước, phù nề, nhờ đó đùi, bắp chân trông nhẹ nhàng, thanh thoát hơn.

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