7 thủ thuật đơn giản để cải thiện trí nhớ cho hội “cá vàng” hay mau quên

Bạn thường xuyên hay quên cho dù đó là vấn đề lớn hay nhỏ, bạn gặp rắc rối với tình trạng đãng trí của mình. Hãy thư giãn và bạn phải biết rằng không ai có một trí nhớ hoàn hảo do dù người đó còn trẻ, bất cứ ai cũng có thể rơi vào tình trạng mau quên.

Bạn có thể cải thiện khả năng trí nhớ của mình bằng những phương pháp cực kỳ đơn giản tiện lợi

1. Sắp xếp đồ đạc

Thường xuyên dọn dẹp những món đồ bạn thường đặt nhầm vào cùng một chỗ và chúng sẽ ít có khả năng bị mất trong tương lai.

2. Viết ra giấy





Khi cần theo dõi lịch trình, số điện thoại và sinh nhật, bạn hãy đặt bút viết chúng lên giấy. Ngay cả khi bạn không nhìn vào ghi chú của mình, hành động viết chúng ra giấy có thể giúp bạn nhớ lại.

3. Ghi chú lên lịch và thường xuyên theo dõi

Tận dụng một cuốn sổ ngày tháng hoặc lịch treo tường để ghi chú các cuộc họp, cuộc hẹn, chuyến đi chơi cùng gia đình và những thứ khác. Xem lịch trình ngày hôm sau của bạn trước khi đi ngủ để giúp giữ cho các sự kiện luôn mới mẻ trong tâm trí bạn.

4. Chơi trò chơi nối chữ

Tạo một mật khẩu mà bạn sẽ không bao giờ quên bằng cách sử dụng một từ viết tắt. Nghĩ ra một câu hoặc cụm từ dễ nhớ và ý nghĩa đối với bạn, vì vậy bạn sẽ nhớ nó nhưng lại không dễ để một người khác hiểu.

5. Lặp đi lặp lại nhiều lần

Lặp đi lặp lại những điều mà bạn muốn nhớ, có thể là tự nhủ trong đầu hoặc nói ra miệng

6. Chơi trò chơi trí não

Thường xuyên để bộ não bạn vận đầu bằng các trò chơi cần sự tư duy như giải đố hoặc học một ngôn ngữ mới.

7. Tham gia các hoạt động xã hội

Thao gia các hoạt động tình nguyện hoặc giao lưu với bạn bè và gia đình nhằm giữa được độ nhanh nhạy của bộ bộ não trước các tình huống bất ngờ.

Theo Barbara Brody

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