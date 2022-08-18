Mách bạn 5 loại trái vừa ăn ngon vừa giúp da da trắng hồng lại chống lão hóa mà bạn nên thử

Có câu nói, một màu trắng che đi tất cả sự xấu xí, một số người sinh ra đã có làn da rất trắng, tuy có đôi lúc bị sạm hay xỉn màu do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhưng sau đó da của họ cũng sẽ nhanh chóng trắng sáng trở lại. Trong khi đối với một số người thì rất khó để làn da trở lại độ trắng hồng như cũ sau khi bị rám nắng.

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Vitamin C và sắt đều làm đẹp da nhưng ăn vải rất dễ nóng trong người. Vì vậy những người có dễ bị nhiệt miệng hay nổi mụn nên ăn ở mức vừa phải, không nên lạm dụng quá nhiều.

2. Ổi

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Ổi cũng là một loại quả làm đẹp da, chứa nhiều chất dinh dưỡng như vitamin C, fructose, glucose, trong đó vitamin C là dồi dào hơn các loại trái cây khác. Các cô gái yêu thích việc làm đẹp hay muốn trắng da có thể ăn nhiều hơn bình thường. Tuy nhiên hạt ổi khá cứng nên khi ăn ổi nuốt luôn cả hạt thì dễ gây ra triệu chứng khó tiêu hóa kèm với chứng bụng, cho nên khi ăn hổi chúng ta nên tách bỏ hạt.

3. Quả táo

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Táo được nhiều tín đồ làm đẹp coi là thần dược làm đẹp, rất giàu dưỡng chất và là sản phẩm làm đẹp tự nhiên được sử dụng rộng rãi và phổ biến. Táo chứa 0,3% protein, 0,4% chất béo, 0,9% chất xơ và các khoáng chất khác nhau.

4. Nho

Hàm lượng đường glucoza cao từ 10% đến 30%, chủ yếu là glucoza. Trong nho có nhiều axit trái cây giúp hỗ trợ tiêu hóa, ăn nhiều nho có thể tăng cường hỗ trợ lá lách và dạ dày. Nho chứa các khoáng chất canxi, kali, phốt pho, sắt, glucose, fructose, protein, axit tartaric, và nhiều loại vitamin B1, B2, B6, C, P, v.v., cũng như nhiều loại axit amin cần thiết cho con người.

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Ăn nho thường xuyên rất tốt cho người suy nhược thần kinh hay thường xuyên bị mệt mỏi. Lượng vitamin C dồi dào có trong nho có thể làm trắng da.

5. Quả đào

Đào có thể ngăn ngừa tăng sắc tố và làm trắng da, chống nhăn. Đào rất giàu axit trái cây có tác dụng dưỡng ẩm, sau khi da được dưỡng ẩm đầy đủ thì trở nên mịn màng giúp cho quá trình làm trắng da được đẩy nhanh và hiệu quả. Đồng thời các chất dinh dưỡng có trong đào còn có thể loại bỏ bụi bẩn trong lỗ chân lông, ngăn ngừa nám và ngăn ngừa nếp nhăn.

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Ngoài ra, đào còn chứa nhiều vitamin B, C có tác dụng thúc đẩy mạnh tuần hoàn máu, giúp da mặt khỏe mạnh, hồng hào.

Trong thực tế các loại trái cây đều chứa rất nhiều vitamin C hay chất xơ dồi dào, do đó việc ăn trái cây thường xuyên và đúng cách là phương pháp thần kỳ không chỉ giúp ích cho việc cài thiện làn da mà còn tăng cường sức đề khách cho cơ thể.

Theo Sohu