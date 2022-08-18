Váy hoa hóa thành công cụ xóa tan khoảng cách 24 tuổi giữa Cao Viên Viên với Kimura Mitsuki

Thời trang 18/08/2022 06:28

Từ trước đến nay đa số mọi người mặc định váy hoa là sản phẩm lòe loẹt, dễ bị lỗi mốt và lôi thôi nhưng khi nhìn thấy hình ảnh của Cao Viên Viên khi diện váy hoa thì chắc hẳn nhiều người sẽ thay đổi suy nghĩ.

Hình ảnh Cao Viên Viên 42 tuổi đã sinh con và Kimura Mitsuki kém hơn 24 tuổi cùng mặc váy hoa khiến nhiều người kinh ngạc khi không thể nhìn ra chênh lệch tuổi tác nhau giữa cả hai.

 Váy hoa hóa thành công cụ xóa tan khoảng cách 24 tuổi giữa Cao Viên Viên với Kimura Mitsuki - Ảnh 1

Ảnh Cao Viên Viên (trái) và Kimura Mitsuki (phải). Nguồn Sohu

Trong ấn tượng của nhiều cô gái, váy hoa là một trang phụ dễ mắc lỗi khi sử dụng. Tuy nhiên chỉ cần bạn chọn được kiểu dáng phù hợp với mình và biết cách phối đồ thì có thể giảm bớt sự cầu kỳ và già dặn, thậm chí là mang lại cảm giác tinh tế và tươi trẻ cho người mặc.

Váy hoa hóa thành công cụ xóa tan khoảng cách 24 tuổi giữa Cao Viên Viên với Kimura Mitsuki - Ảnh 2

 Cao Viên Viên với váy hoa màu xanh lục đậm tạo cảm giác trẻ trung. Nguồn Sohu

Có ý kiến cho rằng những thiếu nữ có thể chọn kiểu váy hoa tối màu, chẳng hạn như chiếc váy màu xanh ngọc của Kimura Mitsuki khi mặc lên người lại tạo cảm giác rất khí chất. Đặc biệt họa tiết hoa  màu trắng càng làm tăng thêm sự trẻ trung và nữ tính, dù là trong sinh hoạt hằng ngày hay công sở, bạn đều có thể mạnh dạn thử.

 Váy hoa hóa thành công cụ xóa tan khoảng cách 24 tuổi giữa Cao Viên Viên với Kimura Mitsuki - Ảnh 3

Kimura Mitsuki trong váy hoa tối màu rất có khí chất. Nguồn Sohu

Phụ nữ chọn váy hoa như thế nào khi bước vào tuổi trung niên?

Chọn màu sáng có độ bão hòa thấp

Phụ nữ sau khi bước qua tuổi 40 thì tình trạng da và dáng không được như thời trẻ, lâu dần sẽ có biểu hiện sạm, vàng da và dáng người phát phì, sồ sề. Lúc này, khi lựa chọn váy hoa phải chú đầu tiên vào màu sắc của váy. Như váy hoa xanh lá đậm của Cao Viên Viên rất đáng thử cho phụ nữ trung niên, màu tối trầm, điềm đạm nhưng cũng không thiếu sự nổi bật của gam màu sáng tạo cảm giác trẻ trung.

Các hoa tiết không nên quá cầu kỳ

Ngoài lựa chọn màu sắc thì các yếu tố họa tiết trên váy cũng được ưu tiên. Hạn chế sử dụng các họa tiết quá rườm rà phức tạp vì sẽ tạo ra cảm giác rối mắt. Bạn nên thử các họa tiết nhỏ và tinh tế và khoảng cách giữa các chi tiết cũng nên được lưu ý, không quá dày đặc hay là là quá thưa thớt.

Váy hoa hóa thành công cụ xóa tan khoảng cách 24 tuổi giữa Cao Viên Viên với Kimura Mitsuki - Ảnh 4

Kích cỡ váy vừa vặn với cơ thể.

Ngoài ra, chúng ta phải cực kỳ cẩn thận trong việc lựa chọn các mẫu váy hoa, đặc biệt là phải đạt được hiệu quả thu nhỏvòng eo và giúp bạn thêm duyên dáng. Một chiếc váy hoa với thiết kế đơn giản và thoáng mát dễ làm nổi bật vóc dáng sẽ tránh được cảm giác già dặn cho người mặc.

 Váy hoa hóa thành công cụ xóa tan khoảng cách 24 tuổi giữa Cao Viên Viên với Kimura Mitsuki - Ảnh 5

Đừng kết hợp quá nhiều phụ kiện với váy hoa.

Nếu màu sắc của chiếc váy hoa bạn chọn là màu sáng thì bạn phải giảm số lượng phụ kiện. Đối với một chiếc váy in hoa màu xanh như Cao Viên Viên, bạn chỉ chọn một chiếc đồng hồ màu đỏ để trang trí là vừa đủ nổi bật.

Váy hoa không chỉ có thể mặc một mình mà còn có thể phối nhiều lớp với áo khoác đồng màu để tôn lên sự phân tầng của tổng thể vóc dáng. Hãy chọn một chiếc áo cardigan dệt kim và kết hợp nó với một chiếc váy hoa để trở nên nhẹ nhàng và phóng khoáng.

Váy hoa hóa thành công cụ xóa tan khoảng cách 24 tuổi giữa Cao Viên Viên với Kimura Mitsuki - Ảnh 6

Là phụ nữ phải thử nhiều phong cách khác nhau và tìm phong cách thời trang và thanh lịch phù hợp với mình nhất.

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