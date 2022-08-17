Top 6 loại thực phẩm nên được ăn ít nhất một lần trong tuần để làm săn chắc làn da chống lão hóa

Sức khỏe 17/08/2022 15:45

Đừng bao giờ đánh giá thấp lợi ích của việc ăn uống lành mạnh. Nó có thể làm thay đổi không chỉ đối với vòng eo mà còn đối với mọi khía cạnh của cơ thể bao gồm cả cơ quan lớn nhất là làn da.

1. Trái cây có múi và rau xanh chứa nhiều vitamin

 

Top 6 loại thực phẩm nên được ăn ít nhất một lần trong tuần để làm săn chắc làn da chống lão hóa - Ảnh 1

 Ảnh minh họa (nguồn internet)

Vitamin là một trong những chất có nhiều trong trái cây có múi và rau xanh, đây là siêu chất có thể cải thiện vẻ ngoài của làn da. Tiến sĩ Patel giải thích: “Trái cây có múi và rau xanh đậm chứa nhiều vitamin C, một phần quan trọng của chu trình sản xuất collagen.” Vitamin C giúp hình thành collagen và cũng là một chất chống oxy hóa mạnh, ngăn chặn các tế bào gốc tự do bị phá vỡ.

2. Hàu và các loại ngũ cốc nguyên hạt chứa nhiều kẽm

Top 6 loại thực phẩm nên được ăn ít nhất một lần trong tuần để làm săn chắc làn da chống lão hóa - Ảnh 2

  Ảnh minh họa (nguồn internet)

Tiến sĩ Patel chia sẽ: “Hàu và các loại ngũ cốc nguyên hạt có chứa kẽm là một khoáng chất cần thiết cho quá trình sản xuất collagen. Điều này rất quan trọng vì chúng rất quan trọng trong việc hỗ trợ cơ thể bạn tạo ra elastin. Tác dụng của elastin cũng đã được nghiên cứu trong việc chống lại tác động của tia UV. Nó đã được coi là hữu ích đối với sức khỏe làn da nói chung."

3. Cà rốt và khoai lang

Top 6 loại thực phẩm nên được ăn ít nhất một lần trong tuần để làm săn chắc làn da chống lão hóa - Ảnh 3

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Những loại rau củ này có beta carotene, một chất chống nắng tự nhiên và rất giàu vitamin A, giúp phục hồi collagen bị hư hỏng.

4. Tỏi

Top 6 loại thực phẩm nên được ăn ít nhất một lần trong tuần để làm săn chắc làn da chống lão hóa - Ảnh 4

 Ảnh minh họa (nguồn internet)

Tiến sĩ Patel giải thích: “Thực phẩm chứa lưu huỳnh như tỏi (cũng có axit lipoic và taurine) giúp tạo ra collagen. 

5. Cà chua. 

Top 6 loại thực phẩm nên được ăn ít nhất một lần trong tuần để làm săn chắc làn da chống lão hóa - Ảnh 5

 Ảnh minh họa (nguồn internet)

Cà chua cũng là một loại thực phẩm làm đẹp tuyệt vời chủ yếu nhờ các chất chống oxy hóa, như carotenoid. 

Carotenoid được biết đến để chống lại các gốc tự do. Nó cũng tạo ra cơ chế bảo vệ riêng của cơ thể chống lại quá trình lão hóa và chứng viêm, tăng cường khả năng phục hồi tự nhiên của da để đối phó với những biến đối bên trong và bên ngoài cơ thể, cung cấp dưỡng chất khỏe mạnh làn da. " 

6. Ớt chuông. 

Top 6 loại thực phẩm nên được ăn ít nhất một lần trong tuần để làm săn chắc làn da chống lão hóa - Ảnh 6

 Ảnh minh họa (nguồn internet)

Thực phẩm này chứa hai loại vitamin mạnh mẽ cho da là vitamin C, dưỡng chất có liên quan đến việc bảo tồn và bảo vệ collagen tự nhiên. Một chế độ ăn uống phù hợp cho phép cơ thể hấp thụ kẽm và vitamin C sẽ hỗ trợ sản xuất elastin, một loại protein là thành phần chính của liên kết đàn hồi.

Theo Shefinds

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Từ khóa:   thực phẩm làn da đẹp sức khỏe

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