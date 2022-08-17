Top 3 loại quả phổ biến tại Việt Nam được những người sống thọ trên thế giới tận dụng giúp trẻ khỏe cả đời

3 loại quả phổ biến mà những người sống lâu nhất trên thế giới ăn thường xuyên

Theo đó, một nhóm nghiên cứu đã tới những ngôi làng trăm tuổi ở Okinawa, Nhật Bản; Sardinia, Italy; Nicoya, Costa Rica; Ikaria, Hy Lạp và Loma Linda, California, Mỹ, họ đã khám phá ra nhiều bí quyết của những người sống trên 100 tuổi này.

Quả bơ quen thuộc với người Việt nhưng bạn có biết rằng, một trong những vùng đất của người sống thọ cũng rất ưa chuộng loại quả này. Bơ được mệnh danh là 'siêu thực phẩm' tốt cho sức khỏe . Trong bơ, các loại vitamin như vitamin C, vitamin B, vitamin K và E là những chất dinh dưỡng hỗ trợ tăng cường khả năng miễn dịch, duy trì sức khỏe tốt và giảm các nguy cơ sức khỏe khác vô cùng dồi dào. Bơ tốt cho tim mạch, là một trong những loại quả có lợi cho người tiểu đường, người tiêu hóa kém…

Theo một bài báo, bơ rất hữu ích trong việc giảm cholesterol và chứa nhiều kali hơn chuối 30%. Trái bơ cũng được chứng minh là giúp kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì và bệnh tiểu đường loại 2.

Với những lợi ích sức khỏe tuyệt vời kể trên, ngay từ bây giờ, bạn hãy bổ sung trái bơ vào khẩu phần ăn hàng ngày của mình. Bạn có thể ăn trực tiếp quả bơ cắt lát, hoặc làm sinh tố bơ, kết hợp trong món salad hay phết lên bánh mỳ nướng.

Quả bơ là thực phẩm được người những người sống thọ lựa chọn. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, bạn lưu ý không nên ăn bơ cùng với nhiều thực phẩm béo như mayonaise, phomai, bơ… có thể khiến lượng mỡ trong máu tăng cao và gây tác dụng phụ. Quả bơ không có tác dụng phụ nhưng chúng ta cũng không nên tiêu thụ quá nhiều.

Quả cà chua

Là một loại quả tương tự như ‘siêu thực phẩm’ bơ vì giàu chất dinh dưỡng. Quả bơ được xếp hạng là món ăn phổ biến tốt cho sức khỏe. Cà chua được biết đến như một nguồn cung cấp các loại vitamin tự nhiên như: vitamin A, B, C, P, -caroten giúp trị một số bệnh như: giảm cholesterol, giải độc, giải nhiệt, mát máu... Khi cà chua chín, màu đỏ tươi của cà chua tạo màu cho món ăn và rất giàu hàm lượng vitamin A thiên nhiên.

Người dân Sardinia rất yêu thích cà chua, họ thường sử dụng cà chua để nấu các món ăn quen thuộc. Cà chua chứa lycopene, một chất chống oxy hóa được biết đến với đặc tính chống viêm, cũng như khả năng giúp hạ huyết áp, giảm nguy cơ hội chứng chuyển hóa và đột quỵ, cải thiện sức khỏe tim mạch.

Quả cà chua là món ăn dinh dưỡng. Ảnh: Internet

Đặc biệt hơn, cà chua bi có chứa hàm lượng beta carotene cao, mà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng beta carotene có thể giúp giảm nguy cơ phát triển khối u liên quan đến ung thư tuyến tiền liệt. Bạn có thể tận dụng cà chua vào các món ăn hàng ngày, loại quả này đặc biệt tốt và tiện để bạn bổ sung đúng không.

Quả bí đỏ

Nhắc đến bí đỏ, đây là một loại qu tuyệt vời để hỗ trợ giảm viêm trong ruột và hệ tim mạch. Không chỉ chứa axit béo omega-3 mà quả bí đỏ còn chứa chất chống oxy hóa beta-carotene, lutein và zeaxanthin. Hàm lượng tinh bột, protein, carotene, vitamin B, vitamin C, canxi, photpho và một số dưỡng chất khác có nhiều trong bí đỏ. Trong 100g bí đỏ chín sẽ có: 9mg photpho, 430mg kali, 23mg canxi, 17mg magiê, 0,5mg sắt, 8mg vitamin C (15% nhu cầu hàng ngày), 22mcg folacin (11% nhu cầu hàng ngày), 1mg beta-caroten.

Bí đỏ rất tốt cho não bộ, giảm nguy cơ ung thư, hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện thị lực và đặc biệt rất có lợi cho làn da. Sử dụng một lượng bí đỏ thích hợp cũng giúp bạn giảm cân. Loại thực phẩm này thúc đẩy tiêu hóa, giúp no lâu nhưng lại hạn chế sự thèm ăn.

Bí đỏ là thực phẩm có lợi cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Một số lưu ý khi bạn sử dụng loại thực phẩm này:

Chỉ nên ăn 2 bữa/tuần.

Những người có cơ địa quá mẫn vẫn có thể bị dị ứng bí đỏ. Khi có các triệu chứng dị ứng như buồn nôn, đau bụng, khó thở… cần đến ngay cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.

Tránh ăn bí đỏ đã quá già hay để lâu ngày. Bởi khi để lâu hàm lượng đường sẽ tăng lên, đồng thời biến chất, lên men dễ gây ra các thành phần độc tố có hại cho cơ thể.

Nếu đang bị rối loạn tiêu hóa thì cần tránh không nên ăn bí đỏ.

Một số phương pháp ăn uống ‘sống thọ’ khác mà những người trên thế giới tận dụng

Ăn nhiều rau xanh

Đây là lời khuyên đã được nhiều tổ chức như WHO đến các tài liệu y tế khuyến cáo. Điều này được minh chứng rõ nhất ở những người Ikarians. Họ sống trên đảo ở biển Aegean, chủ yếu ăn thực vật. Chỉ 6% trong khẩu phần ăn của họ là cá, 20% là rau xanh và 11% là các loại đậu. Nhờ đó, họ có tuổi thọ cao hơn mức trung bình toàn thế giới.

Ăn ít thịt

Trong dự án nghiên cứu dài hạn của Đại học Loma Linda nhằm liên kết lối sống, chế độ ăn uống, bệnh tật và tỷ lệ tử vong, các tác giả đã theo dõi 96.000 tình nguyện viên từ năm 2002. Kết quả cho thấy những người ăn chay sống thọ hơn nhóm ăn thịt tới 8 năm. Nhóm ăn chay Pesco (không ăn thịt đỏ mà chỉ thịt gà, cá) là người sống lâu nhất.

Những người sống thọ trên thế giới ăn uống như thế nào. Ảnh: Internet

Ăn nhiều đậu

Những người sống thọ nhất thế giới thường ăn một chén đậu mỗi ngày. Các loại đậu họ hay ăn thường là đậu xanh, đậu đỏ, đậu lăng, đậu Hà Lan, giá đỗ,.... Tất cả loại đậu này đều được Hiệp hội Tiểu đường Mỹ xếp vào danh sách "thực phẩm siêu sao" chống lại bệnh tiểu đường type II, nhờ chứa nhiều chất xơ, protein và chất dinh dưỡng có lợi.

Ăn các loại cá nhỏ

Các nhà nghiên cứu phát hiện hầu hết người dân ở khu vực ‘sống thọ’ đều ăn cá. Cách ăn tối đa chỉ 85 g/lần, 3 lần/tuần. Chế độ ăn hải sản giúp cung cấp nhiều chất béo omega-3, tăng sức khỏe tốt cho não và tim. Những người sống thọ được nghiên cứu có xu hướng ăn các loại cá nhỏ như cá mòi, cá cơm. Nguyên nhân là những loại này thường có mức thủy ngân thấp hơn.