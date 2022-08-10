Mặc dù không còn thường xuyên xuất hiện trong các bữa ăn hàng ngày, song, các món rau này lại có tác dụng cực kì tốt. Thậm chí, chúng còn được ví như ‘nhân sâm’, phát huy tác dụng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe , cung cấp các vitamin thiết yếu mà đến các món ăn đắt tiền cũng không có được.

Phần lá, ngọn rau lang non có thể luộc, xào tỏi cùng nước tương hay nấu canh đều dễ ăn. Các lợi ích của rau lang cho sức khỏe được kể ra:

Nếu củ khoai lang được coi là "nhân sâm giá rẻ" với vô số lợi ích sức khỏe thì rau khoai lang còn tốt hơn gấp bội. Không chỉ là nguồn chứa chất chống oxy hóa tuyệt vời, giàu vitamin C, A, K, vitamin B1, B2, B3, axit folic, rau lang còn chứa nhiều chất xơ và chất dinh dưỡng hơn hẳn các loại rau khác. Một số nghiên cứu cho thấy lá khoai lang chứa nhiều vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng chẳng kém rau bina (rau chân vịt) - loại rau được coi "vua rau".

- Giúp giảm nguy cơ mắc bệnh gan và ung thư dạ dày.

- Giúp giảm lo âu, stress, trầm cảm và giảm giảm cân.

- Chống ung thư, kháng viêm.

- Giảm và chống táo bón.

- Tăng cường khả năng miễn dịch và phòng ngừa các bệnh lây truyền.

- Giúp xương khỏe mạnh: Vitamin K - loại có nhiều trong rau khoai lang, giúp giữ canxi trong xương, làm giảm nguy cơ loãng xương và gãy xương hông, nhất là với phụ nữ mãn kinh.

- Cải thiện thị lực và mau lành vết thương: Vitamin A trong lá khoai lang có nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm tăng cường thị lực, có đặc tính kháng viêm, tái tạo làn da nhờ khả năng kích thích sản xuất colagen.

Ngăn ngừa bệnh tiểu đường: Một nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy, lá khoai lang có hợp chất chống tiểu đường, làm giảm đáng kể hàm lượng đường huyết.

* Thanh nhiệt, giải độc: Trong những ngày trời nắng nóng, hoặc cơ thể đang bị nhiệt (nóng), nên dùng rau lang trong bữa ăn, vì rau lang có tính thanh nhiệt, làm mát.

* Trị buồn nôn, ốm nghén: Trong rau lang chứa nhiều vitamin B6, có tác dụng giảm buồn nôn đối với phụ nữ mang thai trong thời kỳ đầu (thường bị ốm ghén), hoặc hay nôn ọe, ăn uống không ngon hoặc chán ăn.

Rau muống

Mặc dù quen thuộc và không bị lãng quên, tuy nhiên, các lợi ích của rau muống cho sức khỏe như thế nào không phải ai cũng biết. Rau muống rất dồi dào vitamin, được chỉ đích danh là một trong những loại rau có nhiều chất dinh dưỡng số 1. Thành phần vitamin trong rau muống được chỉ ra như: trong 100g rau muống có chứa 78,2g nước; 2,7g Protein; 85mg canxi; 31,5mg photpho; 1,2mg sắt và 20mg vitamin C. Ngoài ra còn có caroten, vitamin B1, vitamin PP, vitamin B2.

Ăn rau muống giúp ngừa táo bón, chống các bệnh thiếu máu và tiểu đường, tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho mắt và gan. Ảnh: Internet

Theo lương y Bùi Đắc Sáng, trong Đông y, rau muống có vị ngọt, tính hơi lạnh (khi nấu chín thì lạnh giảm) đi vào các kinh tâm, can, tiểu trường, đại trường, công năng thanh nhiệt, thông đại tiểu tiện, lợi thủy, giải độc khi cơ thể bị xâm nhập các chất độc từ thực phẩm hoặc độc chất do côn trùng...

Ăn rau muống giúp ngừa táo bón, chống các bệnh thiếu máu và tiểu đường, tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho mắt và gan. Bên cạnh đó, hàm lượng canxi cao tốt cho những người bị loãng xương và huyết áp thấp. Ngoài ra, ăn rau muống cũng có lợi cho người mắc bệnh thiếu máu. Rau muống đã được sử dụng để điều trị bệnh vàng da và các vấn đề về gan. Ăn rau muống thường xuyên sẽ giúp cải thiện tình trạng bệnh cho người bị tiểu đường. Các chất dinh dưỡng trong rau muống có thể hấp thụ lượng đường dư thừa trong máu. Các chất chống oxy hóa trong rau sẽ loại bỏ các gốc tự do ra khỏi cơ thể, hạn chế tình trạng sản sinh các tế bào ung thư. Do đó, rau muống được biết đến với các tác dụng ngăn ngừa các bệnh ung thư ruột - trực tràng, bao tử, da và vú.

Rau dền

Rau dền thường có nhiều vào mùa hè, có tác dụng mát gan, thanh nhiệt. Có nhiều loại rau dền như: dền cơm, dền đỏ, dền gai, dền trắng… Loại rau dền đỏ có lá lớn, thân mọng nước, chứa nhiều protid, glucid, một số loại vitamin và chất khoáng. Hàm lượng chất sắt trong rau dền nhiều hơn so với bó xôi, hàm lượng canxi gấp 3 lần.

Theo y học cổ truyền rau dền đỏ có vị ngọt, tính mát, tác dụng thanh nhiệt, làm mát máu, lợi tiểu, làm mát máu, sát trùng, trị nhiệt lỵ, huyết nhiệt sinh mụn nhọt... Rau dền đỏ có thể luộc, xào hoặc nấu canh ăn rất ngon và ngọt.

Rau dền cơm tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Rau dền cơm cũng khá phổ biến ở Việt Nam và có nhiều công dụng như thanh nhiệt, lợi tiểu, điều trị ong đốt, mụn nhọt. Ở các nước Ấn Độ, Philippines, rau dền cơm còn được dùng điều trị tiểu đường, thiếu máu. Các nghiên cứu về sinh học, dược lý hiện đại cho thấy rau dền cơm có tác dụng chống ung thư, chống oxy hóa và kháng khuẩn.

Nghiên cứu năm 2018 của một số nhà khoa học Việt Nam còn tìm ra hợp chất quý từ cây rau dền có thể ngăn ngừa tế bào ung thư, cải thiện sức khỏe mắt, giảm cholesterol xấu. Ngoài ra, nếu muốn cải thiện sức khỏe tim mạch mọi người có thể kết hợp rau dền vào chế độ ăn uống hàng ngày.