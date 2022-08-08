Hiện nay, tình hình bệnh dịch sốt xuất huyết gia tăng ở nhiều nơi. Người dân cần cẩn thận, đề phòng và phát hiện những triệu chứng.

Mới đây, Tuổi trẻ đưa tin ngày 7-8, bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai cho hay vừa ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, nâng tổng số ca tử vong do bệnh này lên con số 15. Cụ thể, vào ngày 6-8, bệnh viện đã tiếp nhận nữ bệnh nhân 25 tuổi ở xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom) trong tình trạng mắc sốt xuất huyết nặng, biểu hiện bệnh ở trạng tháingưng tim, sốt xuất huyết ngày thứ 4, choáng nhiễm trùng, nhồi máu cơ tim.

Bệnh nhân sốt xuất huyết được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai - Ảnh: Vietnamnet Sau khi được cấp cứu, bệnh nhân đã có mạch, tim phổi trở lại nhưng huyết áp vẫn không đo được. Đến chiều tối cùng ngày, tình trạng bệnh nhân xấu hơn và qua đời. Theo Vietnamnet thông tin về diễn biến tình trạng bệnh nhân này cho hay, cô gái bị sốt từ ngày 2/8, sau đó tự mua thuốc uống đến ngày 5/8 thì giảm sốt nhưng lại xuất hiện đau lưng nên đến một phòng khám tư nhân. Tại đây, phòng khám cho người bệnh thuốc về nhà uống.

Đến sáng 6/8, người nhà thấy bệnh nhân mệt nhiều, khó thở, tím tái nên đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bệnh nhân này sau đó được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực Chống độc trong tình trạng hôn mê sâu, thở máy qua ống nội khí quản. Tuy nhiên, do tình trạng bệnh quá nặng nên cô gái tử vong. Một bệnh nhân mắc sốt xuất huyết nặng điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom, Đồng Nai - Ảnh: Tuổi trẻ Tính từ đầu năm đến nay, Đồng Nai đã ghi nhận hơn 16.000 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó 15 ca tử vong như trên. Bác sĩ khuyến cáo người dân khi bị sốt cao liên tục nhiều ngày, phát ban, đau cơ, khớp… cần phải đến khám tại cơ sở y tế chuyên khoa để khám và điều trị. Đặc biệt, không được chủ quan tự ý mua thuốc điều trị tại nhà khiến bệnh biến chứng nặng rất khó điều trị. Theo bác sĩ, những trường hợp là người trẻ tuổi, sức khỏe tốt và không có bệnh nền vẫn có nguy cơ nhiễm bệnh. Biểu hiện bệnh sốt xuất huyết cụ thể với các triệu chứng khác như đột ngột sốt cao, người mệt mỏi rũ rượi, nhức đầu, đau sau hốc mắt, đau cơ (đau thắt lưng và đôi khi đau chân), thường kèm theo đau họng, buồn nôn, nôn mửa, đau vùng thượng vị và tiêu chảy. Ở trẻ em, đau họng và đau bụng thường là những triệu chứng nổi trội (cập nhật trên trang bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương). Hiện ngành y tế đang tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết nhằm kéo giảm số ca mắc cũng như ca tử vong.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-sot-nhung-khong-phat-hien-sot-xuat-huyet-co-gai-tu-vong-sau-4-ngay-tu-mua-thuoc-dieu-tri-489748.html