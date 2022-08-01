Sốt xuất huyết: Những lưu ý để hồi phục nhanh chóng mà bạn không nên bỏ lỡ!

Sức khỏe 01/08/2022 18:40

Nếu bạn đang dần bình phục sau khi bị sốt xuất huyết, có những điều bạn có thể làm để giúp hồi phục nhanh chóng hơn.

Sốt xuất huyết: Những lưu ý để hồi phục nhanh chóng mà bạn không nên bỏ lỡ! - Ảnh 1

Để sức khỏe mau trở lại ổn định sau khi bị sốt xuất huyết, điều quan trọng là phải duy trì đủ nước, kiểm soát các triệu chứng và nghỉ ngơi đầy đủ trên giường.

Sốt xuất huyết là do vi rút Dengue truyền qua vết đốt của muỗi Aedes bị nhiễm bệnh. Không có thuốc đặc trị hoặc thuốc kháng vi-rút để điều trị sốt xuất huyết, vì vậy việc điều trị là hướng đến việc giảm các triệu chứng.

Sốt xuất huyết: Những lưu ý để hồi phục nhanh chóng mà bạn không nên bỏ lỡ! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

"Chúng tôi khuyên bệnh nhân sốt xuất huyết nên nghỉ ngơi và uống nhiều nước để tránh mất nước do sốt cao, uống kém hoặc nôn mửa. Có thể dùng paracetamol để hạ sốt và giảm đau khớp. Tuy nhiên, nên tránh dùng các loại thuốc giảm đau như aspirin và ibuprofen vì chúng có thể làm tăng biến chứng chảy máu", Tiến sĩ Pushpalatha Bangalore Lingegowda, Chuyên gia tư vấn cấp cao từ Khoa Truyền nhiễm tại Bệnh viện Đa khoa Sengkang (SKH), một thành viên của nhóm SingHealth từ Singapore cho biết.

Sốt xuất huyết thường kéo dài từ 2 đến 7 ngày. Hầu hết mọi người hồi phục sau nhiễm trùng sốt xuất huyết mà không cần nhập viện.

4 Điều cần làm để nhanh khỏi bệnh sốt xuất huyết

1. Duy trì hydrat hóa đầy đủ
Sốt xuất huyết: Những lưu ý để hồi phục nhanh chóng mà bạn không nên bỏ lỡ! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Uống nhiều nước (nước lọc, nước hoa quả và súp) để duy trì lượng nước. Tránh trà, cà phê, rượu và nước ngọt có hàm lượng đường cao có thể gây mất nước. Nếu bạn không thể uống được do buồn nôn, bạn có thể truyền chất lỏng vào tĩnh mạch bằng cách truyền nhỏ giọt.

2. Kiểm soát các triệu chứng

Có thể giảm sốt và đau khớp bằng cách dùng paracetamol. Thuốc có thể được kê đơn để điều trị buồn nôn, nôn mửa và nếu có phát ban ngứa. Phát ban thường tự hết sau hai đến ba tuần.

Tránh dùng thuốc giảm đau và thuốc chống viêm như aspirin, ibuprofen, diclofenac, naproxen và axit mefenamic vì chúng có thể gây loét dạ dày và xuất huyết sau đó trong dạ dày hoặc ruột của bạn. Một số loại thuốc này có thể làm loãng máu và tăng khả năng chảy máu dẫn đến các biến chứng cần nhập viện. Nếu không chắc chắn khi dùng thuốc, xin vui lòng tham khảo ý kiến ​​bác sĩ của bạn.

3. Tránh chảy máu

Sốt xuất huyết: Những lưu ý để hồi phục nhanh chóng mà bạn không nên bỏ lỡ! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nghỉ ngơi trên giường, giảm nguy cơ té ngã và chấn thương để tránh nguy cơ chảy máu không đáng có. Nếu bạn bị chảy máu, bầm tím hoặc sưng tấy khi đang hồi phục sau sốt xuất huyết, vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc y tá của bạn ngay lập tức.

4. Thực phẩm nên ăn và tránh

Khi được hỏi về các loại thực phẩm nên ăn để chữa bệnh, bác sĩ Pushpalatha trả lời: "Không có loại thực phẩm cụ thể nào để ăn hoặc tránh, tuy nhiên, nguyên tắc phổ biến khi một người bị ốm được áp dụng như tránh đồ ăn sống, nhiều dầu mỡ, cay và thức ăn dễ tiêu được khuyên dùng khi bị ốm."

Khi nào bạn đến gặp bác sĩ ngay lập tức?

Hãy đến gặp bác sĩ ngay lập tức Nếu bạn xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào sau đây:

  • Đau bụng nặng

  • Nôn mửa liên tục

  • Nôn ra máu

  • Phân đen 

  • Chảy máu mũi hoặc nướu

  • Buồn ngủ hoặc khó chịu

  • Da nhợt nhạt, lạnh hoặc nhiều mồ hôi 

  • Khó thở

Theo Healthxchange

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