3 loại trái cây ngọt lịm nhưng lại tàn phá dạ dày, loại đầu tiên gây bất ngờ cho nhiều người

Nếu bạn nghĩ chỉ có những loại quả nào có vị chua thì mới gây nên việc đau dạ dày còn quả ngọt không gây đau dạ dày thì bạn đã nhầm lẫn to. Bạn chắc hẳn đã quen với mỗi mùa trung thu, chúng ta lại "thèm chảy nước miếng" với những quả hồng đỏ căng tròn mọng nước, ngọt lịm đến mê người. Tuy nhiên, đừng thấy ngon miệng mà ăn quá nhiều bạn nhé. Bởi hồng là top 1 những loại hoa quả nguy hiểm cho những người có tiền sử mắc các bệnh về dạ dày.

Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, kết luận rằng trong quả hồng có chứa một chất có tên là tanin. Mặc dù có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe , nhưng trong trường hợp này, tatin dễ gây ức chế quá trình tiêu hóa và còn có thể vón cục, kết khối trong dạ dày. Hậu quả không chỉ là đau dạ dày mà còn có dẫn đến buồn nôn, đau bụng, khó tiêu ậm ạch rất khó chịu.

Ảnh minh họa: Internet

Những người tỳ vị, dạ dày kém nên ăn ít táo gai, nếu ăn quá nhiều táo gai có thể dẫn đến sỏi dạ dày. Do hàm lượng pectin và tannin trong táo gai cao nên sau khi tiếp xúc với axit dạ dày rất dễ kết tụ thành kết tủa không tan trong nước và kết dính với cặn thức ăn tạo thành sỏi dạ dày, có thể gây viêm loét dạ dày, chảy máu dạ dày, thậm chí thành dạ dày bị hoại tử và thủng.

3. Quả lê

Ảnh minh họa: Internet

Chắc hẳn mang rất nhiều người thích ăn bởi nó vừa giòn, vừa ngọt thanh, giải nhiệt ngày hè rất tốt. Mặc dù lê thuộc nhóm trái cây khá lành tính và rất giàu vitamin A, vitamin C, mang tác dụng giải nhiệt, nhuận trường rất tốt. Tuy nhiên theo lời khuyên của chuyên gia, thì chúng ta nên ăn lê sau lúc đã ăn no thay vì ăn vào lúc bụng rỗng, đang đói. Bởi, nhựa trong trái lê sẽ kết hợp với axit dạ dày lúc đang rỗng, tạo thành những cục nhỏ, khó hòa tan từ đó cản trở quá trình tiêu thụ thức ăn, khiến cho đường ruột tắc nghẽn, gây ra tình trạng khó tiêu, táo bón