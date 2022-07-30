Rau xào là một món ăn đem lại giá trị dinh dưỡng cao, rất tốt cho sức khỏe . Tuy nhiên, nó chỉ đúng trong trường hợp bạn ăn lúc xào vừa chín tới, tươi ngon, còn nếu đển qua đêm thì sẽ lại đem đến một kết quả khác gây hại cho sức khỏe. Nếu bạn để rau xào qua đêm, thì phần rau này sẽ sản sinh ra nhiều nitrite gây hại cho sức khỏe.

Bình thường, lượng nitrite có trong rau là 1mg/kg, sau khi để qua đêm thì hàm lượng càng cao mà chỉ cần từ 0,2 đến 0,5 gram nitrite đã có thể gây ngộ độc thực phẩm chậm nhất là từ 1-2 ngày và nhanh nhất là 10 phút. Việc ăn rau chẳng còn đem lại lợi ích như trước mà còn khiến cho sức khỏe bị ảnh hưởng và làm tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày nếu sử dụng trong một thời gian dài.

Các món hải sản

Hải sản là thực phẩm được nhiều người thích ăn, nhất là khi điều kiện sống ngày càng được cải thiện và gia đình nào cũng có thể mua được. Hải sản giàu vitamin, khoáng chất và protein nhưng nếu đã nấu chín thì không thích hợp để qua đêm, dù là bảo quản trong tủ lạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Bởi vì hải sản để lâu sẽ sinh ra 1 lượng lớn chất đạm phân hủy, có hại cho sức khỏe gan thận của cơ thể con người. Lúc này, hâm nóng càng làm chúng biến chất, có thể gây ngộ độc. Nếu để lâu trong tủ lạnh quá 3 ngày, các chuyên gia khuyến cáo không nên ăn vì có thể gây ngộ độc cấp tính hoặc làm ảnh hưởng các tế bào, góp phần dẫn tới ung thư.

Món trứng các loại

Ảnh minh họa: Internet

Theo lời cảnh báo của các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, thì trứng gà luộc hay trứng gà chiên đều có thời gian sử dụng ngắn. Với những món được chế biến từ trứng còn thừa sau khi ăn, tốt nhất bạn nên nghĩ đến phương án vứt bỏ bởi nếu để chúng qua đêm, các vi khuẩn sẽ "sinh sôi" cực nhanh ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của bạn. Khi ở nhiệt độ dưới 10 độ C, trứng đã nấu chín dễ bị chuyển hóa gây hại cho đường ruột, gây ra các bệnh tiêu chảy và đau bụng. Chính vì vậy, nếu trứng còn thừa bạn cũng không nên tiếc của mà để lại dùng bởi khi trứng để qua đêm sẽ dễ nhiễm khuẩn gây hại cho đường tiêu hóa của bạn.