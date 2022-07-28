Ai mắc 4 loại bệnh này thì đừng nên ăn thịt bò, kẻo "lợi bất cập hại"

Sức khỏe 28/07/2022 05:13

Đây là 4 loại bệnh tuyệt đối cử ăn bò, nếu không muốn bệnh trở nên trầm trọng hơn.

Thịt bò là thực phẩm ngon, bổ thường để bồi dưỡng cho người ốm. Tuy vậy, không phải ai cũng nên ăn thịt bò thường xuyên. Những người mắc 4 bệnh này chớ nên ăn thịt bò.

Người bị mỡ trong máu, gan nhiễm mỡ

Những người bị bệnh mỡ máu, gan nhiễm mỡ thường phải điều chỉnh lại chế độ ăn uống của mình. Nhất là những giai đoạn bệnh có nguy cơ tiến triển nặng và bệnh nặng thì chỉ nên ăn thanh đạm, giảm lượng protein động vật, tăng lượng protein thực vật. Trong khi đó, hàm lượng đạm trong thịt bò rất cao, không thích hợp với đối tượng người bệnh này.

Ai mắc 4 loại bệnh này thì đừng nên ăn thịt bò, kẻo 'lợi bất cập hại' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những người mắc bệnh cao huyết áp thường phải hạn chế tối đa các loại thực phẩm chứa chất béo bão hòa. Điều này giúp ổn định đường huyết, tránh mỡ máu. Thịt bò có chứa chất béo bão hòa với hàm lượng lớn nên không thích hợp với những người này. Đây là một trong những đối tượng cần hạn chế ăn thịt bò.

Bệnh viêm khớp

Thịt bò là thực phẩm giàu protein. Khi cơ thể tiêu hóa lượng thịt bò đã ăn, nó sẽ sản xuất ra rất nhiều axit. Những axit này cần các khoáng chất như canxi để trung hòa và nếu cơ thể bạn không được bổ sung lượng canxi cần thiết, cơ thể sẽ tự động rút canxi từ hệ xương để làm tròn nhiệm vụ của mình.

Ai mắc 4 loại bệnh này thì đừng nên ăn thịt bò, kẻo 'lợi bất cập hại' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của hệ xương. Bạn có thể mắc bệnh loãng xương bên cạnh những nguy hiểm của bệnh viêm khớp vốn có.

Bệnh gout

Ai mắc 4 loại bệnh này thì đừng nên ăn thịt bò, kẻo 'lợi bất cập hại' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Do thịt bò chứa nhiều đạm, là yếu tố hàng đầu có nguy cơ làm tăng axit uric. Do vậy, những người bị bệnh gout nên hạn chế tối đa hoặc tránh hẳn món thịt bò.

Bệnh da liễu

Với một số người mắc bệnh ngoài da mà ăn thịt bò vào cơ thể sẽ sản sinh ra những phản ứng bất lợi. Do thịt bò thuộc dạng nóng nên sau khi ăn người bệnh da liễu sẽ cảm thấy nóng ran và ngứa ngày. Đặc biệt, khi bị bệnh thuỷ đậu thì thịt bò trong danh sách các thực phẩm kiêng khi điều trị bệnh.

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