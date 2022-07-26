Những thói quen sai lầm trong việc sử dụng nhà vệ sinh của người Việt

Sức khỏe 26/07/2022 08:01

70% người Việt có thói quen không đậy nắp bồn cầu khi xả nước và nhiều thói quen xấu khác trong việc sử dụng nhà vệ sinh.

Xả nước mà không đậy nắp bồn cầu

Nhiều người Việt có thói quen xả nước và vẫn mở nắp bồn cầu. Tuy vậy, đây là thói quen sai lầm, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mỗi người.

Có thể bạn không biết được rằng ấn nút xả mà không đậy nắp, vi khuẩn sẽ lan tràn khắp nơi, giống hệt như một màn "bắn pháo hoa" kinh dị. Điều làm mọi người hoảng hồn hơn, đó là nước bẩn từ bồn cầu có thể văng xa 1,8m, ẩn chứa biết bao vi khuẩn. Mỗi lần nước bẩn văng hoàn toàn có thể dính vào những vật dụng được đặt trong nhà tắm như khăn, lược, bàn chải đánh răng… và kể cả da người khi còn đứng gần khu vực đang xả nước.

Những thói quen sai lầm trong việc sử dụng nhà vệ sinh của người Việt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Điều này không nói suông, mà đã có một nghiên cứu chứng minh, khoảng 200 triệu vi khuẩn bám trên 6,5 cm2 diện tính da bàn tay thông qua bồn cầu và những loại vi khuẩn này còn có tốc độ sinh sôi, lây lan chóng mặt. Khi xâm nhập vào cơ thể, chúng sẽ gây ra các bệnh về da liễu, nặng hơn là hô hấp, nếu không phát hiện và điều trị kịp thời thì tình trạng ngày càng tồi tệ hơn, thậm chí đe dọa tính mạng. Vậy nên, mọi người cần rút kinh nghiệm, hãy tập thói quen đậy nắp bồn cầu trước khi ẩn nút xả.

Không làm khô bàn chải cọ bồn cầu sau khi sử dụng 

Nếu bàn chải cọ bồn cầu luôn ẩm ướt, nó sẽ là nơi trú ngụ tuyệt vời của vi khuẩn. Bởi vậy sau mỗi lần sử dụng, hãy làm khô bằng mọi cách.

Không bật hoặc gắn quạt thông gió

Hãy tạo thói quen bật quạt thông gió để đẩy hơi ẩm và vi khuẩn ra khỏi phòng tắm. Nếu không, vi khuẩn tiếp tục tồn tại ở đó, gây mùi hôi cũng như một số bệnh nhiễm trùng.

Những thói quen sai lầm trong việc sử dụng nhà vệ sinh của người Việt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Dành nhiều thời gian ngồi trong nhà vệ sinh

Nhiều người có thói quen đọc báo, lướt internet mỗi khi đi vệ sinh. Tuy nhiên các bác sĩ cảnh báo nếu dành thời gian quá lâu cho việc đi vệ sinh, rất có thể gây ra bệnh trĩ.

Những thói quen sai lầm trong việc sử dụng nhà vệ sinh của người Việt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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