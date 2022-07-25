Cải thiện đường tiêu hoá tuyệt vời với soup bơ dưa leo, cả đời không lo bụng dạ yếu

Những món ăn tốt cho đường ruột sẽ giúp giảm, phòng tình trạng bệnh tiêu hoá kém, trong đó dưa chuột và bơ là 2 thực phẩm lành mạnh, được kể đến những lợi ích thiết thực như: thanh lọc cơ thể, hỗ trợ thải bỏ các chất độc hại qua đường ruột, cung cấp vitamin, hỗ trợ giảm cân, điều trị tiểu đường và phòng ngừa bệnh tim mạch hiệu quả.

Bên cạnh đó, dưa leo có chứa thêm một số khoáng chất như: vitamin C, K, magie, kali, mangan rất cần thiết cho cơ thể và chính là một trong những thực phẩm hàng đầu có lợi cho tiêu hóa, phòng ngừa táo bón. Một loại pectin - chất xơ hòa tan có trong dưa chuột giúp làm tăng tần số chuyển động của đại tràng, góp phần quét sạch các tạp chất tồn dư trong ruột. Do đó, ăn dưa leo có thể tăng cường lợi khuẩn và cải thiện hệ tiêu hóa, đồng thời còn hỗ trợ phục hồi tốt các bệnh như tim mạch, ung thư, tiểu đường, một số bệnh về mắt.

Cụ thể, dưa leo - một thực phẩm quen thuộc đã từng được đề cập với hơn 20 công dụng. Dưa leo (dưa chuột) có đến 95% lượng nước, lại rất nhiều vitamin C - một loại vi chất có thể giúp cơ thể tươi trẻ và khỏe mạnh.

Bơ có rất nhiều công dụng cho sức khỏe và đường ruột. Ảnh: Internet

Nhắc đến bơ, giá trị của nó được tính bằng việc chỉ cần ăn một lượng nhỏ và sử dụng loại quả này đều đặn mang đến giá trị lớn. Bơ được mệnh danh là ‘siêu thực phẩm’ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn rất nhiều. Trong bơ có nhiều vitamin, đặc biệt hàm lượng chất béo lành mạnh và chất xơ cao, một quả bơ có khoảng 6-10g chất xơ, giúp hỗ trợ nhu động ruột thường xuyên và sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong đường ruột.

Bơ có thể hỗ trợ giảm táo bón, tăng cường sức khỏe đường ruột cùng hàng ngàn lợi ích như: giải độc, giảm viêm, bảo vệ tim mạch, kiểm soát cân nặng, điều chỉnh lượng đường trong máu. Bơ cũng giúp mang lại cảm giác no sớm và kéo dài, nó hỗ trợ trong việc khắc phục cảm giác thèm ăn. Chúng ta nên kết hợp bơ với các món ăn khác, cùng với đó là tính toán lượng ăn phù hợp để tránh một số rối loạn chuyển hóa do nạp bơ quá nhiều.

Công thức dưa leo và bơ hỗ trợ hệ tiêu hóa hiệu quả

Chuẩn bị nguyên liệu

- 1 quả dưa chuột (đã gọt vỏ và loại bỏ hạt)

- 1 thìa cà phê hành tây (lột vỏ, băm nhuyễn)

- 1 quả bơ cỡ vừa, lột vỏ, bỏ hạt, cắt thành từng miếng nhỏ

- 1 thìa cà phê dầu ô liu

- 1 thìa cà phê nước cốt chanh

- 1 muỗng canh giấm táo

- 1 ly nước lọc

- 1/4 muỗng cà phê muối biển để nêm nếm

- 1/4 thìa cà phê ớt bột

Cách làm

Soup bơ dưa leo có lợi cho tiêu hóa. Ảnh: Internet

- Cho tất cả nguyên liệu vào máy xay sinh tố, xay ở công suất lớn cho đến khi mịn.

- Cho món súp ra bát, nêm nếm lại cho vừa ăn và trang trí thêm dưa chuột và ớt bột nếu muốn.

Món súp này phù hợp với thực đơn giảm cân, thực đơn ăn kiêng của người bệnh tiểu đường, tim mạch.