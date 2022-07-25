Cải thiện đường tiêu hoá tuyệt vời với soup bơ dưa leo, cả đời không lo bụng dạ yếu

Sức khỏe 25/07/2022 07:53

Vấn đề về tiêu hoá có thể khiến mọi sinh hoạt của con người bị đảo lộn, vì điều đó, chúng ta nên cân nhắc kĩ lưỡng các thức ăn nạp vào cơ thể.

Những món ăn tốt cho đường ruột sẽ giúp giảm, phòng tình trạng bệnh tiêu hoá kém, trong đó dưa chuột và bơ là 2 thực phẩm lành mạnh, được kể đến những lợi ích thiết thực như: thanh lọc cơ thể, hỗ trợ thải bỏ các chất độc hại qua đường ruột, cung cấp vitamin, hỗ trợ giảm cân, điều trị tiểu đường và phòng ngừa bệnh tim mạch hiệu quả.

Dưa leo & bơ có gì

Cụ thể, dưa leo - một thực phẩm quen thuộc đã từng được đề cập với hơn 20 công dụng. Dưa leo (dưa chuột) có đến 95% lượng nước, lại rất nhiều vitamin C - một loại vi chất có thể giúp cơ thể tươi trẻ và khỏe mạnh.

Cải thiện đường tiêu hoá tuyệt vời với soup bơ dưa leo, cả đời không lo bụng dạ yếu - Ảnh 1
Dưa leo rất tốt cho tiêu hóa. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, dưa leo có chứa thêm một số khoáng chất như: vitamin C, K, magie, kali, mangan rất cần thiết cho cơ thể và chính là một trong những thực phẩm hàng đầu có lợi cho tiêu hóa, phòng ngừa táo bón. Một loại pectin - chất xơ hòa tan có trong dưa chuột giúp làm tăng tần số chuyển động của đại tràng, góp phần quét sạch các tạp chất tồn dư trong ruột. Do đó, ăn dưa leo có thể tăng cường lợi khuẩn và cải thiện hệ tiêu hóa, đồng thời còn hỗ trợ phục hồi tốt các bệnh như tim mạch, ung thư, tiểu đường, một số bệnh về mắt.

Cải thiện đường tiêu hoá tuyệt vời với soup bơ dưa leo, cả đời không lo bụng dạ yếu - Ảnh 2
Bơ có rất nhiều công dụng cho sức khỏe và đường ruột. Ảnh: Internet

Nhắc đến bơ, giá trị của nó được tính bằng việc chỉ cần ăn một lượng nhỏ và sử dụng loại quả này đều đặn mang đến giá trị lớn. Bơ được mệnh danh là ‘siêu thực phẩm’ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn rất nhiều. Trong bơ có nhiều vitamin, đặc biệt hàm lượng chất béo lành mạnh và chất xơ cao, một quả bơ có khoảng 6-10g chất xơ, giúp hỗ trợ nhu động ruột thường xuyên và sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong đường ruột.

Bơ có thể hỗ trợ giảm táo bón, tăng cường sức khỏe đường ruột cùng hàng ngàn lợi ích như: giải độc, giảm viêm, bảo vệ tim mạch, kiểm soát cân nặng, điều chỉnh lượng đường trong máu. Bơ cũng giúp mang lại cảm giác no sớm và kéo dài, nó hỗ trợ trong việc khắc phục cảm giác thèm ăn. Chúng ta nên kết hợp bơ với các món ăn khác, cùng với đó là tính toán lượng ăn phù hợp để tránh một số rối loạn chuyển hóa do nạp bơ quá nhiều.

Công thức dưa leo và bơ hỗ trợ hệ tiêu hóa hiệu quả

Chuẩn bị nguyên liệu

- 1 quả dưa chuột (đã gọt vỏ và loại bỏ hạt)

- 1 thìa cà phê hành tây (lột vỏ, băm nhuyễn)

- 1 quả bơ cỡ vừa, lột vỏ, bỏ hạt, cắt thành từng miếng nhỏ

- 1 thìa cà phê dầu ô liu

- 1 thìa cà phê nước cốt chanh

- 1 muỗng canh giấm táo

- 1 ly nước lọc

- 1/4 muỗng cà phê muối biển để nêm nếm

- 1/4 thìa cà phê ớt bột

Cách làm

Cải thiện đường tiêu hoá tuyệt vời với soup bơ dưa leo, cả đời không lo bụng dạ yếu - Ảnh 3
Soup bơ dưa leo có lợi cho tiêu hóa. Ảnh: Internet

- Cho tất cả nguyên liệu vào máy xay sinh tố, xay ở công suất lớn cho đến khi mịn.

- Cho món súp ra bát, nêm nếm lại cho vừa ăn và trang trí thêm dưa chuột và ớt bột nếu muốn.

Món súp này phù hợp với thực đơn giảm cân, thực đơn ăn kiêng của người bệnh tiểu đường, tim mạch.

Dịch cúm A gia tăng, cứ bổ sung 3 loại thực phẩm này giúp tăng sức đề kháng, bệnh tật không còn là nỗi lo

Dịch cúm A gia tăng, cứ bổ sung 3 loại thực phẩm này giúp tăng sức đề kháng, bệnh tật không còn là nỗi lo

Một trong những căn bệnh phổ biến khi thời tiết chuyển mùa và dễ dàng lây lan qua đường hô hấp. Người già và trẻ em là những đối tượng có nguy cơ mắc loại cúm này cao nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   bơ dưa leo thực phẩm tốt cho tiêu hóa thực phẩm cải thiện tiêu hóa

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 1 giờ 41 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 2 giờ 41 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 3 giờ 41 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 4 giờ 41 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 5 giờ 41 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 6 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm