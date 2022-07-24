Hướng dẫn công thức nấu nước chanh sả gừng giúp tăng sức đề kháng, phòng ngừa vi khuẩn, virus hiệu quả

Để bảo vệ cơ thể hiệu quả, chúng ta chú ý đến việc bổ sung các thực phẩm có nhiều dinh dưỡng , vitamin như chanh, sả, gừng để ngày một khỏe mạnh.

Thực đơn ăn uống và các món ăn được rất nhiều bác sĩ khuyến nghị bổ sung hàng ngày để chống lại bệnh tật. Trong đó, nước chanh - sả - gừng có tác dụng hiệu quả để cơ thể miễn dịch, tăng sức đề kháng, giúp phòng ngừa bệnh tật, đồng thời còn làm đẹp da.

Trong sả có chứa nhiều vitamin như vitamin A, vitamin C, vitamin B1, vitamin B5, vitamin B6 và axit folic, nhiều loại khoáng chất quan trọng như kali, canxi, magie, và sắt. Một chén sả có chứa khoảng hơn 10% hàm lượng sắt, magiê, kali, kẽm và folate khuyến nghị hàng ngày. Sả được chỉ ra có đặc tính kháng viêm, hạ sốt, giúp giảm ho, giải cảm, có lợi cho tiêu hóa, hỗ trợ giảm căng thẳng, tốt cho hệ thần kinh và còn hàng trăm lợi ích cho sức khỏe và làm đẹp.

Trong khi đó, chanh chứa nhiều vitamin C, B6, hàm lượng glucid, canxi, kali thúc đẩy trao đổi chất và là một trong những thực phẩm có lợi để tăng sức đề kháng, ngừa bệnh tật, chống lại các căn bệnh nguy hiểm cũng như những người cần điều trị, phục hồi sức khỏe. Chanh được xem là chất xúc tác để tăng cường chất sắt cũng như hỗ trợ hệ thống miễn dịch ngày một tăng cao hơn.

Nước chứa thành phần gừng, sả, chanh chứa nhiều lợi ích. Ảnh: Internet

Bản thân gừng được xem như một vị thuốc và là một gia vị cần thiết trong đời sống bởi rất nhiều lợi ích. Các nhà khoa học xem đây là một nguồn nguyên liệu quý giá có tác dụng chống viêm tự nhiên, giảm đau, giảm cholesterol cao. Kinh nghiệm dân gian cho thấy, gừng là một phương thuốc thảo dược cổ xưa được sử dụng trong điều trị nhiều bệnh lý thông thường như viêm khớp, ho, cảm lạnh, cảm cúm, đau dạ dày, đau bụng kinh và buồn nôn. Nó không chỉ giúp làm tăng hương vị cho các món ăn mà còn có thể cải thiện khả năng miễn dịch lành mạnh.

Công thức nấu nước chanh sả gừng hiệu quả cho gia đình

Các gia đình có thể bổ sung công thức sau (dành cho 4 người) để thêm một nguồn dinh dưỡng bảo vệ sức khỏe hàng ngày.

Nguyên liệu

4 quả chanh (không hạt)

10 cây sả

1 củ gừng (nặng khoảng 100 gam)

300 gam đường phèn

Một ít muối

Cách làm

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Chanh: rửa sạch sau đó cắt thành một vài lát mỏng để trang trí cho đẹp mắt, phần còn lại sẽ vắt lấy nước.

Sả: bỏ hết phần lá xanh sau rửa sạch rồi đập dập và cắt thành từng khúc nhỏ.

Gừng: rửa sạch, cạo vỏ sau đó đập dập rồi thái thành miếng bằng khoảng ½ đốt ngón tay.

Bước 2: Nấu nước chanh sả gừng

Đầu tiên, ta cần đun khoảng 2 lít nước, khi nước bắt đầu sôi hãy cho sả, gừng, 300 gam đường phèn và ½ thìa muối nhỏ rồi đun thêm khoảng 5 phút.

Khi đun xong, để khoảng 30 phút cho nước nguội rồi vớt sả, gừng ra ngoài rồi lọc nước sả, gừng để cho hết cặn.

Công thức nước chanh, sả, gừng bổ dưỡng cho gia đình. Ảnh: Internet

Sau khi nước đã nguội hẳn, chúng ta cho nước cốt chanh vào sau đó khuấy đều rồi thưởng thức. Nếu là một người thích uống lạnh, bạn cũng có thể cho thêm đá vào để uống hoặc để vào tủ lạnh rồi thưởng thức sau.

Một số lưu ý khi dùng nước chanh sả gừng

Theo bác sĩ Nguyễn Xuân Thắng - Trưởng khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng, Bệnh viện nhân dân 115, nước gừng tươi hay sả đều có tác dụng tỳ vị, ôn ấm, tăng cường thải độc qua đường tiêu hóa. Món nước có thể dùng hàng ngày, tuy nhiên nên dùng vào buổi sáng, vì theo y học cổ truyền thì dùng các món nước này vào buổi sáng có lợi cho sức khoẻ nhưng dùng buổi tối đôi khi có hại cho sức khoẻ như thuốc độc.

Chú ý về một số tiền sử bệnh tật như viêm loét dạ dày tá tràng nên dùng vừa phải và trong một thời gian vừa đủ, tránh những tác động không hay đến cơ thể.

Không nên lạm dụng các món nước này thường xuyên bởi việc bổ sung một món nước trong thời gian dài không hẳn có lợi, nhất là tùy vào thể trạng của mỗi người.

Thời điểm thích hợp nhất là dùng vào bữa sáng, hoặc bữa trưa 30p sau khi ăn, không nên uống lúc bụng đói. Tham khảo thêm ý kiến chuyên gia nếu cần tư vấn kĩ hơn.